Catana : OLIVIER PONCIN, FONDATEUR ET PDG DE CATANA GROUP S'EST ETEINT DIMANCHE 14 MAI 2023

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 mai 2023 à 17h

Olivier Poncin, Président Directeur Général du Groupe Catana,

s'est éteint le dimanche 14 mai 2023

C'est avec une immense tristesse et une profonde émotion que le conseil d'administration de Catana Group annonce le décès d'Olivier Poncin, Président Directeur Général et fondateur du Groupe, le 14 mai 2023, à l'âge de 69 ans.

Figure emblématique du secteur du nautisme, entrepreneur dans l'âme, passionné de bateaux, il a marqué la direction des plus grands chantiers mondiaux par son énergie, sa persévérance et son audace. Entrepreneur passionné, il crée sa première entreprise à 20 ans tout en poursuivant ses études. Mais sa première expérience industrielle débute en 1981 avec KIRIE, entreprise vendéenne dont il double l'effectif et la remet sur les rails de la croissance

En 1988, il rachète la société DUFOUR sur le point de disparaitre avec 29 personnes et en 12 ans fait de l'entreprise une société solide et le 3e constructeur mondial de voiliers avec près d'un millier de salariés. En 2003 il prend les rênes du chantier CATANA alors en situation délicate. Il a bâti un fleuron du nautisme français et porte l'entreprise familiale, pure player de catamarans, à la deuxième place du marché des catamarans avec un effectif global de près de 1500 collaborateurs.

Chef d'entreprise fédérateur, il a su construire une vision d'entreprise partagée et associer ses équipes aux décisions stratégiques. Sa capacité à motiver, partager et échanger ont été son fil conducteur. Olivier Poncin était profondément humain, proche de ses collaborateurs, investi dans l'action et le travail, honnête et d'une force de caractère hors du commun.

Il marque le secteur par sa capacité d'innovation et sa vision d'une nouvelle plaisance. Il a su imaginer une autre façon de naviguer, dessiner la plaisance d'aujourd'hui et de demain, à contrecourant de la conception traditionnelle. Il a su convaincre, innover, lutter, avec cette capacité de persévérance et de rigueur hors du commun.

Souhaitant prendre un peu de recul sur la direction opérationnelle, il a décidé de mettre en place en 2018 un comité de direction complet dans toutes ses lignes afin de conduire et relayer la stratégie du Groupe.

En 2022, il a également initié l'évolution de la gouvernance de CATANA GROUP, le conseil d'administration ayant nommé son fils Aurélien Poncin Directeur Général Délégué. Membre de la direction de l'entreprise à différentes fonctions depuis 2006, mais également entrepreneur, Aurélien Poncin a pris une place de plus en plus importante dans le management du Groupe au cours des dernières années.

Un conseil d'administration se réunira prochainement en vue de proposer la cooptation d'Aurélien Poncin, en qualité d'administrateur de CATANA GROUP et en qualité de nouveau Président-Directeur général.