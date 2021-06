CATANA : la croissance annuelle devrait dépasser les 15%

Catana a levé le voile mercredi soir sur les résultats du premier semestre (septembre à février) de son exercice 2020-2021. Ainsi, le spécialiste des navires de plaisance a dégagé un résultat net (part du groupe) de 4,7 millions d'euros sur la période (contre 2 millions d’euros un an plus tôt), ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 5,8 millions d'euros (contre 2,9 millions d’euros un an plus tôt), d’où il découle une marge opérationnelle courante de 12% (contre 7% un an plus tôt).



De son côté, le chiffre d'affaires (déjà publié) s'établit à 48,5 millions d'euros, soit une hausse de 16% sur un an.



Sur un seul semestre, la rentabilité du groupe est quasiment équivalente à celle de l'ensemble de l'exercice 2019-2020.



Du côté des perspectives, Catana pense que son chiffre d'affaires global devrait dépasser 15% de croissance sur l'ensemble de son exercice en cours.