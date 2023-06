Catana Group: résultat net en progression au 1er semestre 2022/2023

Catana Group annonce que son résultat net consolidé « continue sa progression » au 1er semestre et s’établit à 9,9 millions d'euros contre 8,2 millions d'euros au 1er semestre 2021/2022, soit 10,5 % du chiffre d’affaires. « Le carnet de commandes très solide du groupe, associé aux perspectives logistiques favorables pour l’exercice prochain en raison de l’accord trouvé avec un second motoriste, consolident également la préservation d’un modèle de croissance à deux chiffres sur l’exercice 2024/2025 » annonce le spécialiste des navires de plaisance.



Le résultat opérationnel est également en progression à 12,3 millions d'euros contre 11,5 millions, un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires s'établit à 94 ,9 millions d'euros contre 70,9 millions au 1er semestre précédent.



" A mi-année nos performances confirment sans surprise cette dynamique tout en embarquant des nouveaux relais de croissance prometteurs " commente Aurélien Poncin, le nouveau Président Directeur Général, qui a pris ses fonctions fin mai après le décès de son père.



Malgré les contraintes logistiques, qui rendent difficiles les prévisions, le groupe est d'ores et déjà assuré de réaliser un niveau de croissance élevé sur cet exercice 2022/2023.