Catana Group (stable à 7,45 euros) fait l'objet d'un fort volume de transactions ce mardi après l'annonce de la création d’un pôle motonautique au Portugal, engagée avec la prise de participation majoritaire dans la société Composite Solutions. Moyennant un investissement de 2 millions d'euros, Catana prend ainsi une participation de 50,01% de cette société valorisée 4 millions d'euros. Dans le même temps, le Groupe familial Financière Poncin, actionnaire de Catana, prendra également une participation de 39,99% pour 1,6 million d'euros.



" C'est donc le contrôle de 90% de Composite Solutions qui sera assuré par le groupe français ", souligne le communiqué. Les fondateurs de la société conservent par ailleurs 10% du capital.



Le secteur des navires de plaisance est en progression ces derniers mois avec les bons résultats publiés par les groupes Bénéteau et Fountaine Pajot.



Commentant son acquisition Catana group précise que cette société familiale portugaise conçoit et produit des équipements nautiques sur mesure, essentiellement en composite, pour différents compartiments nautiques (entités portuaires, marinas, parcs éoliens offshore, instituts de recherche des universités, etc).



Catana Group souligne que cette prise de participation majoritaire " marque une première étape importante dans la constitution de ce nouveau relais de croissance du groupe ".



La seconde étape de ce projet sera la construction d'une nouvelle usine qui accueillera ainsi toutes les productions de bateaux à moteur du groupe. Ainsi, Catana a d'ores et déjà pris des dispositions avec les autorités locales afin de disposer de parcelles suffisantes en bordure de plan d'eau pour répondre à ses ambitions dans les prochaines années.