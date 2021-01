Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Catana Group CATG FR0010193052 CATANA GROUP (CATG) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 21/01 17:35:03 3.59 EUR -4.90% 18:52 CATANA : Rapport Financier Annuel 2019 / 2020 PU 18:46 CATANA : Tableau recapitulatif des delegations financieres en cours de validite PU 15/01 Les valeurs à suivre vendredi 15 janvier 2021 à Paris - AO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Finances Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Catana : Rapport Financier Annuel 2019 / 2020 21/01/2021 | 18:52 Envoyer par e-mail :

Nom de la société : CATANA GROUP Place de cotation : Euronext Paris Compartiment : Eurolist compartiment C Code ISIN : FR0010193052 Dénomination : CATG Nombre de titres : 30 514 178 Usine de Canet en Roussillon (66) Port Pin Rolland - Saint Mandrier (83) Usine HACO à El Haouaria (Tunisie) RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019 - 2020 SA CATANA GROUP Société Anonyme au capital de 15 257 089 Euros Siège social : Zone Technique du Port - 66140 CANET EN ROUSSILLON 390 406 320 RCS PERPIGNAN - APE : 3011 Z Exercice social : du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 SOMMAIRE RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ................................................................................. 3 1 L'activité de CATANA GROUP et de son groupe........................................................................................ 3 2 Facteurs de risque .................................................................................................................................. 21 3 Affectation du résultat ........................................................................................................................... 31 4 Informations sur la Société et son capital............................................................................................... 31 5 Procédures de contrôle et informations comptables et financières ....................................................... 37 6 Mandats................................................................................................................................................. 41 7 Rapport sur le gouvernement d'entreprise ............................................................................................ 43 COMPTES CONSOLIDES CATANA GROUP AU 31 AOUT 2020…………………………………………………………………………63 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES…………………………………………112 COMPTES SOCIAUX CATANA GROUP AU 31 AOUT 2020…………………………………………………………………………….118 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS………………………………………………142 RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES………………………………………………………………………………148 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL…………………………………………………………..152 2 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Madame, Monsieur, Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte, pour vous inviter à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé, clos le 31 août 2020 et sur toutes questions accessoires. Nous avons établi un seul rapport de gestion en vue de vous exposer dans un premier temps les comptes et l'activité du groupe consolidé (le « Groupe »), et dans un deuxième temps partie les comptes de la seule société CATANA GROUP (« CATANA GROUP » ou la « Société »). L'ACTIVITE DE CATANA GROUP ET DE SON GROUPE 1.1 L'activité de l'ensemble du Groupe Le Groupe est composé des sociétés suivantes : La SA CATANA GROUP : société consolidante, 3 La SAS CHANTIER CATANA : détenue à 100,00 % par CATANA GROUP en intégration globale,

La SAS PORT PIN ROLLAND : détenue à 99,70 % par CATANA GROUP en intégration globale,

La SARL HACO (Tunisie) : détenue à 50,00 % par CATANA GROUP en intégration globale. 1.1.1 Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière des entreprises consolidées 1.1.1.1 Activité Totalement recentré sur le marché des catamarans depuis 2013 avec sa marque élitiste CATANA, le Groupe a souhaité accentuer sa présence sur ce marché très dynamique, symbole des nouveaux modes de consommation des clients du nautisme qui, outre le plaisir de naviguer, souhaitent de plus en plus bénéficier de grands volumes d'habitabilité, de confort et de sécurité. En élargissant son offre produit avec les modèles « BALI », CATANA GROUP a parfaitement répondu à ces nouvelles attentes avec un concept unique et innovant (open space, nombreux espaces de vie, large autonomie et eau et en carburant, ventilations naturelles performantes etc…). Parti avec deux modèles en 2014/2015 (BALI 4.3 et BALI 4.5), le Groupe a, pas à pas, étoffé sa gamme avec le développement de nouveaux modèles au cours des exercices suivants (BALI 4.1, BALI 4.3 Motoryacht, BALI 5.4) lui permettant de doubler son chiffre d'affaires global et de multiplier par presque 7 ses ventes de bateaux neufs. Faisant de cette dernière activité à fortes marges son principal centre de profit (près de 90% du CA global contre 38% cinq ans plus tôt), le Groupe est ainsi parvenu à disposer d'un niveau de rentabilité confortable. Ainsi, en croissance moyenne de 47% au niveau de ses ventes de bateaux neufs au cours des cinq derniers exercices, CATANA GROUP s'engageait dans cet exercice 2019/2020 avec un potentiel encore fort de croissance grâce : au succès croissant des modèles en place,

à l'arrivée dès le second semestre de deux nouveautés (BALI CATSPACE et BALI 4.8) apportant chacune de nouvelles innovations probantes traduit par un carnet de commandes très largement fourni avant même d'avoir été présentées au public. Bien que ne bénéficiant pas encore de l'apport de ces deux nouveautés, CATANA GROUP affichait déjà à la mi exercice une tendance fortement croissante ( +27% du CA global, +34% des ventes de bateaux neufs) confirmant la poursuite de la marche en avant du Groupe. Malheureusement, l'arrivée soudaine de la crise sanitaire COVID-19 et les mesures de confinement qui s'en sont suivies ont fortement frappé toute la chaine économique. Dès le 17 mars 2020, la mise en confinement du pays a conduit le Groupe à fermer ses usines françaises, fermeture également imposée quelques jours plus tard à l'usine tunisienne « HACO » sur 4 décision gouvernementale. Outre l'arrêt des usines, ces mesures de confinement et les restrictions liées ont rendu toutes livraisons impossibles. L'activité totale des usines françaises n'a pu reprendre que début mai 2020, suivies quinze jours plus tard par la Tunisie. Les livraisons n'ont quant à elles pas pu reprendre aussi rapidement, bloquées par les restrictions encore nombreuses que ce soit sur les zones de navigation ou encore sur le trafic aérien. Cette situation a ainsi conduit le Groupe à ne presque rien produire ni facturer au troisième trimestre (CA inférieur à 5 M€). Les principales restrictions ont finalement été levées courant juin 2020 engageant le Groupe dans une réelle course contre la montre pour parvenir à livrer les nombreuses commandes maintenues. Dans un environnement industriel fortement dégradé par les plans d'adaptations sanitaires, le Groupe a réussi un quatrième trimestre record en termes de livraisons, grâce à la forte mobilisation de toutes les équipes du Groupe. Ainsi, fort des excellentes performances du premier semestre et du dernier trimestre, CATANA GROUP parvient à limiter significativement les conséquences du troisième trimestre vierge d'activité. Le Groupe parvient ainsi à afficher une croissance de ses ventes annuelles de bateaux neufs de près de 11% qui s'établissent à plus de 74 M€ contre 67 M€ un an plus tôt. Même ralentie, la stratégie initiée avec le lancement de sa nouvelle gamme BALI poursuit sa marche en avant comme en témoigne le tableau ci-après : Evolution des ventes de bateaux neufs depuis le développement de la gamme BALI 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 CA bateaux neufs 74 M€ 67 M€ 40 M€ 30,6 M€ 21,2 M€ 14,3 M€ CA Groupe 82 M€ 77 M€ 54 M€ 43 M€ 33,9 M€ 36,9 M€ % Neufs/CA Groupe 90% 87 % 74 % 71 % 62 % 38 % Par ailleurs, CATANA GROUP a dû prendre la décision de surseoir à l'acquisition du chantier tunisien MAGIC YACHTS dès la deuxième quinzaine de mars. Annoncé le 11 décembre 2019, le projet d'acquisition du chantier tunisien MAGIC YACHTS visait à accompagner industriellement la forte croissance attendue des fabrications des modèles de la gamme BALI ainsi que l'accélération de la stratégie de développements de nouveaux modèles, perspectives naturellement reconsidérées par les conséquences de la crise sanitaire. Il s'était concrétisé par la seule signature d'un avant-contrat. Dans un premier temps, les dirigeants du Groupe ont maintenu un processus de discussions afin que la cession intervienne dans des conditions compatibles avec la nouvelle situation de marché découlant de la crise sanitaire. 5 Ces discussions n'ayant pas abouti, ceux-ci ont donc excipé de l'imprévision et actionné la clause d'arbitrage en amiable composition figurant à l'avant contrat et dont l'application permettra aux parties de trouver une issue équitable. CATANA GROUP a néanmoins poursuivi sa collaboration industrielle avec ce chantier tout au long de cet exercice 2019/2020 dans le domaine de la fabrication de moules des nouveaux modèles à venir. Parallèlement à ce processus, le Groupe étudie en Tunisie une solution alternative visant à renforcer ses capacités et ses performances industrielles, afin de disposer sous deux ans environ d'une réponse efficace aux demandes du marché, lorsque celui-ci retrouvera un cycle favorable. Enfin, dans une année très difficile, les activités de la filiale PORT PIN ROLLAND (manutention, entretien, réparation et construction de plateformes destinées aux professionnels du « day charter ») restent dynamiques avec un niveau d'activité supérieur à 4 M€ pour ce pôle SERVICES. 1.1.1.2 Résultats Lancées pour un nouvel exercice en forte croissance, l'arrêt soudain des chaines de fabrication a été fortement pénalisant pour la rentabilité du Groupe. Bénéficiant à la mi exercice d'un carnet de commandes solide aussi bien pour l'exercice 2019/2020 que pour le suivant, cette perte de capacité de production induite par la crise sanitaire COVID-19 a généré une perte d'activité proche de 30 M€ représentant un manque à gagner opérationnel a minima de près de 3 M€. Même si le modèle très flexible du Groupe a été salutaire pour faire face à la brutalité des événements, bon nombre de frais fixes avaient été engagés pour faire face aux accélérations de cadences industrielles prévues. Bien que réactif, le Groupe a observé logiquement une certaine inertie pour remettre en conformité le profil de coûts fixes par rapport à la nouvelle donne industrielle. Afin de limiter la perte occasionnée par l'absence de production, le Groupe a eu recours aux mesures de chômage partiel proposées par l'Etat français tout au long de la période de fermeture. Cette mesure conservatoire n'a hélas pas été possible pour l'usine tunisienne « HACO », le dispositif de chômage partiel n'existant pas. Dès que la reprise des activités industrielles a pu être enfin possible, CATANA GROUP s'est engagé dans une vraie course contre la montre afin d'honorer la fabrication et la livraison des commandes en cours Outre l'importante production à réaliser dans un temps court, l'environnement industriel a dû également intégrer des organisations drastiques et contraignantes afin de garantir l'application des gestes barrières au sein des usines du Groupe. Pour faire face à ce double objectif, le Groupe a dû avoir recours à des leviers plus coûteux qu'à l'accoutumée et beaucoup moins productifs (heures supplémentaires plus nombreuses, travail les 6 jours fériés, mise en place généralisée des 2x8 pour diminuer la quantité d'effectif présente en même temps, équipements en masques et gel hydroalcoolique, etc…). Après un troisième trimestre quasi vierge de chiffre d'affaires, cette mobilisation de tous les instants a permis au Groupe d'afficher une activité record au 4ème trimestre permettant au second semestre d'égaler l'activité du premier semestre mais dans un contexte de marge nettement dégradée compte tenu de ce qui précède. Dans ce cadre, le résultat opérationnel de l'exercice 2019/2020 ressort toutefois nettement positif de 6.8 M€ contre 7.7 M€ en 2018/2019, intégrant également une hausse de 0.4 M€ des amortissements. Le résultat financier est à l'équilibre. En 2018/2019, conformément aux règles comptables, et compte tenu des perspectives prévisionnelles bénéficiaires du Groupe, CATANA GROUP avait comptabilisé un impôt différé actif supplémentaire. Le rapport entre la charge d'impôt exigible de l'exercice et ce produit net d'impôt différé avait généré un produit d'impôt de 2 M€. Pour cet exercice 2019/2020, dans le contexte sanitaire actuel, le Groupe a, par prudence, décidé de ne pas activer davantage d'impôt que celui qui apparaissait au dernier bilan. Ainsi, le poste Produit/charge d'impôt » correspond cette année à la seule charge d'impôt sur les bénéfices. Dans ce contexte, ce poste ressort négatif de 0.8 M€ contre un produit net de 2 M€ en 2018/2019. Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort ainsi positif de 6 M€ contre 9,8 M€ en 2018-2019 et le résultat net « part du groupe » à 5.7 M€ contre 9 M€ en 2018-2019. 1.1.1.3 Bilan et trésorerie Dans cet exercice complexe, CATANA GROUP conserve une capacité d'autofinancement significativement positive en s'établissant à 10 M€ contre 10.7 M€ en 2018-2019. Ainsi, et après une variation du besoin en fonds de roulement négative de 0.7 M€, le flux de trésorerie lié à l'activité ressort positif de 9.3 M€ contre un flux positif de 13.9 M€ en 2018/2019. Déjà très dynamique sur le développement de ses gammes BALI et CATANA depuis plusieurs années, le management du Groupe a décidé d'accélérer ce rythme afin de disposer de gammes encore plus innovantes et récentes pour être le mieux armé possible dans ce marché aux contours logiquement remaniés. Par ailleurs, le Groupe a poursuivi ses investissements industriels à Canet en Roussillon et en Tunisie visant à optimiser ses capacités et ses performances industrielles. 7 Enfin, CATANA GROUP a honoré le dernier terme de paiement (1.1 M€) relatif à l'acquisition de 20% de capital supplémentaire de la société HACO lancé en juillet 2019 et permettant au Groupe de détenir 50% de cette société. Dans ce cadre d'investissements soutenus, le flux de trésorerie lié aux investissements est négatif de 8.7 M€ contre 10 M€ en 2018/2019. Alors que l'essentiel des investissements réalisés au cours des dernières années avait été en majorité autofinancé, le Groupe a eu recours cette année à la mise en place de lignes moyen terme pour un montant de 4.5 M€. Par ailleurs, pour faire face aux probables conséquences de la crise sanitaire (ralentissement du marché, changement de profil du BFR saisonnier lié à de plus faibles livraisons hivernales), le management du Groupe a jugé plus prudent d'avoir recours aux dispositifs de prêts garantis par l'Etat. Dans ce cadre, et en collaboration avec ses partenaires bancaires et la BPI, près de 19 M€ d'emprunts bancaires ont donc été souscrits par les différentes entités du Groupe à ce titre. Après la mise en place de ces lignes et les remboursements annuels, le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement ressort positif de 22.5 M€ contre un flux positif de 0.5 M€ en 2018/2019. La variation annuelle de trésorerie de CATANA GROUP ressort ainsi positive de 23 M€ portant la trésorerie du Groupe à 34.9 M€. Malgré un exercice complexe, CATANA GROUP maintient sa position de trésorerie nette positive et voit celle-ci s'établir à + 5.7 M€ (35 M€ de trésorerie face à 29.3 M€ de dettes financières) contre 6.3 M€ en 2018-2019. Le maintien d'une trésorerie nette significativement positive, associé à des capitaux propres solides (38.1 M€ pour l'ensemble consolidé et 35.9 M€ pour la part du Groupe) confirme la robustesse de la structure financière du Groupe pour affronter les conséquences de la crise sanitaire COVID-19. 8 1.1.2 Situation et activité du Groupe au cours de l'exercice écoulé 1.1.2.1 Compte de résultat consolidé (en milliers d'euros) 31/08/2020 31/08/2019 CHIFFRE D'AFFAIRES 82 628 77 406 Achats consommés -36 062 -33 455 Charges de personnel -9 819 -10 128 Charges externes -27 221 -21 714 Impôts et taxes -1 116 -1 195 Dotations / Reprises amortissements -4 141 -3 713 Dotations / Reprises provisions et dépréciations -254 -228 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis 2 671 767 Autres produits et charges opérationnels courants 132 -15 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT + 6 818 + 7 725 Autres produits et charges opérationnels -39 45 RESULTAT OPERATIONNEL +6 780 + 7 770 Coût de l'endettement financier -102 - 83 Autres produits et charges financiers 127 73 RESULTAT FINANCIER +25 -10 Produit/Charge d'impôt -797 2 003 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE + 6 008 + 9 764 Part des minoritaires 327 765 RESULTAT NET (PART DU GROUPE) + 5 682 + 8 999 1.1.2.2 Bilan (en milliers d'euros) Le bilan du Groupe se présente comme suit : 2019 / 2020 2018 / 2019 Actifs non courants 28 370 23 769 Actifs courants 70 334 41 552 Actifs directement liés aux actifs destinés à être cédés 0 0 Capitaux propres (hors intérêts minoritaires) 35 900 30 289 Passif non courants 26 617 5 181 Passif courants 33 992 27 901 Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés 0 0 TOTAL du bilan 98 704 65 321 9 Les actifs non courants 2019/2020 se décomposent comme suit : Immobilisations incorporelles pour 2 194 K€ (frais de développements, concessions) et corporelles pour 21 356 K€ (constructions, matériel) soit un total de 23 550 K€,

Autres actifs non courants pour 130 K€,

Des actifs d'impôt différés pour 4 596 K€,

L'écart d'acquisition HACO pour 93 K€. Le Groupe pense pouvoir imputer sur le résultat fiscal groupe des trois exercices à venir, la somme de 20 850 K€. En activant le déficit qu'il est probable de pouvoir imputer sur l'exercice à venir au taux de 28%, celui de l'exercice suivant, au taux de 26.5% et le dernier, au taux de 25%, conformément aux taux votés, l'actif d'impôt différé s'élèverait à 5 450 K€. Dans le contexte de crise sanitaire actuel, le Groupe a, par prudence, décidé de ne pas activer davantage d'impôt au titre des pertes fiscales des exercices antérieurs, que ce qui apparaissait au bilan du 31 août 2019. Ainsi, au 31 août 2020, l'impôt différé actif net est stable à 4 596 K€. Il correspond à l'imputation probable du déficit sur le bénéfice fiscal groupe, estimé pour les deux à trois exercices à venir, sur la base des prévisionnels établis par la Direction, considération faite de la crise sanitaire actuelle. Les déficits non activés s'élèvent en base à 15 812 K€. Concernant le suivi des valeurs des actifs, un test de valeur des écarts d'acquisition est effectué chaque année au niveau de chacune des filiales définies comme unités génératrices de trésorerie. Les actifs courants totalisent 70 334 K€, dont 17 438 K€ de stock, 14 112 K€ de créances clients, 3 771 K€ d'autres actifs courants et 35 013 K€ de trésorerie, contre un total d'actifs courants de 41 552 K€ au 31 août 2019. Les fonds propres « part du groupe » passent de 30 289 K€ au 31 août 2019 à 35 900 K€ au 31 août 2020 essentiellement du fait du résultat positif de l'exercice (5 682 K€). Les dettes s'élèvent à 60 609 K€ et sont constituées de 29 221 K€ d'emprunts et dettes financières, de 30 737 K€ de passifs courants, de 517 K€ de provisions long terme, de 134 K€ de passifs non courants. 1.1.2.3 Informations sectorielles Le Groupe est structuré selon deux principaux secteurs d'activité : La fabrication et négoce de bateaux de plaisance, voiles et moteurs ;

Les prestations de services : travaux sur bateaux, locations garage, gardiennage et place de port. 10 Les résultats par secteurs d'activité, pour les exercices clos en 2019 et 2020 sont détaillés ci-après : 31/08/2020 31/08/2019 Bateaux Services Inter Total Bateaux Services Inter Total secteurs Groupe secteurs Groupe Chiffre d'affaires total 96 482 4 943 -18 796 82 628 80 619 6 476 -9 689 77 406 Dont chiffre d'affaires 78 481 4 147 82 628 72 098 6 476 77 406 avec les tiers Dont chiffre d'affaires 18 001 795 18 796 8 521 1 168 9 689 intersecteurs Résultat opérationnel 6 510 270 6 780 7 567 203 7 770 des activités Valeur globale des 85 022 9 086 94 108 53 293 7 432 60 725 actifs sectoriels Valeur globale des 27 815 3 803 31 619 24 622 2 511 27 133 passifs sectoriels Investissements 8 715 217 8 932 9 313 206 9 519 Dotations aux 3 646 495 4 141 3 203 510 3 713 amortissements Charges importantes 167 5 172 124 3 127 sans contrepartie de trésorerie 11 1.1.3 Activités et résultats des filiales 1.1.3.1 Bateaux CHANTIER CATANA Compte de résultat simplifié (en milliers d'euros) 2019 / 2020 2018 / 2019 Chiffre d'affaires 78 246 69 823 Résultat d'exploitation 6 143 6 133 Résultat financier - 73 - 12 Résultat exceptionnel 93 -70 Résultat net 5 468 5 005 Le chiffre d'affaires enregistre une bonne croissance liée en grande partie à la poursuite du succès de la gamme BALI qui a bénéficié de plus cette année de l'apport du nouveau BALI 4.8 ainsi que du BALI CATSPACE. La courbe d'apprentissage liée à l'arrivée du BALI 4.8, le recours plus massif aux intérimaires et les conditions de reprises contraignantes de l'activité industrielle post confinement COVID-19 ont dégradé la productivité du chantier. Le résultat d'exploitation reste tout de même solide à plus de 6 M€ globalement stable par rapport à 2018/2019. HACO Compte de résultat simplifié (en milliers d'euros) 2019 / 2020 2018 / 2019 Chiffre d'affaires 11 243 8 840 Résultat d'exploitation 680 1 743 Résultat financier - 8 - 21 Résultat exceptionnel - Résultat net 672 1 722 Parti pour un exercice en nette croissance d'activité, avec l'apport programmé du BALI CATSPACE sur les chaines de fabrication à partir du second semestre 2019/2020, l'usine tunisienne a été contrainte de fermer ses portes le 23 mars 2020 à la suite des décisions du gouvernement tunisien dans le cadre des mesures sanitaires COVID-19. La reprise n'est intervenue que partiellement à partir de début mai et à 100% à partir de début juin et dans des conditions organisationnelles tout autant pénalisantes que les usines françaises du Groupe. Ne bénéficiant pas comme en France de mesures d'accompagnement, notamment de chômage partiel, cette fermeture a été extrêmement préjudiciable aux performances comptables d'HACO. Lancée après le déconfinement, la série du nouveau BALI CATSPACE n'a pas bénéficié de bonnes conditions industrielles et la courbe d'apprentissage de ce nouveau modèle a été pesante sur les comptes. Le résultat recule ainsi nettement par rapport à 2019 mais demeure néanmoins positif. 12 Le chiffre d'affaires de la société HACO étant majoritairement réalisé avec les filiales de CATANA GROUP, il est totalement neutralisé dans les comptes consolidés. 1.1.3.2 Services SAS PORT PIN ROLLAND Concession PORT PIN ROLLAND à Saint Mandrier (VAR) : environ 400 places à flots et 500 places de stockage à terre offrant tous les services d'un port : stationnement, réparation et carénage, manutention. Compte de résultat simplifié (en milliers d'euros) 2019 / 2020 2018 / 2019 Chiffre d'affaires 15 428 7 394 Résultat d'exploitation 544 385 Résultat financier -1 2 Résultat exceptionnel 23 161 Résultat net 402 404 Malgré une année très complexe, les activités de la filiale PORT PIN ROLLAND s'inscrivent toujours dans une très bonne dynamique avec une part prépondérante des activités « chantiers » (manutention, entretien, réparation, construction de plateformes destinées aux professionnels du day charter ») et de nouveau une bonne activité de négoce. Dans ce cadre, la rentabilité d'exploitation reste bonne avec un résultat d'exploitation de 0.5 M€. 1.1.4 Prises de participations Néant 1.1.5 Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir 1.1.5.1 Au niveau du Groupe Dans un marché dans lequel le secteur de la location reste important, la prudence doit rester de mise pour le nouvel exercice 2020/2021. Si un sursaut d'activité a pu être ressenti en juillet et août par bon nombre de loueurs, cette situation n'efface pas pour autant leurs difficultés au printemps dernier, difficultés qui demeurent sur certaines destinations long-courriers (Caraïbes, Asie, Océanie, notamment). Dans ce contexte inédit, leur chaîne de financement s'est également tendue et les perspectives d'activité pour le printemps-été 2021 demeurent encore incertaines et incitent les loueurs à la prudence. 13 Enfin et bien que prévisible, l'annulation de la majeure partie des salons d'automne et probablement ceux d'hiver, ajoute à l'attentisme observé. Cependant, CATANA GROUP n'en reste pas moins très actif commercialement avec l'organisation de nombreuses expositions privées en France à travers le reste du monde via son réseau d'agents. Sur la lancée des derniers exercices et face aux défis imposés par cette crise sanitaire, le management du Groupe a choisi de maintenir sa politique de développement et d'innovation, notamment en matière environnementale, grâce à l'utilisation de filtres endotoxines issus de technologies médicales (évitant ainsi l'usage de bouteilles plastiques) ainsi qu'une bio génératrice unique au monde, traitant tous les effluents du bord et permettant de rejeter à la mer un liquide totalement neutre pour l'environnement. CATANA GROUP devient ainsi le premier constructeur de bateaux de plaisance au monde à proposer des unités respectueuses de la flore. Disposant déjà de gammes innovantes et récentes, renforcées après les récents lancements du BALI CATSPACE et du BALI 4.8, CATANA GROUP a très nettement augmenté le rythme des développements pour répondre aux nouveaux enjeux du marché, ce qui se manifestera sur l'exercice par les événements suivants : La première présentation en octobre 2020, lors du seul salon européen de l'automne à Gênes, du nouveau BALI 4.6. Remplaçant du BALI 4.5, ce nouveau modèle intègre toutes les dernières innovations de la marque et notamment la porte frontale permettant de gagner le salon cockpit avant sans passer par les passavants.

La sortie début 2021 du nouveau BALI 4.2 qui bénéficiera aussi de cette nouvelle porte frontale, véritable révolution sur le marché des 42 pieds.

Également début 2021, la sortie de la version MOTORYACHT du BALI CATSPACE qui renforcera la présence du Groupe sur le marché des catamarans à moteur après le lancement réussi en 2019 du BALI 4.3 MOTORYACHT.

Comme prévu dans sa feuille de route, le Groupe présentera fin 2021, un nouveau modèle de CATANA, performant et très innovant qui portera une nouvelle ambition forte pour cette marque prestigieuse, née il y a 37 ans. Même si le Groupe ne dispose plus de la même profondeur de carnet de commandes qu'avant l'apparition de cette crise sanitaire, il dispose néanmoins aujourd'hui une visibilité solide pour l'exercice en cours de 76 M€ de commandes malgré l'absence de salons nautiques et dans l'attente de perspectives meilleures sur le plan sanitaire. Ce carnet de commandes de 76 M€, à comparer aux 74 M€ de ventes de bateaux neufs sur l'ensemble de l'exercice 2019/2020, permet d'ores et déjà au Groupe d'anticiper une croissance de 15% minimum de son activité. Par ailleurs, le Groupe profitera de cette moindre croissance pour accélérer les mesures d'amélioration des performances industrielles de ses usines, ce d'autant qu'un renforcement ciblé de 14 sa structure dans les domaines conceptuels et industriels a été réalisé au cours des douze derniers mois. De plus, même si les mesures sanitaires seront encore présentes sur cet exercice 2020/2021, elles sont aujourd'hui nettement mieux intégrées dans les organisations et moins perturbantes que lors de leurs mises en place rapides au cours du 4ème trimestre de l'exercice 2019/2020. Enfin, fidèle à son plan de marche, le Groupe poursuivra ses efforts intensifs dans le développement de ses gammes ainsi que dans la recherche de nouvelles innovations, ingrédients indispensables aussi bien pour traverser cette période incertaine que pour être dans les meilleures dispositions au moment de la reprise du marché. 1.1.5.2 Au niveau de chaque filiale CHANTIER CATANA Dans un marché attentiste, CHANTIER CATANA peut s'adosser sereinement à un carnet de commandes qui garantit un niveau d'activité satisfaisant. L'apport des nouveaux BALI 4.6, BALI CATSPSACE MY, BALI 4.2 sur l'exercice 2020/2021 seront autant de renforts pour consolider cette sérénité. Après plusieurs années de forte progression de l'activité, avec les arrivées successives du BALI 5.4 et du BALI 4.8 qui ont généré de fortes courbes d'apprentissage, le site de Canet-en-Roussillon connaîtra un exercice moins perturbé et plus favorable aux gains de productivité. HACO Après un lancement complexe post confinement de la chaine de fabrication des CATSPACE, celle-ci va monter beaucoup plus sereinement en puissance. HACO enregistrera sur le second semestre de l'exercice 2020/2021 l'arrivée du nouveau BALI 4.2 qui remplacera en production le BALI 4.1. PORT PIN ROLLAND Comme d'habitude, l'activité de PORT PIN ROLLAND restera soutenue et rentable. 1.1.6 Evénements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice Néant 15 1.1.7 Activités en matière de recherche et développement Le Groupe active les frais de développement dans les comptes sociaux. Il s'agit des coûts d'études, conception, mise au point de nouveaux modèles et des coûts de développement de nouveaux process de fabrication. Les frais immobilisés sont les frais externes (études, honoraires, etc.) et internes (main d'œuvre directement liée au projet). Ils sont amortis à compter de la mise en production et commercialisation des bateaux concernés. 1.1.8 Informations environnementales Le Groupe, comme tout constructeur nautique, est de plus en plus confronté à la problématique du respect des normes environnementales, notamment dans les domaines du rejet de styrène dans l'atmosphère. En effet, la pratique du contact sur moule ouvert à la température ambiante, la plus propice aux émissions de styrène, reste de très loin la plus pratiquée dans le nautisme. Pour la fabrication de ses coques, ponts et petites pièces polyester, la maîtrise depuis 15 ans de la technologie injection dite de RTM « moule fermé » ainsi que le recours à l'infusion permettent au Groupe de maitriser plus efficacement les risques environnementaux. Par ailleurs, le Groupe est également préoccupé du traitement des nombreux déchets générés par son activité. Ainsi, procède-t-il au tri de ses déchets directement sur les postes de travail et dispose de partenariat avec plusieurs entreprises spécialisées dans l'enlèvement et la destruction de ses déchets. La protection de l'environnement est également de plus en plus présente dans la conception même des bateaux du Groupe qui seront prochainement équipés de filtres endotoxines issus de technologies médicales (évitant ainsi l'usage de bouteilles plastiques) ainsi qu'une bio génératrice unique au monde, traitant tous les effluents du bord et permettant de rejeter à la mer un liquide totalement neutre pour l'environnement. 1.1.9 Informations sociales 1.1.9.1 Effectif du Groupe en 2019-2020 Au cours de l'exercice 2019-2020, l'effectif moyen du Groupe se décompose de la façon suivante : 31/08/2020 31/08/2019 31/08/2018 31/08/2017 Cadres 31 30 43 25 Agents de maîtrise 36 36 27 14 Employés et ouvriers 542 506 382 162 TOTAL 609 572 452 201 126* 67* 192* *dont personnel mis à disposition 16 Effectif par type de contrat au 31 août 2020 : CDI CDD Intérims Total Cadres 28 - - 28 Agents de maîtrise 31 3 - 34 Employés et ouvriers 239 191 85 515 TOTAL 298 194 85 577 1.1.9.2 Recours à la main d'œuvre extérieure en 2019/2020 Le Groupe a eu recours à de la main d'œuvre extérieure intérimaire pour un montant de 4 757 K€ (pour CHANTIER CATANA) contre 2 543 K€ en 2019 pour l'ensemble du Groupe. 1.1.9.3 Représentation du personnel Les sociétés suivantes disposent d'une représentation de personnel : CHANTIER CATANA Comité Social et Economique (CSE) et Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT) PORT PIN ROLLAND Comité Social et Economique (CSE) et Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT) 1.1.9.4 Intéressement et participation CHANTIER CATANA dispose d'un accord de participation. 1.1.9.5 Négociation annuelle des salaires En matière de rémunération, chaque entreprise négocie annuellement avec les représentants du personnel. 1.1.9.6 Formation Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) s'est substitué au Droit Individuel de Formation (DIF). Afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, le titulaire du CPF doit procéder à l'inscription de son montant des droits acquis au titre du DIF sur son compte avant le 30 juin 2021. 17 1.2 L'activité de la société CATANA GROUP 1.2.1 Analyse des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société Conformément à son rôle de holding financière, le chiffre d'affaires a été principalement constitué des prestations administratives facturées aux filiales du Groupe ainsi que de la rémunération de ses mandats de Présidente de ses filiales facturées aux SAS CHANTIER CATANA et PORT PIN ROLLAND. Le 6 mai 2019, CATANA GROUP avait fait l'acquisition de 20 % du capital supplémentaire de la société HACO au prix de 2 260 000 €, portant sa participation dans cette société à 50%. Un premier terme de 1 130 K€ avait été payé en juillet 2019, le second et dernier terme du même montant a été honoré le 21 novembre 2019. Par ailleurs, au terme de l'assemblée générale du 27/02/2020, la société PORT PIN ROLLAND a versé un dividende de 1 M€ à la SA CATANA GROUP. 1.2.2 Indicateurs clés de performance Les informations relatives à la Société ne diffèrent pas de celles relatives au Groupe. 1.2.3 Situation et activité de CATANA GROUP durant l'exercice écoulé Le chiffre d'affaires s'établit à 523 K€ contre 1 397 K€ en 2018-2019. Il est composé de prestations de services pour 209 K€, de rémunération de ses mandats de Présidente de ses filiales pour 300 K€, des commissions pour 14 K€. Les frais généraux externes nets de transferts de charges totalisent 556 K€ contre 585 K€ au 31 août 2019 en baisse de 29 K€. Suite à des transferts de personnel, les frais de personnel totalisent 385 K€ contre 757 K€ en 2019. Le résultat d'exploitation est négatif de 441 K€ contre un résultat d'exploitation positif de 36 K€ pour l'exercice précédent. Le résultat financier est positif de 1 021 K€ composé essentiellement de la distribution de dividendes de la part de la SAS PORT PIN ROLLAND (1 M€). Le résultat exceptionnel est négatif de 49 K€. Le poste impôt fait ressortir un produit de 172 K€ principalement impacté par le Crédit d'Impôt Recherche pour 134 K€, un produit net d'IS et d'intégration fiscale (27 K€) et une réduction d'impôt mécénat de 11 K€. Le résultat net de l'exercice est positif de 704 K€ contre 28 584 K€ positif pour l'exercice précédent. 18 Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante (en milliers d'euros) : Capitaux propres au 31/08/2019 41 971 Résultat de l'exercice 704 Amortissements dérogatoires 4 Capitaux propres au 31/08/2020 42 679 1.2.4 Evènements important intervenus depuis la clôture de l'exercice Néant 1.2.5 Evolution prévisible et perspectives d'avenir Pour des raisons de rationalisation de l'organisation du Groupe, les différents salariés de la Société ont été affectés dans les sociétés du Groupe pour lesquelles ils intervenaient. A l'exception de la rémunération du Président Directeur Général, la Société n'aura plus de personnel, et en conséquence ne facturera plus de prestations. Seuls les mandats de Présidente exercés au sein de ses filiales CHANTIER CATANA et PORT PIN ROLLAND feront l'objet d'une facturation. 1.2.6 Informations environnementales Les informations relatives à la Société ne diffèrent pas de celles relatives au Groupe. 1.2.7 Activités de recherche et développement Les comptes présentés ne comportent aucune dépense ou charge relevant de ces rubriques. 1.2.8 Succursales La Société dispose des cinq établissements suivants : Type Adresse Siège - Etablissement principal Zone technique le port, 66140 Canet-en-Roussillon Etablissement secondaire Port Pin Rolland 83430 Saint Mandrier-sur-Mer 1.2.9 Prêts inter-entreprises La Société n'a consenti aucun prêt entrant dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 511-6, 3 bis et suivants du Code monétaire et financier. 19 1.2.10 Informations sur les délais de paiement En application des dispositions du Code de commerce, la Société doit indiquer la décomposition, conformément aux tableaux établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de ses fournisseurs et clients, faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu. Nous informons que sur les postes clients et fournisseurs, et particulièrement sur les factures non réglées à la date de clôture, il n'existe aucune facture dont le terme est échu. Aucun retard n'a été constaté sur ces postes au cours de l'exercice. 1.2.11 Sanctions pour pratiques anticoncurrentielles La Société n'a fait l'objet d'aucune sanction telle que visée à l'article L. 464-2, I, al.5 du Code du commerce. 1.2.12 Tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices Nature des indications Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 31.08.2017 31.08.2016 I. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE - Capital social 15 257 089 15 257 089 15 257 089 14 629 676,50 13 221 227 - Nombre d'actions ordinaires 30 514 178 30 514 178 30 514 178 29 259 353 26 442 454 II. OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE - Chiffre d'affaires hors taxes 523 355 1 396 842 3 112 579 713 351 649 296 - Excédent Brut d'Exploitation (691 034) 29 866 (194 155) (236 589) (234 797) - Impôt sur les bénéfices (172 475) (51 016) (71 481) (170 223) (437 765) - Résultat net comptable 703 719 28 584 865 3 566 432 2 190 133 (3 268 366) - Résultat distribué 0 0 0 0 0 III. RESULTATS PAR ACTION - Résultat net 0,02 0,94 0,12 0,07 (0,12) - Dividende par action 0 0 0 0 0 IV. PERSONNEL - Effectif moyen des salariés 3 7 7 5 4 employés pendant l'exercice - Montant de la masse salariale de 269 411 527 567 513 403 367 725 301 711 l'exercice - Montant des sommes versées au 116 150 229 485 217 723 155 614 125 650 titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales…) 20 FACTEURS DE RISQUE 2.1 Risques liés à l'activité 2.1.1 Risques liés au marché et à la situation économique L'achat d'un bateau reste un acte passion, les navires de plaisance constituent donc des biens de troisième nécessité ». Cet acte d'achat est donc extrêmement sensible aux conditions économiques globales. Ainsi, le marché du nautisme a été significativement affecté par les conséquences économiques générées par les crises financières de 2008 (crise des subprimes) et 2011 (crise dite des Etats). Immédiatement après la première crise des subprimes en 2008, le marché du nautisme avait subi la plus grosse chute de son histoire avec un effondrement moyen de 50%. Pour le seul continent européen, les conséquences de cette crise ont été immédiates auprès de l'ensemble des intervenants du marché provoquant des disparitions de chantier, des procédures judiciaires, des cessions d'entreprises et des restructurations conséquentes. En règle générale, Il convient donc d'adopter une approche prudente sur le secteur nautique tant les climats mondiaux sur le plan politique ou économique peuvent à tout moment générer des déséquilibres importants. Depuis la dernière crise, nous avions toutefois constater un dynamisme fort dans le marché des voiliers catamarans, ces derniers proposant un cadre de navigation et d'habitat totalement en phase avec les attentes des clients d'aujourd'hui. Ainsi, ce marché était en grande majorité destiné aux professionnels de la location et donc un peu plus adossé au secteur du tourisme, plus solide face aux aléas ci-dessus évoqués. La crise sanitaire COVID-19 a cependant fait apparaître une fragilité nouvelle du secteur touristique et par voie de conséquence de l'activité du Groupe. 2.1.2 Risques liés aux barrières aux entrées L'exercice d'une activité de constructeur nautique implique la réalisation d'investissements industriels d'envergure, plus particulièrement relatifs à la mise en place et au fonctionnement de chantiers navals : Propriétés immobilières à proximité du littoral ;

Bâtiments de production et d'assemblage ;

Equipements spécifiques (machine à injecter / à infuser…) 21 Equipes expérimentées dans tous les domaines de la fabrication d'unités haut de gamme… Un nouvel entrant sur le marché du nautisme devra donc mettre en place d'importants moyens humains, technologiques et financiers et faire face à une concurrence très agressive compte tenu du contexte économique. Or, l'importance des investissements nécessaires et l'attractivité actuelle du marché laissent à penser que, à moyen terme, les nouveaux intervenants sur le marché du nautisme ne devraient pas être nombreux. 2.1.3 Risques liés à la concurrence Si le marché du nautisme compte plusieurs intervenants de taille importante comme le leader, le groupe BENETEAU, CATANA GROUP s'est volontairement positionnée sur des niches très haut de gamme du marché afin de s'affranchir de concurrents directs au niveau des marques commercialisées. Bien qu'ayant fait évoluer sa stratégie avec la sortie de la nouvelle gamme BALI, à concurrence plus forte, le Groupe est resté dans une démarche premium avec des synergies très fortes entre les deux marques CATANA et BALI. Afin de minimiser le risque concurrentiel, et déjà fort de produits récents et innovants, le Groupe maintiendra une politique de développement produit forte. 2.1.4 Risques de production Au 31 août 2020, le Groupe compte deux usines de production en son sein : Le site de Canet-en-Roussillon pour la société CHANTIER CATANA,

Canet-en-Roussillon pour la société CHANTIER CATANA, Le site de El Haouaria (Tunisie) appartenant à la société HACO détenue désormais à hauteur de 50 % par CATANA GROUP. Compte tenu de la flexibilité et de la modernité de ses outils de production, CATANA GROUP estime maitriser ses risques de production. 2.1.5 Risques technologiques CATANA GROUP dispose d'une très bonne maîtrise de la technique polyester et de ses dernières évolutions qui lui permet de relativiser à court/moyen terme le risque technologique. 2.1.6 Risques liés à un sinistre survenant sur un chantier Le Groupe bénéficie des assurances qui couvrent les éventuels sinistres à même de se présenter sur ses chantiers. Cf. § 2.2 « Risques juridiques, réglementaires et fiscaux ». 22 CATANA GROUP estime que les polices d'assurances du Groupe couvrent de manière raisonnable l'ensemble des risques majeurs inhérents à son activité. 2.1.7 Risques clients Le risque clients est appréhendé à travers une politique très rigoureuse en matière de règlement de ses bateaux. Pour la gamme CATANA, le paiement est effectué au fur et à mesure de la construction par 5 à 6 acomptes qui ont vocation à couvrir l'avancement du bateau. Pour la gamme BALI, le cycle de fabrication est plus court et il est couvert par un ou deux acomptes seulement. D'un point de vue général, aucun bateau ne quitte le chantier sans avoir été totalement réglé sauf à de rares exceptions où toutes les garanties nécessaires sont réunies. Le Groupe peut être conduit à procéder à la reprise de bateaux d'occasion sur des ventes de bateaux neufs. Ce phénomène de reprise est incontournable dans la profession et peut avoir tendance à s'accentuer dans un marché en difficulté. La contrainte et le risque résident dans le délai d'écoulement de ces unités reprises qui s'allonge en période de crise immobilisant donc plus longtemps de la trésorerie (ce qui a pour conséquence logique une augmentation du BFR). Par ailleurs, il n'y a pas de disposition contractuelle à risque : la reprise est décidée avec le client au moment de la concrétisation de la vente du bateau neuf (exactement comme dans le secteur automobile). Pour déterminer la valeur de reprise, CATANA GROUP tient compte de la valeur « argus » du bateau, de son état au moyen d'expertise si nécessaire, et bien entendu de la capacité du marché à rapidement écouler la marque reprise. CATANA GROUP a bien évidemment un savoir-faire supérieur pour les reprises de bateaux CATANA puisque ce chantier peut également assurer le « refit » de ces unités. Cependant, avec la prépondérance des ventes de la gamme BALI dans le chiffre d'affaires du Groupe, l'essentiel des reprises de bateaux d'occasion est désormais assuré par le réseau de distributeurs présents dans le monde entier. Seule les ventes de bateaux de la marque CATANA peuvent générer ce type de reprise mais ces cas sont devenus marginaux. CATANA GROUP s'estime donc très peu exposée au risque d'impayés et aux risques liés aux reprises de bateaux d'occasion. 23 2.1.8 Risques liés aux fournisseurs et sous-traitants Le Groupe fait appel à des fournisseurs et dispose d'un sous-traitant pour la fabrication du BALI 4.3 et de la version propriétaire du BALI 4.0/4.1 et bientôt pour le BALI 4.6. Ce sous-traitant n'est autre que la société AP YACHT CONCEPTION (ex HARMONY YACHTS) détenue par la famille Poncin, qui fabrique depuis plusieurs années des unités pour le Groupe. Cette société est une ancienne filiale de CATANA GROUP qui avait été mise en très grande difficulté par la crise de 2008 la conduisant à déclencher une procédure de sauvegarde. Malgré les restructurations successives, cette usine ne parvenait pas à trouver une activité suffisante pour éviter 2 M€ de pertes annuelles. Dans ce contexte, durci par la crise de 2011, les dirigeants de CATANA GROUP avaient été contraints, notamment sous la pression de son environnement financier, à trouver une solution définitive pour cette usine. Alternativement à sa fermeture et aux conséquences sociales liées, non souhaitées par la famille fondatrice, cette dernière a donc préféré acquérir cette société et d'en prendre seule le risque. Cette décision a donc permis de maintenir une usine et un savoir-faire devenus aujourd'hui largement utiles à CATANA GROUP pour fabriquer deux modèles de la gamme BALI qu'elle ne pouvait en aucun cas produire dans son usine de Canet-en-Roussillon. La version loueurs du BALI 4.0/4.1 ainsi que quelques pièces polyester annexes sont fabriqués par la société HACO en Tunisie, travaillant depuis de nombreuses années pour d'autres acteurs du secteur. CATANA GROUP dispose d'un double des jeux de moules dans ses usines françaises pour faire face à une éventuelle défaillance de ce sous-traitant. L'augmentation récente de la prise de participation chez HACO, pour la porter désormais à 50 %, a encore accru le poids décisionnel de CATANA GROUP dans cette société. La politique du Groupe consiste toutefois à avoir toujours deux fournisseurs au minimum pour les mêmes pièces ou à conserver en interne une part significative de la fabrication de ces pièces afin de pallier l'éventuelle défaillance d'un fournisseur. Dans les rares cas où CATANA GROUP ne dispose pas de plusieurs fournisseurs, des contrats rigoureux avec des conditions générales de ventes strictes sont établis pour prévoir et réparer toutes les conséquences d'une éventuelle défaillance. CATANA GROUP a identifié des sociétés qui pourraient remplacer ses fournisseurs actuels en cas de défaillance de l'un d'entre eux ou de plusieurs d'entre eux. Également, les approvisionnements sont répartis entre suffisamment de fournisseurs différents pour qu'aucun d'eux ne représente un poids significatif. A ce propos, le partenariat croissant avec la société tunisienne HACO depuis 2014 et la récente ouverture du bâtiment de menuiserie de Rivesaltes (66) ont permis d'être totalement autonome sur les fonctions majeures que sont la menuiserie et le polyester. Cette situation permet donc au Groupe de ne dépendre que de peu de fournisseurs et de ne faire appel qu'à des fournisseurs substituables » et pour des travaux/matériaux « accessoires » (moteurs, plomberie, inox, électricité…). 24 Toute défaillance de la part de ces fournisseurs et sous-traitants pourrait toutefois avoir des conséquences sur la fabrication des navires (notamment les délais de fabrication), voire sur la qualité des navires, et donc retarder la commercialisation et/ou livraison des navires. Mais seule une défaillance massive et brutale (la fabrication de bateaux dépend de beaucoup de corps de métier différents) pourrait avoir un effet négatif significatif sur les performances économiques du Groupe. 2.1.9 Risques liés aux matières premières Le Groupe ne s'estime pas soumis à des risques financiers liés aux matières premières. Celles-ci représentent entre 35 et 50 % du prix de vente d'un bateau et sont extrêmement diluées entre plusieurs types de matières (résine, fibre de verre, peinture gel coat, bois, électronique, accastillage, voilerie, mats et gréements etc.). Or, une hausse massive et générale est peu vraisemblable. 2.2 Risques juridiques, réglementaires et fiscaux 2.2.1 Risques juridiques Le Groupe n'exerce pas d'activité autre que celles liées à la conception, la fabrication et commercialisation de navires de plaisance et elle n'est donc exposée qu'aux risques ordinaires liés à cette activité. Ces risques consistent essentiellement dans des risques clients : insatisfaction potentielle de clients en raison des délais de livraison ou de la qualité du produit. Dès la prise de connaissance par le Groupe d'une telle problématique client, celui-ci initie immédiatement une négociation amiable qui, si elle n'aboutit pas, débouche sur l'ouverture d'une procédure. 2.2.2 Dépendance à l'égard des brevets, des licences et marques La filiale CHANTIER CATANA est propriétaire de la marque CATANA. Par ailleurs, la Société bénéficie d'une licence exclusive de la marque BALI concédée par la société FINANCIERE PONCIN, actionnaire de référence et fondatrice de la société CATANA GROUP, lui permettant de fabriquer et de commercialiser l'ensemble de la gamme BALI, dans le cadre d'un partenariat exclusif. Dans ce cadre, la société FINANCIERE PONCIN se rémunère « au succès » par un système de royalties. 25 2.2.3 Litiges en cours Les litiges où le Groupe CATANA GROUP est attaqué concernent des litiges commerciaux et techniques, et des procédures prud'homales. Hormis les litiges prud'homaux pour lesquels des provisions ont été passées à titre conservatoire, aucun impact négatif sur les comptes n'est à envisager. CATANA GROUP a dû prendre la décision de surseoir à l'acquisition du chantier tunisien MAGIC YACHTS dès la deuxième quinzaine de mars. Annoncé le 11 décembre 2019, le projet d'acquisition du chantier tunisien MAGIC YACHTS visait à accompagner industriellement la forte croissance attendue des fabrications des modèles de la gamme BALI ainsi que l'accélération de la stratégie de développements de nouveaux modèles, perspectives naturellement reconsidérées par les conséquences de la crise sanitaire. Il s'était concrétisé par la seule signature d'un avant-contrat. Dans un premier temps, les dirigeants du Groupe ont maintenu un processus de discussions pour que la cession intervienne dans des conditions compatibles avec la nouvelle situation de marché découlant de la crise sanitaire. Ces discussions n'ayant pas abouti, CATANA GROUP a donc excipé de l'imprévision et actionné la clause d'arbitrage en amiable composition figurant à l'avant contrat et dont l'application permettra aux parties de trouver une issue équitable. A la connaissance de CATANA GROUP, outre ce dernier dossier, il n'existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage, y compris toute procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d'avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets négatifs significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société. 2.2.4 Risques assurances Toutes les sociétés du Groupe bénéficient des polices d'assurances nécessaires à la couverture de ses risques : polices maritimes, polices de responsabilité civile, de perte d'exploitation, dommages, bâtiments, Le montant total des polices d'assurance au titre de l'exercice clos en août 2020 s'est élevé à 268 K€. Le Groupe estime que ces polices d'assurances couvrent de manière raisonnable l'ensemble des risques majeurs inhérents à son activité. 2.2.5 Risques environnementaux - Conséquences environnementales de l'activité Compte tenu de la nature de ses activités, il n'existe pas, à la connaissance de la société, de risque industriel et lié à l'environnement susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation financière, l'activité, les résultats du Groupe ou de la société. 26 2.3 Risques financiers 2.3.1 Risques liés aux besoins de financement de l'activité La gamme CATANA, positionné dans une niche et disposant de délais de fabrication longs, bénéficie d'un principe de versements d'acomptes à chaque étape de la fabrication, ce qui ne génère pas de BFR particulier. En revanche, la gamme BALI est dans un secteur du marché à plus forts volumes mais dont la pratique d'acomptes est moins favorable. Ainsi, la fabrication des bateaux BALI, qui s'étale sur une période allant de 2 à 5 mois, est financée par un acompte à la commande (souvent de 10 %) et le solde à la livraison générant ainsi un BFR plus contraignant pendant le cycle de fabrication. Le Groupe fait face aisément à cette situation depuis quatre ans, l'allongement du carnet de commandes augmentant aussi significativement le financement par les acomptes. Cependant, l'attentisme attendu à la suite des conséquences de la crise sanitaire COVID 2019 pourrait modifier la saisonnalité de livraison et donc d'encaissements des ventes hivernales. Sur le plan des investissements, la politique d'investissement est en grande partie consacrée aux développements de nouveaux modèles. Le plan d'optimisation des performances industrielles engendre actuellement des investissements productifs maîtrisés. Les excellents fondamentaux financiers de l'entreprise (modèle bénéficiaire désormais établi, la trésorerie de plus en plus excédentaire, un faible endettement) placent désormais CATANA GROUP en situation d'indépendance financière par rapport à ses besoins comme en témoigne le tableau des flux de trésorerie. CATANA GROUP a ainsi mis en place des lignes de financement d'investissements moyen terme au cours de l'exercice 2019/2020 pour un montant de 4.5 M€. Le Groupe a également eu recours aux Prêts Garantis par l'Etat pour un montant de 18.8 M€ pour faire face aux conséquences potentielles de la crise sanitaire COVID-19 et notamment le changement de profil de BFR hivernal évoqué plus haut. 2.3.2 Risques de liquidité - financement du besoin en fonds de roulement Compte tenu de ce qui précède et notamment de la présence d'une situation de trésorerie nette conséquente et d'une bonne capacité d'endettement, la société considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir. Elle a ainsi procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité qui confirme ce point. Covenants bancaires, clauses de défaut et d'exigibilité anticipée La société n'est à ce jour pas concernée par un risque financier potentiellement lié à l'existence de covenants bancaires, de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. 27 Besoin en fonds de roulement et capacité d'accès au crédit Présentation du Besoin en Fonds de Roulement au cours des trois derniers exercices (données en milliers d'euros) 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 Dettes fournisseurs - 13 024 - 12 659 - 8 451 Stocks et en-cours 17 438 13 637 12 137 Créances clients 14 112 11 920 10 974 Autres créances 3 781 4 075 3 879 Autres dettes - 17 059 -12 592 - 11 556 Besoin en fonds de roulement 5 247 4 380 6 984 Stock financé par crédit - 516 0 Correction d'erreur HACO 226 0 0 Quote part subvention d'investissements neutralisée 195 0 0 Reclassement des intérêts courus à l'ouverture 0 - 27 Variation périmètre 0 760 Variation de change -48 8 - 11 Besoin en fonds de roulement corrigé 5 230 3 872 7 706 Variation du besoin en fonds de roulement 850 - 3 112 570 Il est précisé que la notation Banque de France a été réhaussée en juin 2020 de D5+ à C4. Ventilation des passifs financiers par échéance (données en milliers d'euros) 31.08.2020 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Emprunts bancaires 23 415 877 22 418 120 Concours bancaires 126 126 0 0 Crédit-bail 2 656 385 1 358 914 Locations simples 717 235 481 0 Dettes financières diverses 2 307 1 632 675 Total passifs financiers 29 221 3 255 24 932 1 034 28 2.3.3 Risques de taux Au 31 août 2020, les échéances de l'endettement du Groupe se caractérisaient ainsi : Endettement bancaire de CATANA GROUP au 31.08.2020 Sociétés / Nature de Montants Echéances Total Organismes taux initiaux - 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans (K€) CHANTIER CATANA BPI Prêt innovation 1 Fixe 500 25 400 75 500 BPI Prêt innovation 2 Fixe 300 15 240 45 300 CIC Fixe 1 375 271 902 1 173 CIC Fixe 785 154 568 722 Caisse d'Epagne Fixe 2 000 394 1 508 1 902 PGE CIC Fixe 7 000 7 000 7 000 PGE Caisse D'Epargne Fixe 7 000 7 000 7 000 PGE BPI Fixe 1 500 1 500 1 500 PGE BPI « Atout » Fixe 1 500 1 500 1 500 Intérêt courus : 13 13 Sociétés / Nature de Montants Echéances Total Organismes taux initiaux - 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans (K€) PORT PIN ROLLAND Crédit Mutuel du Var Fixe 35 11 11 Crédit Mutuel du Var Variable 120 120 120 PGE Crédit Mutuel Fixe 800 800 800 PGE CIC Fixe 500 500 500 PGE Banque Populaire Fixe 500 500 500 TOTAUX 720 1 003 22 418 120 23 541 Données en milliers d'euros Exposition nette au risque de taux Dette bancaire Actifs Passifs Exposition Instrument Exposition août 2020 financiers financiers nette nette Echéance Montant TF TV TF TV TF TV TF TV TF TV - 1 an 1 003 Néant 883 120 883 120 Néant 883 120 1-5 ans 22 418 Néant 22 418 - 22 418 - Néant 22 418 - + 5 ans 120 Néant 120 - 120 - Néant 120 - Données en milliers d'euros Comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, l'impact de variations de taux est limité. CATANA GROUP s'estime donc peu sensible au risque de taux compte tenu de la structuration de sa dette. 29 Sensibilité au risque de taux Impact sur 2020/2021 Impact en résultat Impact en capitaux propres Variation de 1% 1,2 NC Variation de 2% 2.4 NC Données en milliers d'euros 2.3.4 Risques de change Le Groupe exporte sur tous les continents. Actuellement, et depuis plusieurs années, le Groupe n'établit que des facturations en euros. Compte tenu de cela, CATANA GROUP estime donc quasi inexistant le risque de change. Les rares facturations effectuées en devises font l'objet de couvertures spécifiques. A ce jour, le Groupe n'a donc pas mis en place de couverture. 2.3.5 Risques sur actions Au 31 août 2020, outre ses 38 710 actions propres détenues pour les besoins du contrat de liquidité, CATANA GROUP ne détient aucune autre action que celles de ses filiales. Or, ces actions ont été nanties au bénéfice d'établissements bancaires, dans le cadre d'octroi de financements. 2.3.6 Risques liés aux engagements pris par le Groupe - Hors bilan 2.3.6.1 Engagements reçus Néant 2.3.6.2 Engagements donnés (au 31 août 2020)  Sûretés réelles (données en milliers d'euros) 31/08/2020 Dont caution donnée sur crédit-bail immobilier HARMONY YACHTS 600 K€ Dont caution bancaire au profit de la Caisse d'Epargne concernant un emprunt 1 902 K€ souscrit par Chantier CATANA Dont nantissement du fonds de commerce de CHANTIER CATANA au profit du CIC 1 173 K€ dans le cadre d'un emprunt Dont nantissement de compte à terme au profit du CIC dans le cadre d'un emprunt 1 000 K€ souscrit par CHANTIER CATANA Dont nantissement du fonds de commerce de CHANTIER CATANA au profit de la 1 902 K€ Caisse d'Epargne dans le cadre d'un emprunt TOTAL 6 577 K€ Commandes de clients concernant la SAS CHANTIER CATANA : 40 828 K€. 30 AFFECTATION DU RESULTAT 3.1 Proposition d'affectation du résultat L'affectation des résultats que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts. Nous vous proposons d'affecter les bénéfices de l'exercice écoulé, qui s'élèvent à 703 719 €, comme suit : Origine : - Résultat de l'exercice............................................................. 703 719 € - Report à nouveau créditeur antérieur................................... 12 894 538 € Affectation : - Dotation de la réserve légale................................................. 35 186 € - Affectation au report à nouveau ........................................... 13 563 071 € ____________ ____________ Totaux................................................................................... 13 598 257 € 13 598 257 € 3.2 Distributions antérieures Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que notre Société n'a procédé à aucune distribution au titre des trois exercices précédents. 3.3 Charges non déductibles fiscalement Il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge 4 435 € de dépenses non déductibles du résultat fiscal. INFORMATIONS SUR LA SOCIETE ET SON CAPITAL 4.1 Informations concernant la Société Raison sociale : CATANA GROUP

Lieu et numéro d'enregistrement de la Société CATANA GROUP est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan, sous le numéro d'identification RCS 390 406 320. 31 Date de constitution et durée de vie CATANA GROUP a été constituée en décembre 1992 pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation intervenue le 15 mars 1993, sauf dissolution anticipée ou prorogation, conformément à la loi et aux statuts. L'exercice social commence le 1er septembre et se clôture le 31 août de chaque année. Siège social, forme juridique et législation applicable Le siège social de la Société est situé Zone Technique Le Port 66140 Canet en Roussillon, France. La Société est une société anonyme à conseil d'administration. Elle est régie par le droit français. Cotation - Code LEI L'action CATANA GROUP est cotée sur Euronext compartiment C. Son code LEI est : 96950079QAYBTB8V4F22. 4.2 Détention du capital En application des dispositions de l'article L. 233-13 du Code de commerce, nous vous rappelons ci- après l'identité des personnes dépassant les seuils prévus par ce texte, à la date du 31 août 2019 : Actionnaires Nombre Pourcentage Nombre de Pourcentage Nombre de Pourcentage d'actions du capital droits de des droits de droit de vote des droits de vote réels vote réels théoriques vote théoriques FINANCIERE PONCIN 8 534 452 27.97% 16 631 404 43.08% 16 631 404 43.04% Olivier Poncin 227 062 0.74% 227 071 0.59% 227 071 0.59% Pascale Poncin 69 138 - 138 Amandine Poncin 84 564 0.28% 84 583 0.22% 84 583 0.22% Sous-total 8 846 147 28.99% 16 943 196 43.89% 16 943 196 43.85 famille Poncin Public 21 629 321 70.88% 21 664 218 56.11% 21 664 218 56.05% Auto-détention 38 710 0.13% 0 38 710 0.10% Total 30 514 218 100% 38 607 414 100% 38 646 124 100% 32 Actionnaires Seuils en capital Seuils en droits de vote Détenant plus de 5 % Néant Néant Détenant plus de 10 % Néant Néant Détenant plus de 15 % Néant Néant Détenant plus de 20 % Néant Néant Détenant plus de 25 % FINANCIERE PONCIN Néant Détenant plus de 30 % Néant Néant Détenant plus de 33,⅓ % Néant FINANCIERE PONCIN Détenant plus de 50 % Néant Néant Détenant plus de 66,2/3 % Néant Néant Détenant plus de 90 % Néant Néant Détenant plus de 95% Néant Néant Aucune modification n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé. 4.3 Franchissement de seuils légaux Nous n'avons été informés d'aucun franchissement de seuil légal en application des dispositions de l'article L. 233-7 du Code de Commerce. 4.4 Autocontrôle Aucune société contrôlée par la société CATANA GROUP n'en détient une quelconque quotité de capital. 4.5 Actionnariat salarié Nous vous informons que l'actionnariat salarié tel que prévu par l'article L. 225-102 du Code de commerce n'existe pas au sein de notre Société. 4.6 Option de souscription ou d'achat d'actions par les salariés et attribution gratuite d'actions Aucune opération n'ayant été réalisée en vertu des articles L. 225-177 à L. 225-186 il n'y a pas lieu à établissement du rapport spécial visé à l'article L. 225-184 du Code de commerce. Le conseil d'administration du 29 mars 2019 a décidé l'attribution gratuite de 192 000 actions, étant précisé qu'aucun mandataire social de la Société n'a bénéficié de ce plan (cf. paragraphe 7.3.3.5). En conséquence, le rapport spécial visé à l'article L. 225-197-4 du Code de commerce sera mis à la disposition des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle. 33 4.7 Opérations effectuées par la Société sur ses propres actions au cours de l'exercice et descriptif du programme de rachat d'actions Un contrat de liquidité conforme au contrat établi par l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) a été signé entre la Société et Kepler Chevreux. 4.7.1 Nombre d'actions propres achetées et vendues par la société au cours de l'exercice Le programme de rachat d'actions en cours de validité a été autorisé par l'assemblée du 27 février 2020. Conformément aux articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce, l'assemblée générale des actionnaires du 27 février 2020 a autorisé le conseil d'administration à opérer sur ses propres actions, pendant une période de 18 mois, dans le respect des objectifs et modalités du programme de rachat d'actions. Le prix maximum d'achat est fixé à six euros (6,00 €) par action. Le montant maximum que la Société pouvait consacrer au programme de rachat de ses propres actions ne pouvait excéder la somme de 18 308 502 € sans que le nombre d'actions à acquérir puisse dépasser 10 % du capital à quelque moment que ce soit. La Société n'a pas eu recours à des produits dérivés. Au cours de l'exercice 2019-2020, dans le cadre du contrat de liquidité, les opérations suivantes ont été comptabilisées : Nombre d'actions achetées par la société 219 271 Cours moyen des achats 2,661 € Nombre d'actions vendues par la société 209 666 Cours moyens des ventes 2,735 € Aucun frais de négociation n'a été comptabilisé. Le nombre d'actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice au 31 août 2020 au titre du contrat de liquidité s'élevait à 38 710 actions, évaluées au cours d'achat moyen de 2 280 € par action. La valeur nominale de ces actions s'élève à 0,50 € et représentent 0,13% du capital de la société CATANA GROUP. Les actions n'ont fait l'objet d'aucune réallocation. L'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 27 février 2020 expirant le 27 août 2021, il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la renouveler dans les conditions décrites ci-après. 4.7.2 Descriptif du programme de rachat d'actions Conformément aux dispositions de l'article 241-2 du règlement général de l'AMF, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la Société. Ce programme sera soumis à l'autorisation de l'assemblée générale mixte du 25 février 2021. 34 Répartition par objectifs des titres de capital détenus à la date du 21 décembre 2020 :

Animation du cours par l'intermédiaire d'un contrat de liquidité AMAFI : 23 140 Opérations de croissance externe : 0 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés : 0 Couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions : 0 Annulation : 0

4.7.3 Nouveau programme de rachat d'actions Autorisation du programme : assemblée générale du 25 février 2021

assemblée générale du 25 février 2021 Titres concernés : actions ordinaires

: actions ordinaires Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10% du capital (soit 3.051.417 actions à ce jour), étant précisé que cette limite s'apprécie à la date des rachats afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l'objectif de liquidité.

La société ne pouvant détenir plus de 10 % de son capital, compte tenu du nombre d'actions déjà détenues s'élevant à 5 594 (soit 0,02 % du capital), le nombre maximum d'actions pouvant être achetées sera de 3 045 823 actions (soit 9,98 % du capital) sauf à céder ou à annuler les titres déjà détenus.

La société ne pouvant détenir plus de 10 % de son capital, compte tenu du nombre d'actions déjà détenues s'élevant à 5 594 (soit 0,02 % du capital), le nombre maximum d'actions pouvant être achetées sera de 3 045 823 actions (soit 9,98 % du capital) sauf à céder ou à annuler les titres déjà détenus. Modalités des rachats : Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil appréciera. La société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.

: Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil appréciera. La société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés. Prix maximum d'achat et montant maximal du programme : Le prix maximum d'achat serait fixé à 6,00 € par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions, le prix sus-indiqué sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération. Le montant maximal de l'opération serait ainsi fixé à 18 308 502 €.

Objectifs du programme

- Assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action CATANA GROUP par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement conformément à la pratique admise par la réglementation,

- Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires 35 sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur, Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, Procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par l'assemblée générale du 25 février 2021, Mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.

Durée de programme : 18 mois à compter de l'assemblée générale du 25 février 2021 soit jusqu'au 25 août 2022. 4.8 Régularisation des participations croisées Aucune démarche n'a été menée au cours de l'exercice au titre en vue de régulariser des participations croisées. 4.9 Ajustement des bases de conversion La Société n'ayant ni émise de valeurs mobilières donnant accès au capital ni consenti des options de souscription ou d'achat d'actions, cette rubrique est sans objet. 4.10 Opérations sur titres réalisées par les dirigeants et les personnes assimilées mentionnées à l'article L.621-18-2 du code monétaire et financier Aucune opération sur titres n'a été déclarée à l'AMF, conformément à l'article L.621-18-2 du code monétaire et financier, au titre de l'exercice clos le 31 août 2020. 36 PROCEDURES DE CONTROLE ET INFORMATIONS COMPTABLES ET FINANCIERES 5.1 Méthodes d'évaluation et formes de présentation des comptes Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions de la législation française, en respectant les principes généraux et méthodes généralement admis, et dans le respect du principe de prudence. Les conventions suivantes ont notamment été respectées : Continuité de l'exploitation compte tenu de la période de sauvegarde en cours,

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les méthodes d'évaluation sont identiques à celles de l'exercice précédent. 5.2 Les Normes IFRS Le Groupe a établi ses comptes conformément aux normes et interprétations publiées par l'International Accounting Standards Boards (IASB) et adoptées par l'Union Européenne à la date d'établissement des états financiers. Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm), comprend les normes comptables internationales (IAS - International Accounting Standards et IFRS - International Financial Reporting Standards), les interprétations du comité permanent d'interprétation (Standing Interpretations Committee - SIC) et du comité d'interprétation des normes d'informations financières internationales (IFRIC - International Financial Interpretations Committee). Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes IFRS annuels pour l'exercice clos au 31 août 2019, à l'exception de l'application des nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivants adoptés par l'Union Européenne, d'application obligatoire pour le Groupe au 1er septembre 2019. Normes, amendements de normes et interprétations applicables à partir de l'exercice ouvert au 1er septembre 2019 IFRS 16 « Contrats de locations » - Nouvelle norme sur la comptabilisation des contrats de location 37 IFRIC 23 « Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat » - Clarifications concernant la comptabilisation des incertitudes relatives aux impôts sur le résultat

Amendements à IAS 19 - Avantages du personnel : Modification, réduction ou liquidation d'un régime

Amendements à IAS 28 - Intérêts à long terme dans des entreprises associées et coentreprises

Amendements à IFRS 9 - Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative

Améliorations annuelles (cycle 2015-2017) - Améliorations annuelles des normes IFRS cycle 2015-2017 (Normes concernées : IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 et IAS 23) Première adoption de la norme IFRS 16 Le Groupe applique la norme IFRS 16 « Contrats de location » depuis le 1 er septembre 2019. Précédemment, chaque contrat de location était qualifié soit de location-financement, soit de location simple avec un traitement comptable propre à chaque catégorie.

septembre 2019. Précédemment, chaque contrat de location était qualifié soit de location-financement, soit de location simple avec un traitement comptable propre à chaque catégorie. Le Groupe a choisi d'appliquer la méthode de transition rétrospective simplifiée.

En application d'IFRS 16, les contrats de location sont désormais reconnus à l'actif par la constatation d'un droit d'utilisation et au passif par une dette correspondant à la valeur actualisée des paiements futurs.

Ce sont les taux bancaires que le Groupe a récemment obtenu dans le cadre de ses nouveaux financements (hors PGE) qui ont été utilisés pour l'actualisation des loyers. Les taux oscillent entre 1,00% et 1,10% pour la France. En ce qui concerne la filiale tunisienne, c'est le taux de 11,50% qui a été retenu, conformément aux circularisations bancaires réalisées localement.

Au 1 er septembre 2019, l'impact sur l'endettement et l'actif immobilisé s'élève à 386 K€.

septembre 2019, l'impact sur l'endettement et l'actif immobilisé s'élève à 386 K€. Comme l'autorisent les textes, par mesure de simplification, le Groupe a fait le choix de ne pas retraiter les contrats qui avaient une durée résiduelle inférieure à 12 mois au 1er septembre 2019, ainsi que ceux qui avaient une valeur inférieure à 5 000 $. 38 Tableau de réconciliation des obligations contractuelles relatives aux contrats de locations simples au 1er septembre 2019 : En milliers d'euros Immobilisations Immobilisations Emprunts et corporelles incorporelles dettes financières Montants indiqués dans l'annexe au 31/08/2019 90 411 484 Contrats interrompus de manière anticipée au cours de l'exercice -115 -115 Impact conversion TND -> EUR 18 18 Montant de l'obligation locative au 1er septembre 2019 90 313 386 Les impacts de la première application d'IFRS 16 sur le bilan du Groupe au 1er septembre 2019 se résument ainsi : En milliers d'euros 31.08.2019 Impact de la 01.09.2019 transition publié retraité IFRS 16 Immobilisations incorporelles 2 253 90 2 343 Immobilisations corporelles 16 498 313 16 811 Autres actifs courants 4 012 -17 3 995 Emprunts et dettes financières (courant et non courant) 5 663 386 6 049 L'impact sur les autres actifs courants correspond à l'annulation de charges constatées d'avance sur les places de port dont le paiement intervient en début de contrat et couvre plusieurs années de location. IFRIC 23 - Incertitudes relatives aux traitements fiscaux L'interprétation d'IFRIC 23 clarifie l'application des dispositions d'IAS 12 « Impôts sur le résultat » concernant la comptabilisation et l'évaluation de l'impôt, lorsqu'une incertitude existe sur le traitement comptable en résultat. L'adoption d'IFRIC 23 n'a pas d'incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe. Normes et interprétations n'ayant pas été appliquées par anticipation et dont l'application obligatoire est postérieure au 1er septembre 2019 : Amendements à IAS 1 et IAS 8 - Définition de « l'importance relative »

Amendements à IAS 39, IFRS 7 et IFRS 9 - Réforme des taux d'intérêt de référence

Amendements à IFRS 16 - Allègements de loyer liés au Covid-19 Le Groupe est actuellement en cours d'appréciation des impacts consécutifs à la première application de ces nouveaux textes. Elle n'anticipe pas, à ce stade, d'impact significatif sur ses états financiers. 39 5.3 Conventions réglementées Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce. Vos Commissaires aux Comptes ont été informés de ces conventions. Ils vous les présentent et vous donnent à leur sujet toutes les informations requises dans le rapport spécial qui figure page 148 du présent rapport. 5.4 Procédures de contrôle de l'information comptable et financière 5.4.1 Objectifs du contrôle Le contrôle de l'information comptable et financière est défini chez CATANA GROUP comme l'ensemble des organisations visant à garantir la maîtrise des activités, anticiper et la gérer des risques et veiller à ce que l'ensemble des opérations du Groupe soient conformes aux règles légales. 5.4.2 Principaux acteurs du contrôle Le Conseil d'Administration Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Comité de Direction Il définit et anime les orientations opérationnelles du Groupe. Réuni régulièrement par le Président du Conseil d'Administration, le Comité de Direction coordonne la mise en œuvre des objectifs stratégiques du Groupe et s'assurent de leurs déploiements au sein des différentes filiales et des différents services. Le Comité du Direction est composé : Du Président du Conseil d'Administration

Des responsables de chaque filiale ou site

Des directions opérationnelles (Commerciale, Industrielle, Développement produits, Financière, Ressources Humaines) La Direction Financière En rapport avec l'ensemble des équipes comptables et financières de l'ensemble du Groupe, et en collaboration étroite avec les cabinets d'expertise comptable, la Direction Financière s'assure de la fiabilité de toutes les informations financières et contrôle les écarts par rapport aux objectifs. Les Commissaires aux comptes 40 Intervenants externes et indépendant du Groupe, les Commissaires aux comptes apportent une garantie complémentaire quant à la fiabilité et la sincérité des informations financières produites. Ils contribuent également au renforcement du dispositif de contrôle interne. Procédure relative au traitement de l'information comptable et financière Les comptes consolidés sont établis en appliquant les normes publiées par l'IASB (International Accounting, Standards Board) et adoptées par l'Union Européenne (normes IFRS). La Direction Financière fixe le calendrier des clôtures semestrielles et annuelles. Dans le cadre de leur mission, les commissaires aux comptes interviennent au moins semestriellement dans l'entreprise et échangent par ailleurs plusieurs fois par an avec les dirigeants. En interne, un compte de résultat d'exploitation prévisionnel est établi avant le début de chaque exercice et peut faire l'objet d'une à deux révisions en cours d'exercice. Le contrôle et le suivi de ces prévisions est assuré en collaboration avec les services de comptabilité, Contrôle de gestion, Trésorerie et s'appuie également sur les différents reporting établi par chaque entité du Groupe. L'ensemble de ces services, supervisée par la Direction Financière, s'appuie également sur les partenariats étroits avec les experts comptables et le conseil juridique du Groupe pour garantir la connaissance et l'application de la législation et des recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers. MANDATS 6.1 Mandats sociaux et rémunération des administrateurs 6.1.1 Echéances des mandats des administrateurs Aucun mandat d'administrateur ne vient à échéance lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos. 6.1.2 Rémunération des administrateurs Nous vous précisons que l'assemblée générale mixte du 27 février 2020 a fixé à 15.000€ la somme allouée au conseil d'administration de la Société à titre de rémunération à compter de l'exercice 2019-2020 et ce jusqu'à décision contraire. 41 6.2 Mandats des Commissaires aux comptes 6.2.1 Commissaires aux comptes titulaires BM&A

11 rue De Laborde 75008 Paris Représentée par Monsieur Jean-Luc Loir

BM&A est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris.

BM&A a été nommée par l'assemblée générale du 27 février 2017 pour une durée de

six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 août 2022.

11 rue De Laborde 75008 Paris Représentée par Monsieur Jean-Luc Loir BM&A est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. BM&A a été nommée par l'assemblée générale du 27 février 2017 pour une durée de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 août 2022. SOFIDEM

Rue Lamarck BP 2145 53021 Laval

Représentée par Monsieur François Le Spégagne

SOFIDEM est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Angers. SOFIDEM a été nommée par l'assemblée générale du 27 février 2017 pour une durée de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 août 2022. 6.2.2 Commissaire aux comptes suppléant Pascal de Rocquigny

11 rue De Laborde 75008 Paris

Pascal de Rocquigny est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris.

Pascal de Rocquigny a été nommé par l'assemblée générale du 27 février 2017 pour une durée de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 août 2022.

11 rue De Laborde 75008 Paris Pascal de Rocquigny est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. Pascal de Rocquigny a été nommé par l'assemblée générale du 27 février 2017 pour une durée de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 août 2022. Marc Chemineau

Rue Jb Lamarck BP 2145 53021 Laval

Marc Chemineau est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Angers.

Marc Chemineau a été nommé par l'assemblée générale du 27 février 2017 pour une durée de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 août 2022. 42 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Le conseil d'administration a arrêté, lors de sa séance en date du 14 décembre 2020, les termes de la présente section du rapport de gestion relative au gouvernement d'entreprise, qui comprend notamment les informations relatives à la gouvernance de la société, aux rémunérations des dirigeants et aux éléments susceptibles d'avoir une influence en cas d'offre publique. Ces informations font l'objet d'un rapport spécifique de vos commissaires aux comptes. Sous l'autorité du Président, les travaux et diligences nécessaires pour la préparation et la rédaction de ce rapport ont été menés par la direction financière du Groupe. 7.1 Organes d'administration et de direction de la Société CATANA GROUP est administrée par un conseil d'administration composé, à la date du présent document, de cinq membres, dont un est considéré comme indépendant. Deux femmes y sont représentées permettant de respecter l'exigence de parité homme-femme. Le mandat des administrateurs est d'une durée de six ans renouvelables. Olivier Poncin FINANCIERE PONCIN (représentée par Aurélien Poncin) Nicolas Martin Corinne Mercier Pascale Poncin Age [●] [●] [●] [●] [●] Nationalité française française française française française Administrateur Non Non Oui Non Non indépendant Date de première [●] 28/02/2019 28/02/2019 27/02/2017 27/02/2017 nomination Echéance du mandat AG 2023 AG 2023 AG 2025 AG 2023 AG 2023 Nombre d'actions [●] [●] [●] [●] [●] détenues au 30/11/2020 Expérience et expertises [●] [●] [●] [●] [●] apportées Le nombre des administrateurs ayant atteint l'âge de quatre-vingts ans ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d'administration. Lorsque ce seuil est dépassé, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. Chaque administrateur doit détenir au moins une action de la société. 43 Les tableaux ci-après récapitulent les mandats et fonctions des membres du conseil d'administration la date du présent document. Pour les besoins de leur fonction au sein du Groupe, les membres du conseil d'administration sont domiciliés au siège social de la Société. Olivier Poncin Au sein du groupe Hors groupe Fonctions SA CATANA GROUP (cotée) X Administrateur Président directeur général SAS FINANCIERE PONCIN X Président SARL AUREDINE X Gérant SCI DU LEVANT X Gérant SCI DU PONANT X Gérant SARL DACA X Cogérant SAS GROUPE HÔTELS PONCIN X Président SCI PPROPAP X Gérant SCI CAYATOP X Gérant SCI ESAMAUCHARD X cogérant SCI 6RBP66000 X Gérant SCI LA REALE DEUX X Liquidateur SA YACHTING LOCATION X Liquidateur SCI LES TERRASSES DE L'ILET X Cogérant SNC d'investissement dans les DOM X Cogérant non associé SNC d'investissement dans les DOM X Cogérant associé Aurélien Poncin Au sein du groupe Hors groupe Fonctions SA CATANA GROUP (cotée) X Représentant permanent de FINANCIERE PONCIN administratrice SAS EURO MAKERS X Président SAS APLR HOLDING X Président SAS AP YACHT CONCEPTION X Directeur général Nicolas Martin Au sein du groupe Hors groupe Fonctions SA CATANA GROUP (cotée) X Administrateur Corinne Mercier Au sein du groupe Hors groupe Fonctions SA CATANA GROUP (cotée) X Administrateur Pascale Poncin Au sein du groupe Hors groupe Fonctions SA CATANA GROUP (cotée) X Administrateur 44 7.1.1 Évolution dans la composition du conseil d'administration au cours de l'exercice clos le 31 août 2020 Aucune évolution n'est intervenue dans le conseil d'administration au cours de l'exercice 2019/2020. 7.1.2 Indépendance des membres du conseil Selon la recommandation 9.5 du Code AFEP-MEDEF sur la composition du conseil et la présence de membres indépendants, les critères suivants permettent de présumer l'indépendance d'un membre du conseil qui se caractérise par l'absence de relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de la liberté de jugement de l'administrateur : Critère 1 : Salarié mandataire social au cours des 5 années précédentes Ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes : Salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la société ;

Salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d'une société que la société consolide ;

Salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la société mère de la société ou d'une société consolidée par cette société mère. Critère 2 : Mandats croisés Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d'une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat d'administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire exécutif social de la Société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d'administrateur. Critère 3 : Relations d'affaires significatives Ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaires, banquier de financement, conseil : Significatif de la société ou de son groupe ;

Ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l'activité. L'appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la société ou son groupe est débattue par le Conseil et les critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance économique, exclusivité, etc.) explicités dans le rapport annuel. Critère 4 : Lien familial Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social. 45 Critère 5 : Commissaire aux comptes Ne pas avoir été commissaire aux comptes de la Société au cours des 5 années précédentes. Critère 6 : Durée de mandat supérieure à 12 ans Ne pas être administrateur de la Société depuis plus de 12 ans. La perte de la qualité d'administrateur indépendant intervient à la date anniversaire des douze ans. Critère 7 : Statut du dirigeant mandataire social non-exécutif Un dirigeant mandataire social non exécutif ne peut être considéré comme indépendant s'il perçoit une rémunération variable en numéraire ou des titres ou toute rémunération liée à la performance de la société ou du groupe. Critère 8 : Statut de l'actionnaire important Des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou sa société mère peuvent être considérés comme indépendants dès lors que ces actionnaires ne participent pas au contrôle de la société. Toutefois, au-delà d'un seuil de 10% en capital ou en droits de vote, le conseil, sur rapport du comité des nominations, s'interroge systématiquement sur la qualification d'indépendant en tenant compte de la composition du capital de la société et de l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel. Critères Olivier Financière Nicolas Corinne Pascale Poncin Poncin Martin Mercier Poncin Critère 1 : Salarié mandataire social au cours des 5 années ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ précédentes Critère 2 : Mandats croisés ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ Critère 3 : Relations d'affaires ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ significatives Critère 4 : Lien familial ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ Critère 5 : Commissaire aux ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ comptes Critère 6 : Durée de mandat ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ supérieure à 12 ans Critère 7 : Statut du dirigeant ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ mandataire social non-exécutif Critère 8 : Statut de ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ l'actionnaire important Dans ce tableau, ✔ représente un critère d'indépendance satisfait et ✖ représente un critère d'indépendance non satisfait. Au regard de ces critères, Monsieur Nicolas Martin a été qualifié de membre indépendant par le conseil d'administration du 14 décembre 2020. 46 7.2 Modalités d'exercice de la Direction Générale Le conseil d'administration, lors de sa séance en date du 3 avril 2017, a décidé de confier la direction générale au président du conseil d'administration, soit à Monsieur Olivier Poncin, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2023 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2022. En sa qualité de président du conseil d'administration, Monsieur Olivier Poncin organise et dirige les travaux du conseil d'administration dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. La durée de ses fonctions de président du conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En sa qualité de directeur général, Monsieur Olivier Poncin est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Aucune limitation n'a été apportée aux pouvoirs du directeur général qui sont toutefois exercés dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. 7.3 Rémunération des mandataires sociaux 7.3.1 Politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux Le conseil d'administration du 14 décembre 2020 a arrêté la politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux de la manière suivante : Respect de l'intérêt social et contribution à la stratégie commerciale et à la pérennité de la Société La politique de rémunération des mandataires sociaux est conforme à l'intérêt social de la Société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie de développement. La politique de rémunération des mandataires sociaux est décidée par le Conseil d'Administration conformément (i) à la réglementation en vigueur, aux recommandations de l'AMF et du code Middlenext auquel se réfère le société, (ii) à la pratique des marchés dans des secteurs comparables et pour des entreprises de taille similaire, eu égard notamment au chiffre d'affaires et aux effectifs. Processus de décision suivi pour la détermination, la révision et la mise en œuvre de la politique de rémunération, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts, rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés 47 Chaque année le Comité de rémunérations et de sélection soumet au Conseil d'administration ses propositions en matière de rémunération des mandataires sociaux. Puis après délibération, le Conseil prend ses décisions, étant précisé que, les dirigeants mandataires sociaux ne participent pas aux délibérations ni, le cas échéant, aux votes pour les rémunérations les concernant. Dans la détermination des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux, le Comité de rémunérations et de sélection prend en compte et applique les principes édictés par le Code AFEP-MEDEF. Le Comité et le Conseil veillent à la prise en compte des conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la Société dans la détermination de la rémunération ; ils s'attachent en particulier à ce que la rémunération des dirigeants mandataires sociaux soit déterminée en cohérence avec celle des autres dirigeants et des salariés de l'entreprise et que la détermination des éléments de la rémunération réalise un juste équilibre et prenne en compte à la fois l'intérêt social de l'entreprise, les pratiques du marché, les performances des dirigeants, et les autres parties prenantes de l'entreprise ». Chaque année le Conseil d'administration élabore puis approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux, étant précisé que, les dirigeants mandataires sociaux ne participent pas aux délibérations ni aux votes pour les rémunérations les concernant. Pour déterminer la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d'administration prend en compte et applique les principes édictés par le Code Middlenext (recommandations 10 et 13). Le Conseil veille à la prise en compte des conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la Société dans la détermination de la rémunération ; il s'attache en particulier à ce que la rémunération des dirigeants mandataires sociaux soit déterminée en cohérence avec celle des autres dirigeants et des salariés de l'entreprise et que la détermination des éléments de la rémunération réalise un juste équilibre et prenne en compte à la fois l'intérêt social de l'entreprise, les pratiques du marché, les performances de tout ou partie des dirigeants mandataires sociaux, et les autres parties prenantes de l'entreprise. Méthodes d'évaluation à appliquer aux mandataires sociaux pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et la rémunération en actions Il est précisé que les mandataires sociaux ne bénéficient pas de rémunération variable ni de rémunération en actions. Critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux administrateurs Le Conseil d'administration est libre de répartir entre ses membres la rémunération des membres du conseil fixée par l'assemblée générale. Cette répartition tient compte de la participation effective de chaque administrateur aux réunions du conseil et de leur assiduité. Il est précisé qu'un montant minimum de l'enveloppe de rémunération des administrateurs est attribué aux administrateurs indépendants. Description et explication des modifications substantielles de la politique de rémunération

48 La politique de rémunération de la Société n'a pas été modifiée par rapport à la politique adoptée au titre du précédent exercice. Modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération En cas d'évolution de la gouvernance, la politique de rémunération sera appliquée aux nouveaux mandataires sociaux de la Société, le cas échéant avec les adaptations nécessaires et sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce. (vii)Dérogation à l'application de la politique de rémunération Non applicable 7.3.2 Politique de rémunération du président directeur général et des administrateurs (i) Politique de rémunération du Président Directeur Général La politique de rémunération du Président Directeur Général, pour l'exercice 2020/2021, telle que décrite ci-après, sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale mixte du 25 février 2021 : La rémunération du Président Directeur Général se compose d'une rémunération fixe versée mensuellement ainsi que d'une rémunération en tant qu'administrateur (cf. (ii) ci-dessous). La rémunération fixe sur 12 mois du Président Directeur Général actuellement en vigueur est de 84 000 euros bruts. Le Conseil d'administration arrête la partie fixe de la rémunération pour une période de 12 mois, cette rémunération est versée en douze mensualités. Cette rémunération fixe est réexaminée annuellement par le Conseil d'administration. Une modification de cette rémunération peut intervenir, en tenant compte des résultats économiques et financiers de la Société au titre de l'exercice précédent. Le Président Directeur Général pourrait bénéficier d'une rémunération exceptionnelle dans certaines circonstances exceptionnelles qui devront être précisément détaillées et justifiées. Conformément à l'article L. 225-37-2 du Code de Commerce, le versement de la rémunération exceptionnelle serait conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération du président directeur général dans les conditions prévues à l'article L. 225-100 du Code de Commerce. 49 La politique de rémunération de la Société ne prévoit aucune autre rémunération pour le Président Directeur Général. (ii) Politique de rémunération des administrateurs Les administrateurs sont rémunérés en fonction de leur présence aux réunions et de leur assiduité. L'administrateur indépendant bénéficie d'une rémunération additionnelle. Lors de sa séance du 3 mai 2019, le conseil d'administration a adopté la règle de répartition de la rémunération des administrateurs y compris pour le Président Directeur Général suivante : Une part de répartition fixe entre tous les administrateurs au prorata de leurs présence au cours de l'exercice considéré : 30 % ;

Une part spéciale pour M. Nicolas Martin afin de tenir compte de sa qualité d'administrateur indépendant : 10 % ;

Une part variable prépondérante, en fonction de l'assiduité des administrateurs aux réunions du conseil d'administration : 60 %. Conformément à l'assemblée générale mixte du 27 février 2020, l'enveloppe annuelle pouvant être versée aux administrateurs au titre de leur mandat est fixée à 15 000 €. Le Conseil pourra proposer à l'Assemblée de modifier le montant de cette enveloppe. 7.3.3 Rémunérations versées ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 août 2020 au Président Directeur Général soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle 2021 Le présent paragraphe décrit, en application de la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale du 27 février 2020 (sixième résolution à caractère ordinaire), les rémunérations et avantages versés (ou à verser) au titre de l'exercice 2019-2020 à M. Olivier Poncin, président directeur général. 50 Éléments de rémunération versée ou à Montants ou verser au titre de l'exercice clos le 31 valorisation Présentation août 2020 comptable Rémunération fixe 84 000 € La rémunération fixe due au titre de l'exercice 2019/2020 est identique à celle due au titre de l'exercice 2018/2019. Rémunération variable annuelle N/A M. Olivier Poncin ne bénéficie d'aucune rémunération variable annuelle. Rémunération variable pluriannuelle en N/A M. Olivier Poncin ne bénéficie d'aucune numéraire rémunération variable pluriannuelle. Rémunération exceptionnelle N/A M. Olivier Poncin ne bénéficie d'aucune rémunération exceptionnelle. Options d'actions, actions de N/A M. Olivier Poncin ne bénéficie d'aucune performance ou tout autre élément de rémunération long terme. rémunération de long terme Rémunération au titre de son mandat de 2 700 € M. Olivier Poncin a perçu une rémunération au membre et président du conseil titre de son mandat de membre et président du d'administration conseil d'administration. Valorisation des avantages de toute N/A M. Olivier Poncin ne bénéficie d'aucun nature avantage de toute nature. Rémunération, indemnité ou avantages N/A N/A liés à la prise de fonction Rémunération au titre d'une convention N/A M. Olivier Poncin ne bénéficie d'aucune rémunération à ce titre. Autres éléments de rémunération liés au N/A M. Olivier Poncin ne bénéficie d'aucune mandat autre rémunération au titre de son mandat. Indemnité de départ N/A M. Olivier Poncin ne bénéficie d'aucune indemnité de départ. Indemnité de non-concurrence N/A M. Olivier Poncin ne bénéficie d'aucune indemnité de non-concurrence. Régime de retraite supplémentaire N/A M. Olivier Poncin ne bénéficie d'aucun régime de retraite supplémentaire au sein du Groupe. Total 86 700 € La rémunération totale du Président Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 août 2020 respecte la politique de rémunération adoptée par l'assemblée générale mixte du 27 février 2020. L'évolution de la rémunération du président directeur général au regard des rémunérations moyenne et médiane des salariés de la société est la suivante : 51 Par rapport à la rémunération moyenne Exercices 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Rémunération moyenne(1) 70 099 € 63 915 € 71 729 € 75 629 € 76 776 € Olivier Poncin 84 000 € 84 000 € 84 000 € 84 000 € 84 000 € Ratio rém. / rém. moyenne 1,20 1,31 1,17 1,11 1,09 La rémunération moyenne s'entend de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de CATANA GROUP autres que les mandataires sociaux. Tous ces salariés ayant été transférés sur d'autres sociétés du Groupe au cours de l'exercice, le calcul est réalisé sur la projection annuelle de leur rémunération avant transfert.

Par rapport à la rémunération médiane Exercices 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Rémunération médiane(1) 62 186 € 63 218 € 76 428 € 77 121 € 79 440 € Olivier Poncin 84 000 € 84 000 € 84 000 € 84 000 € 84 000 € Ratio rém. / rém. médiane 1,35 1,33 1,10 1,08 1,06 Selon l'INSEE, le salaire médian est le salaire au-dessous duquel se situent 50 % des salaires. C'est de manière équivalente le salaire au-dessus duquel se situent 50 % des salaires. Il se différencie du salaire moyen qui est la moyenne de l'ensemble des salaires de l'entreprise concernée. Tous ces salariés ayant été transférés sur d'autres sociétés du Groupe au cours de l'exercice, le calcul est réalisé sur la projection annuelle de leur rémunération avant transfert. 7.3.4 Tableaux de synthèse de la rémunérations versées au titre des exercices clos les 31 août 2019 et 2020 au Président Directeur Général et aux membres du conseil 7.3.4.1 Rémunération du Président Directeur Général Les tableaux ci-après détaillent les rémunérations versées à Monsieur Olivier Poncin, Président Directeur Général, au cours des exercices clos aux 31 août 2019 et 2020 : 52 Tableau 1 (nomenclature AMF) Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées (montants versés en euros) Exercice 2019-2020 Exercice 2018-2019 Olivier PONCIN, président directeur général Rémunérations dues au titre de l'exercice 84 000 € 84 000 € Valorisation des rémunérations variables Néant Néant pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice Valorisation des options attribuées au cours de Néant Néant l'exercice Valorisation des actions attribuées gratuitement Néant Néant Totaux 84 000 € 84 000 € Tableau 2 (nomenclature AMF) Tableau de synthèse des rémunérations versées à chaque dirigeant mandataire social (montants versés en euros) Exercice 2019-2020 Exercice 2018-2019 Montants Montants Montants Montants dus versés dus versés Olivier Poncin, président directeur général Rémunération fixe 84 000 € 84 000 € 84 000 € 84 000 € Rémunération variable annuelle Néant Néant Néant Néant Rémunération variable pluriannuelle Néant Néant Néant Néant Rémunération exceptionnelle Néant Néant Néant Néant Rémunération en qualité de membre du conseil 2 700 € Néant Néant Néant Avantages en nature Néant Néant Néant Néant Totaux 2 700 € 84 000 € 84 000 € 84 000 € 53 Tableau 11 (nomenclature AMF) Indemnités ou avantages dus ou Dirigeants mandataires Régime de retraite susceptibles d'être Indemnités relatives Contrat de travail dus à raison de la à une clause de sociaux supplémentaire cessation ou du non concurrence changement de fonctions Olivier Poncin, Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non président directeur X X X X général 7.3.4.2 Rémunération des membres du conseil d'administration Le tableau ci-après détaille le montant de la rémunération versée aux membres du conseil d'administration de la société par la société ou par toute société du Groupe au cours des exercices clos aux 31 août 2018 et 2019 : Tableau 3 (nomenclature AMF) Tableau sur les rémunérations perçues par les membres du conseil d'administration, étant précisé que les administrateurs ne perçoivent pas d'autre rémunération de la Société. Membres du conseil d'administration Montants versés au cours Montants versés au cours de l'exercice 2019-2020 de l'exercice 2018-2019 Olivier Poncin 2 700 € Néant Christian Castanié(1) Néant 546 € Aurélien Poncin(2) Néant 452 € Financière Poncin(3) 2 700 € 1 434 € Nicolas Martin(4) 4 200 € 1 825 € Corinne Mercier 2 700 € 1 886 € Pascale Poncin 2 700 € 1 357 € Total 15 000 € 7 500 € Administrateur jusqu'au 28 février 2019 (2) Administrateur jusqu'au 7 décembre 2018 Administrateur depuis le 7 décembre 2018 (4) Administrateur depuis le 28 février 2019 7.3.4.3 Options de souscription ou option d'achat d'actions attribuées ou levées durant l'exercice (tableaux 4, 5, 8 et 9) Néant 54 7.3.4.4 Attributions gratuites d'actions Le conseil d'administration de la société a décidé, dans sa séance du 29 mars 2019, sur le fondement de la 7ème résolution de l'assemblée générale mixte du 28 février 2018, la mise en place d'un plan d'attribution d'actions gratuites au profit de certains salariés du Groupe sous condition de présence. Il est précisé qu'aucun mandataire social n'a bénéficié de ce plan d'attribution gratuite d'actions. (tableaux 6 et 7 non applicables).  Tableau 10 (nomenclature AMF) Historique des attributions gratuites d'actions Information sur les actions attribuées gratuitement Plan n°1 Date d'assemblée 28 février 2018 Date du conseil d'administration 29 mars 2019 Nombre total d'actions attribuées gratuitement 192 000 dont le nombre attribuées aux mandataires sociaux 0 Date d'acquisition définitive des actions 30 mars 2021(1) Date de fin de période de conservation Absence de période de conservation Nombre d'actions attribuées définitivement à la date du document 0 Nombre cumulé d'actions annulées ou caduques 0 Actions attribuées gratuitement restantes à la date du rapport 192 000 L'attribution définitive est conditionnée à la présence du salarié à l'issue de la période d'acquisition. 7.4 Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale Aucune convention entre, d'une part, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs, ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à 10 %, et, d'autre part, une société contrôlée par CATANA GROUP au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, telle que visée à l'article L. 225-37-4 2° du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 août 2020. 7.5 Procédure d'évaluation des conventions courantes La société CATANA GROUP apprécie le caractère courant d'une opération au regard des critères suivants : Caractère récurrent de l'opération pour la société ;

Pratique usuelle des sociétés placées dans la même situation que la société ;

Montant des enjeux associés à l'opération ; 55 Conformité de l'opération à l'objet et à l'activité de la société. La société CATANA GROUP apprécie le caractère normal des conditions d'une opération au regard des critères suivants : Similarité des conditions économiques ou financières à des pratiques de marché ;

Similarité des conditions à celles des opérations pratiquées par la société CATANA GROUP dans ses rapports avec les tiers ;

Conditions comparables aux conditions pratiquées pour un même type d'opération dans d'autres sociétés ayant la même activité. 7.6 Tableau récapitulatif des délégations encours de validité A la date du présent document, le conseil d'administration de la Société dispose des autorisations et délégations financières suivantes : Nature des délégations Date de Date Montant autorisé Utilisation au l'AGE d'expiration cours de l'exercice Délégation en vue d'augmenter le 27.02.20 27.04.22 7 628 544,50 € n/a capital par incorporation de Plafond indépendant réserves, primes ou bénéfices Délégation en vue d'émettre des 27.02.20 27.04.22 Pour les actions : n/a actions et/ou des valeurs 7 628 544,50 € mobilières avec maintien du droit Plafond indépendant préférentiel de souscription (DPS) Pour les titres de créances : 7 628 544,50 € Plafond indépendant Délégation en vue d'émettre des 27.02.20 27.04.22 Pour les actions : n/a actions et/ou des valeurs 7 628 544,50 € mobilières avec suppression du Plafond indépendant DPS par offre au public à Pour les titres de créances : l'exception des offres visées au 1° 7 628 544,50€ de l'article L. 411-2 du code Plafond indépendant monétaire et financier Délégation en vue d'émettre des 27.02.20 27.04.22 Pour les actions : n/a actions et/ou des valeurs 7 628 544,50 € dans la limite mobilières avec suppression du de 20% du capital par an DPS par une offre visée au 1° de Plafond indépendant l'article L. 411-2 du code monétaire Pour les titres de créances : et financier 7 628 544,50 € Plafond indépendant Autorisation en cas d'émission avec 27.02.20 27.04.22 10 % du capital par an au n/a suppression du droit préférentiel moment de l'émission de souscription de fixer le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Autorisation d'augmenter le 27.02.20 27.04.22 Dans la limite du plafond de n/a montant des émissions en cas de la délégation utilisée et de demandes excédentaires 15% du montant de l'émission initiale 56 Nature des délégations Date de Date Montant autorisé Utilisation au l'AGE d'expiration cours de l'exercice Délégation en vue d'augmenter le 27.02.20 27.04.22 10% du capital au jour de n/a capital en rémunération d'un l'assemblée apport de titres ou de valeurs Plafond indépendant mobilières Délégation en vue d'augmenter le 27.02.20 27.04.22 1% du capital lors de la n/a capital avec suppression du DPS en décision du conseil de réaliser faveur des adhérents d'un PEE cette augmentation Plafond indépendant Autorisation à l'effet d'attribuer 28.02.18 28.04.21* 10% du capital au jour de la 192 000 gratuitement des actions existantes décision de leur attribution actions ont été et/ou à émettre en faveur des par le conseil attribuées salariés et mandataires sociaux de Plafond indépendant gratuitement la Société et de sociétés lui étant (cf. § 7.3.4.4) liées *Il est précisé qu'il sera proposé à l'assemblée générale mixte du 25 février 2021 de renouveler cette autorisation. 7.7 Conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil 7.7.1 Code de gouvernement d'entreprise En matière de code de gouvernement d'entreprise, pour l'exercice clos au 31 août 2020, la société se réfère au Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF. Ce Code est disponible sur le site de l'AFEP et du MEDEF (www.afep.com). Compte tenu de la taille de la Société et de sa structure, le conseil d'administration en date du 14 décembre 2020 a décidé d'adopter, à compter de l'exercice ouvert le 1er septembre 2020, le Code Middlenext comme code de gouvernance. 7.7.2 Pouvoirs du conseil d'administration Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société. Il règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède à tous contrôles et vérifications qu'il juge opportun. Conformément aux dispositions de l'article L. 225-35 du Code de commerce, le conseil d'administration doit obligatoirement, autoriser préalablement toute caution, aval ou garantie délivrée par la société. 57 7.7.3 Fonctionnement du conseil d'administration Les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées par les articles 11 et suivants des statuts, et sont conformes aux dispositions légales. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son Président. Les convocations peuvent être faites par tous moyens. Le calendrier prévisionnel des réunions du conseil d'administration pour l'année à venir est établi en fin d'exercice précédent. Les réunions programmées sont au nombre de 3, les autres réunions sont décidées en fonction des sujets à traiter et des décisions à prendre. Si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil, ou le directeur général, peuvent demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé. Les réunions se tiennent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Le conseil d'administration se réunit sous la présidence de son président. A défaut, le conseil élit lui- même le président de séance. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, la voix du président de séance est prépondérante. Conformément au règlement intérieur de la société, les administrateurs ont également la possibilité de participer aux délibérations du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Tout administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. Pour permettre aux membres du conseil de préparer utilement les réunions et leur assurer une information de qualité dans le respect du règlement intérieur du conseil d'administration, le Président leur communique dans un délai suffisant avant chaque réunion, tous les documents et informations relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour et nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et par au moins un administrateur ayant pris part à la séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par au moins deux administrateurs. D'une manière habituelle, après relecture et approbation du procès-verbal relatant les délibérations et décisions de la précédente réunion, le conseil délibère et statue sur les questions proposées à son 58 ordre du jour. Le Président veille à ce que l'intégralité des points portés à l'ordre du jour soit examinée par les membres du conseil. Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est tenue à la discrétion l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ainsi qu'à une obligation générale de réserve. Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration s'est réuni trois fois. Le taux de participation des administrateurs aux réunions du conseil d'administration a été de 100 %. Date du conseil Thèmes débattus 06.12.19 L'arrêté des comptes de l'exercice écoulé L'arrêté des comptes consolidés de l'exercice écoulé Délibérations sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale Décisions à prendre en vue de la préparation et de la convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes dudit exercice (notamment arrêté du rapport financier annuel et de la politique de rémunération) Proposition de mise en harmonie des statuts avec les évolutions réglementaires Pouvoirs en vue des formalités Questions diverses 27.02.20 Mise en œuvre du programme de rachat d'actions Autorisation d'un cautionnement à consentir en garantie d'un engagement de la société CHANTIER CATANA Autorisation d'un cautionnement à consentir en garantie d'un engagement de la société HACO Modification des conditions et des critères d'attribution d'actions gratuites attribuées en 2019 et modification corrélative du règlement du plan d'attribution gratuites d'actions 2019 Examen d'un projet d'attribution gratuite d'actions conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 28 février 2018, détermination des bénéficiaires pressentis, décision d'attribution, détermination de la durée de la période d'acquisition et, le cas échéant, de la période de conservation ainsi que des autres conditions et des critères d'attribution des actions, et adoption corrélative d'un règlement du plan d'attribution gratuite d'actions 03.06.2020 Arrêté des comptes sociaux semestriels et des comptes consolidés semestriels au 29 février 2020 59 Olivier FINANCIER Nicolas Corinne Pascale Taux de Conseils présence Poncin E PONCIN Martin Mercier Poncin collective 06.12.2019 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100% 27.02.2020 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100% 03.06.2020 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100% Taux de présence 100 % 100% 100% 100% 100% individuelle Dans ce tableau, ✔ représente une présence et ✖ représente une absence. Conformément aux dispositions de l'article L 823-17 du Code de commerce, les commissaires aux comptes ont été convoqués aux réunions du Conseil qui ont examiné et arrêté les comptes annuels ainsi que les comptes semestriels. 7.7.4 Conseil sous forme de comité d'audit Conformément aux statuts de la société, le conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe, conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur du conseil, la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe également la rémunération des personnes les composant. La société a considéré que son organisation et sa taille ne nécessitaient pas la création de comités spécialisés ad hoc, étant précisé que la société n'est pas astreinte à l'obligation de mettre en place un comité d'audit dans la mesure où le conseil d'administration remplit les fonctions du comité d'audit (conformément aux dispositions de l'article L. 823-20, 4° du Code de commerce). En formation de comité d'audit, le conseil d'administration est présidé par son administrateur indépendant. Le conseil d'administration réuni sous forme de comité d'audit assure les missions dévolues au comité d'audit telles que présentées au rapport du groupe de travail présidé par M. Poupart Lafarge sur le comité d'audit. Conformément aux recommandations du rapport du groupe de travail précité, le président du conseil exerçant des fonctions exécutives, il s'abstient d'assister aux séances du conseil réuni en comité d'audit, même s'il peut être invité à participer à une partie de la réunion. Le conseil d'administration de la société s'est réuni une fois au cours de l'exercice écoulé, en formation de comité d'audit, sous la présidence de Monsieur Nicolas Martin. Le taux de participation des administrateurs aux réunions du conseil d'administration réuni en formation de comité d'audit a été de 100%. 7.7.5 Règlement intérieur Le conseil d'administration a établi son règlement intérieur. Il détermine notamment le rôle du conseil, ses règles de fonctionnement et rappelle aux administrateurs les règles de déontologie à observer dans le cadre de l'exercice de leur mandat et leurs différentes obligations (telles que 60 notamment leur obligation de loyauté, de non concurrence ou d'abstention d'intervention sur les titres de la société en cas de détention d'informations privilégiées). Chaque administrateur signe le règlement intérieur. Ce règlement intérieur, établi le 28 février 2019 et mis à jour le 14 décembre 2020 suite à l'adoption du Code Middlenext, est disponible sur le site internet de la société (www.catanagroup.com). 7.7.6 Gestion des conflits d'intérêts En application de son règlement intérieur, dans une situation laissant apparaître ou pouvant laisser apparaître un conflit entre l'intérêt social et son intérêt personnel direct ou indirect ou l'intérêt de l'actionnaire ou du groupe d'actionnaires qu'il représente, l'administrateur concerné doit en informer dès qu'il en a connaissance le conseil, et en tirer toute conséquence quant à l'exercice de son mandat. Ainsi, selon le cas, il devra soit s'abstenir de participer au vote de la délibération correspondante, soit ne pas assister aux réunions du conseil d'administration durant la période pendant laquelle il se trouvera en situation de conflit d'intérêts. Une absence d'information équivalant à la reconnaissance qu'aucun conflit d'intérêts n'existe. A défaut de respecter ces règles d'abstention, voire de retrait, la responsabilité de l'administrateur pourrait être engagée. 7.8 Modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale Les informations détaillées concernant les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'Assemblée Générale figurent aux statuts de la société (articles 21 à 28). En application de l'article 24 des statuts, tout actionnaire a le droit de participer personnellement aux assemblées générales, ou de s'y faire représenter, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, ou de voter par correspondance, quel que soit le nombre de ses titres de capital, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles inscrit en compte à son nom au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. 7.9 Eléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange En application de l'article L. 225-37-5 du Code de commerce, nous vous précisons ci-après les éléments susceptibles d'avoir une incidence en matière d'offre publique : La structure du capital ainsi que les participations directes ou indirectes connues de la société et toutes informations en la matière sont décrites au paragraphe 4 « Informations sur le capital » ci- dessus. 61 Il n'existe pas de restriction statutaire à l'exercice des droits de vote hormis la privation des droits de vote pouvant être demandée par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % des droits de vote, en cas de non déclaration des franchissements de seuils.

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions est attribuée à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ce droit de vote double bénéficiera, dès leur émission, aux actions nouvelles attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.

Aucun pacte d'actionnaires ou autre accord pouvant entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice du droit de vote n'a été porté à la connaissance de la société.

il n'a été conclu aucun engagement de conservation des titres de la société dans le cadre des dispositions fiscales de faveur instituées par la loi dite « Dutreil » du 1 er août 2003.

août 2003. Il n'existe pas de titre comportant des droits de contrôle spéciaux.

Il n'existe pas de mécanismes de contrôle prévu dans un éventuel système d'actionnariat du personnel avec des droits de contrôle qui ne sont pas exercés par ce dernier.

Les règles de nomination et de révocation des membres du conseil d'administration sont les règles légales et statutaires.

En matière de pouvoirs du conseil d'administration, les délégations en cours sont décrites dans le présent rapport au paragraphe 7.6 dans le récapitulatif des délégations d'augmentation du capital.

La modification des statuts de notre société se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Aucun accord conclu par la société n'est susceptible d'être modifié ou de prendre fin en cas de changement de contrôle de la société.

Il n'existe pas d'accord particulier prévoyant des indemnités en cas de cessation des fonctions de membres du conseil d'administration. Fait à CANET EN ROUSSILLON, Le 14 décembre 2020 Le Conseil d'Administration 62 Tél. : 02 51 67 30 33 9 rue de la Filandière E-mail : lesherbiers@bdo.fr CS 10527 www.bdo.fr 85505 Les Herbiers cedex CATANA GROUP Zone Technique Le Port 66140 CANET EN ROUSSILLON Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 63 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 Sommaire Bilan consolidé 1 Compte de résultat consolidé 3 État du résultat global 4 Tableau de variation des capitaux propres 5 Tableau des flux de trésorerie 6 Annexe aux comptes consolidés 7 Les Herbiers, le 23 novembre 2020 Véronique Martineau Expert-comptable associée CATANA GROUP BILAN CONSOLIDE Rapport sur les comptes en milliers d'euros consolidés au 31 août 2020 A C T I F Note 31.08.2020 31.08.2019 Ecarts d'acquisition 6.2 93 93 Immobilisations incorporelles 6.3 2 194 2 253 Immobilisations corporelles 6.4 21 356 16 498 Autres actifs financiers 6.5 71 14 Autres actifs non courants 6.6 59 314 Actif d'impôts non courants 6.7 4 596 4 596 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 28 370 23 769 Stocks et en-cours 6.8 17 438 13 637 Créances clients 6.9 14 112 11 920 Autres actifs courants 6.10 3 771 4 012 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.11 35 013 11 984 TOTAL ACTIFS COURANTS 70 334 41 552 TOTAL ACTIF 98 704 65 321 1 CATANA GROUP BILAN CONSOLIDE Rapport sur les comptes en milliers d'euros consolidés au 31 août 2020 P A S S I F Note 31.08.2020 31.08.2019 Capital social 15 257 15 257 Actions propres -89 -72,297 Réserves consolidées part du Groupe 15 051 6 105 Résultat consolidé part du Groupe 5 682 8 999 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 7.1 35 900 30 289 Réserves consolidées part des minoritaires 1 868 1 186 Résultat consolidé part des minoritaires 327 765 INTERETS MINORITAIRES 7.1 2 195 1 951 CAPITAUX PROPRES 38 095 32 240 7.1 DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE Emprunts et dettes financières 7.2 25 966 4 413 Provision pour engagements de retraite 7.3 517 553 Autres passifs non courants 7.4 134 216 PASSIFS NON COURANTS 26 617 5 181 Emprunts et dettes financières 7.2 3 255 1 250 Dettes fournisseurs 7.5 13 289 13 879 Provisions à court terme 7.6 523 396 Autres passifs courants 7.6 16 822 11 963 Passifs d'impôts courants 7.6 103 414 PASSIFS COURANTS 33 992 27 901 TOTAL PASSIF 98 704 65 321 2 CATANA GROUP COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE Rapport sur les comptes en milliers d'euros consolidés au 31 août 2020 Note 31.08.2020 31.08.2019 CHIFFRE D'AFFAIRES 82 628 77 406 Achats consommés 8.1 -36 062 -33 455 Charges de personnel 8.2 -9 819 -10 128 Charges externes -27 221 -21 714 Impôts et taxes -1 116 -1 195 Dotations / Reprises amortissements 8.3 -4 141 -3 713 Dotations / Reprises provisions et dépréciations 8.4 -254 -228 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis 2 671 767 Autres produits et charges opérationnels courants 8.5 132 -15 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 6 818 7 725 Résultat opérationnel non courant 8.6 -39 45 RESULTAT OPERATIONNEL 6 780 7 770 Coût de l'endettement financier net 8.7 -102 -83 Autres produits et charges financiers 8.8 127 73 Produit / Charge d'impôt 8.9 -797 2 003 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 6 008 9 764 Part des minoritaires 327 765 RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 5 682 8 999 RESULTAT PAR ACTION 8.10 0,19 € 0,30 € RESULTAT DILUE PAR ACTION 8.10 0,19 € 0,30 € 3 CATANA GROUP ETAT DU RESULTAT GLOBAL Rapport sur les comptes en milliers d'euros consolidés au 31 août 2020 Intérêts non 31.08.2020 contrôlants 31.08.2019 31.08.2020 RESULTAT DE LA PERIODE 5 682 327 8 999 Eléménts recyclables : Variations de juste valeur des actifs disponibles à la vente Ecarts de conversion Partie du profit ou de la perte sur les instruments de couverture Eléménts non recyclables : Variation de la réserve de réévaluation Ecarts actuariels 19 0 -49 Quote-part de résultat global provenant des entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL DE LA PERIODE 19 0 -49 RESULTAT GLOBAL DE LA PERIODE 5 701 327 8 949 4 CATANA GROUP TABLEAU DE VARIATION DE L'EXERCICE DES CAPITAUX PROPRES Rapport sur les comptes CONSOLIDES ET DES INTERETS MINORITAIRES consolidés au 31 août 2020 en milliers d'euros Total Total Réserves Résultat de Intérêts capitaux Capital capitaux consolidées l'exercice minoritaires propres du propres groupe Situation au 31/08/2018 15 257 5 393 4 171 24 821 1 660 23 161 Affectation résultat 31/08/2018 4 171 -4 171 Actions propres -30 -30 -30 Ecarts actuariels -50 -50 0 -49 Acquisition complémentaire HACO -2 260 -2 260 -469 -1 791 Distribution dividendes -6 -6 -6 Résultat consolidé 31/08/2019 9 764 9 764 765 8 999 Situation au 31/08/2019 15 257 7 218 9 764 32 239 1 951 30 289 Affectation résultat 31/08/2019 9 764 -9 764 Actions propres -10 -10 -10 Ecarts actuariels 20 20 0 20 Différence liée à la conversion des -159 -159 -80 -80 comptes HACO du TND à l'€ Distribution dividendes -3 -3 -3 Résultat consolidé 31/08/2020 6 008 6 008 327 5 682 Situation au 31/08/2020 15 257 16 830 6 008 38 095 2 195 35 900 5 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE en milliers d'euros FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE 31.08.2020 31.08.2019 Résultat net des sociétés intégrées 6 008 9 764 Charges/Produits d'impôts différés -7 -2 931 Dotations nettes aux amortissements et provisions 4 259 3 894 Ecart de change sur réciprocités -49 Plus et moins-values de cessions -25 -9 Quote-part de subvention virée au résultat -195 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 10 041 10 669 Coût de l'endettement financier net 102 83 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 10 143 10 752 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : - Autres actifs non courants 55 226 - Stocks -3 787 -965 - Clients -2 192 -945 - Autres actifs courants (hors prêts et cautions) 422 -410 - Autres passifs non courants -82 202 - Fournisseurs 120 4 179 - Autres passifs courants 4 614 826 -850 3 112 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 9 293 13 864 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement : Acquisitions d'immobilisations (1) -7 814 -9 500 Cessions d'immobilisations 276 565 Variation des prêts et avances consenties -58 5 Incidence variation de périmètre (2) -1 130 -1 130 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -8 726 -10 059 Flux de trésorerie lies aux opérations de financement : Actions propres -10 -30 Dividendes versés aux minoritaires -3 -6 Encaissements liés à de nouveaux emprunts (1) 23 534 1 364 Remboursements d'emprunts -952 -683 Coût de l'endettement financier net -102 -83 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 22 466 563 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 23 034 4 368 Trésorerie d'ouverture 11 856 7 406 Trésorerie de clôture 34 887 11 856 Variation des écarts de conversion -2 82 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 23 034 4 368 Hors nouveaux crédit-bails & locations simples pour 992 K€ sur N et 1 036 K€ sur N-1. Prix payé des 20% complémentaires HACO = - 2 260 K€ dont 1 130 K€ en dette au 31/08/2019, soldée le 21/11/2019. 6 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 Annexe aux comptes consolidés 1. Informations générales................................................................ 64 2. Événements significatifs de l'exercice et postérieurs à la clôture ........... 65 2.1 Evénements significatifs .......................................................... 65 2.2 Événements postérieurs........................................................... 65 2.3 Correction d'erreur................................. Erreur ! Signet non défini. 3. Principes comptables et règles de consolidation................................. 66 3.1 Déclaration de conformité au référentiel IFRS ................................ 66 3.2 Base de préparation des états financiers consolidés ......................... 68 3.3 Estimations et hypothèses ........................................................ 69 3.4 Périmètre et méthodes de consolidation....................................... 70 3.5 Ventilation des actifs et des passifs courants et non courants (IAS 1) ..... 71 3.6 Écart d'acquisition (IFRS 3 - IAS 36)............................................. 71 3.7 Immobilisations incorporelles (IAS 38).......................................... 72 3.8 Immobilisations corporelles (IAS 16) ............................................ 72 3.9 Contrats de location (IFRS 16) ................................................... 73 3.10 Dépréciation des actifs (IAS 36).................................................. 74 3.11 Impôts différés (IAS 12) ........................................................... 75 3.12 Stocks, en cours de production et produits finis (IAS 2) ..................... 76 3.13 Instruments financiers (IAS 32, IFRS 7 et IFRS 9) .............................. 77 3.14 Gestion des risques financiers ................................................... 78 3.15 Trésorerie et équivalents de trésorerie (IAS 7) ............................... 79 3.16 Capital et capitaux propres ...................................................... 79 3.17 Provisions (non courantes et courantes) (IAS 37).............................. 80 3.18 Avantages du personnel (IAS 19)................................................. 81 3.19 Passifs courants et non courants................................................. 81 3.20 Chiffre d'affaires (IFRS 15)....................................................... 82 3.21 Résultat opérationnel courant ................................................... 83 3.22 Coût de l'endettement financier ................................................ 83 3.23 Autres produits et charges financiers........................................... 83 3.24 Impôt sur le résultat (IAS 12) .................................................... 84 3.25 Intérêts minoritaires (IAS 27) .................................................... 84 3.26 Résultat par action (IAS 33) ...................................................... 84 3.27 Segments opérationnels (IFRS 8)................................................. 85 3.28 Actifs en cours de cessions (IFRS 5) ............................................. 85 4. Périmètre de consolidation .......................................................... 86 5. Information sectorielle................................................................ 87 5.1 Information sectorielle de premier niveau .................................... 87 5.2 Information sectorielle de second niveau ...................................... 88 6. Notes sur le bilan actif ................................................................ 89 6.1 Pertes de valeur sur actifs immobilisés ........................................ 89 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 6.2 Ecarts d'acquisition................................................................ 90 6.3 Immobilisations incorporelles nettes ........................................... 91 6.4 Immobilisations corporelles nettes.............................................. 94 6.5 Autres actifs financiers ........................................................... 96 6.6 Autres actifs non courants........................................................ 96 6.7 Actifs d'impôts différés........................................................... 97 6.8 Stocks ................................................................................ 98 6.9 Créances clients .................................................................... 98 6.10 Autres actifs courants ............................................................. 99 6.11 Trésorerie et équivalents de trésorerie ........................................ 99 7. Notes sur le bilan passif.............................................................. 100 7.1 Capitaux propres ................................................................. 100 7.2 Emprunts et dettes financières ................................................ 101 7.3 Provisions à long terme ......................................................... 102 7.4 Autres passifs non courants .................................................... 102 7.5 Dettes fournisseurs .............................................................. 102 7.6 Autres passifs courants.......................................................... 103 8. Notes sur le compte de résultat .................................................... 104 8.1 Achats consommés ............................................................... 104 8.2 Charges de personnel............................................................ 104 8.3 Dotations / Reprises amortissements ......................................... 105 8.4 Dotations / Reprises provisions et dépréciations ........................... 105 8.5 Autres produits et charges opérationnels courants ......................... 106 8.6 Résultat opérationnel non courant ............................................ 106 8.7 Coût de l'endettement financier net ......................................... 107 8.8 Autres produits et charges financiers......................................... 107 8.9 Impôts sur les bénéfices ........................................................ 108 8.10 Résultat net par action ......................................................... 108 9. Informations complémentaires ..................................................... 109 9.1 Effectifs ........................................................................... 109 9.2 Passifs éventuels ................................................................. 109 9.3 Engagements hors bilan ......................................................... 109 9.4 Transactions avec les parties liées ............................................ 110 9.5 Autres informations ............................................................. 111 9.6 Rémunérations accordées aux organes d'administration et de direction 111 9.7 Honoraires des commissaires aux comptes ................................... 111 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 1. Informations générales Le métier de CATANA GROUP est celui de constructeur de navires de plaisance avec deux pôles : Un pôle BATEAUX , avec la voile haut de gamme à travers les marques CATANA, BALI et CATSPACE ;

, avec la voile haut de gamme à travers les marques CATANA, BALI et CATSPACE ; Un pôle SERVICES , principalement constitué du PORT PIN ROLLAND situé au Centre de la Méditerranée. CATANA GROUP est une entreprise domiciliée en France. Ses actions sont cotées sur le marché Eurolist d'Euronext. Les états financiers consolidés de la société, pour l'exercice clos le 31 août 2020, comprennent les états financiers de la société et de ses filiales (l'ensemble désigné comme « le Groupe »). Les données de l'exercice clos le 31 août 2019 sont présentées à titre de comparatif. Les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration du 14 décembre 2020. 64 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 2. Événements significatifs de l'exercice et postérieurs à la clôture 2.1 Evénements significatifs Le Groupe a été impacté par la crise sanitaire liée au Covid-19. L'incidence sur le niveau d'activité et la rentabilité est la suivante : perte de chiffre d'affaires : 27 M€, correspondant à 60 bateaux

incidence sur le résultat opérationnel : 2.7 M€ La perte de chiffre d'affaires a été estimée sur la base de l'écart entre le budget réalisé sur la base du carnet de commandes, et le réalisé. La perte de résultat opérationnel a été estimée sur la base du ratio RO/CA de l'exercice 2018/2019, soit 10%. Le Groupe a mis en place un plan d'actions : recours au chômage partiel à hauteur de 29 000 heures, indemnisées pour 267 K€ (au niveau de sa filiale CHANTIER CATANA)

obtention de prêts PGE d'un montant global de 18.8 M€

report des échéances de crédit-bail immobilier pour 150 K€

crédit-bail immobilier pour 150 K€ report des charges patronales de 226 K€, régularisé sur 09/2020 A la date d'arrêté des comptes le 14 décembre 2020, le Groupe affiche un carnet de commandes de ventes de bateaux neufs de 76 M€ à comparer aux 74 M€ facturés sur l'ensemble de l'exercice 2019/2020. Sur l'exercice, nous avons lancé le modèle BALI 4.8 et le modèle BALI CATSPACE. Ce dernier n'a été produit qu'à partir du déconfinement en Tunisie, soit fin mai. La filiale CHANTIER CATANA a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur l'exercice 2015/2016. L'administration fiscale avait notifié à la société un redressement fiscal portant sur la non-déductibilité de commissions sur la période 2011 à 2015 s'élevant à 579 K€, pénalités comprises. Suite aux différentes contestations de la société, la société a obtenu l'abandon d'une partie conséquente du redressement, l'administration fiscale maintenant à ce jour sa position à hauteur de 181 K€. Cette somme a été payée par imputation sur un crédit de TVA, afin de stopper les intérêts. Ce redressement fait toujours l'objet d'une contestation, mais par mesure de prudence, une provision pour risques a été constatée à hauteur du rappel. 2.2 Événements postérieurs Néant. 65 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3. Principes comptables et règles de consolidation 3.1 Déclaration de conformité au référentiel IFRS Le Groupe a établi ses comptes conformément aux normes et interprétations publiées par l'International Accounting Standards Boards (IASB) et adoptées par l'Union Européenne à la date d'établissement des états financiers. Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm), comprend les normes comptables internationales (IAS - International Accounting Standards et IFRS - International Financial Reporting Standards), les interprétations du comité permanent d'interprétation (Standing Interpretations Committee - SIC) et du comité d'interprétation des normes d'informations financières internationales (IFRIC - International Financial Interpretations Committee). Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes IFRS annuels pour l'exercice clos au 31 août 2019, à l'exception de l'application des nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivants adoptés par l'Union Européenne, d'application obligatoire pour le Groupe au 1er septembre 2019. Normes, amendements de normes et interprétations applicables à partir de l'exercice ouvert au 1er septembre 2019 IFRS 16 « Contrats de locations » - Nouvelle norme sur la comptabilisation des contrats de location

IFRIC 23 « Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat » - Clarifications concernant la comptabilisation des incertitudes relatives aux impôts sur le résultat

Amendements à IAS 19 - Avantages du personnel : Modification, réduction ou liquidation d'un régime

Amendements à IAS 28 - Intérêts à long terme dans des entreprises associées et coentreprises

Amendements à IFRS 9 - Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative

Améliorations annuelles (cycle 2015-2017) - Améliorations annuelles des normes IFRS cycle 2015-2017 (Normes concernées : IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 et IAS 23) Première adoption de la norme IFRS 16 Le Groupe applique la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1er septembre 2019. Précédemment, chaque contrat de location était qualifié soit de location-financement, soit de location simple avec un traitement comptable propre à chaque catégorie.

location-financement, soit de location simple avec un traitement comptable propre à chaque catégorie. Le Groupe a choisi d'appliquer la méthode de transition rétrospective simplifiée.

En application d'IFRS 16, les contrats de location sont désormais reconnus à l'actif par la constatation d'un droit d'utilisation et au passif par une dette correspondant à la valeur actualisée des paiements futurs.

Ce sont les taux bancaires que le Groupe a récemment obtenu dans le cadre de ses nouveaux financements (hors PGE) qui ont été utilisés pour l'actualisation des loyers. Les taux oscillent entre 1.00% et 1.10% pour la France. En ce qui 66 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 concerne la filiale tunisienne, c'est le taux de 11.50% qui a été retenu, conformément aux circularisations bancaires réalisées localement. Au 1er septembre 2019, l'impact sur l'endettement et l'actif immobilisé s'élève

386 K€.

Comme l'autorisent les textes, par mesure de simplification, le Groupe a fait le choix de ne pas retraiter les contrats qui avaient une durée résiduelle inférieure

12 mois au 1er septembre 2019, ainsi que ceux qui avaient une valeur inférieure 5 000 €.

Tableau de réconciliation des obligations contractuelles relatives aux contrats de locations simples au 1er septembre 2019 : Emrpunts et Immobilisations Immobilisations En milliers d'€ corporelles incorporelles dettes fiancières Montants indiqués dans l'annexe au 31/08/2019 90 411 484 Contrats interrompus de manière anticipée au cours de l'exercice -115 -115 Impact conversion TND -> € 18 18 Montant de l'obligation locative au 1er septembre 2019 90 313 386 Les impacts de la première application d'IFRS 16 sur le bilan du Groupe au 1er septembre 2019 se résument ainsi : 31.08.2019 Impact de la 01.09.2019 En milliers d'€ tranisition IFRS publié retraité 16 Immobilisations incorporelles 2 253 90 2 343 Immobilisations corporelles 16 498 313 16 811 Autres actifs courants 4 012 -17 3 995 Emprunts et dettes financières (courant et non courant) 5 663 386 6 049 L'impact sur les autres actifs courants correspond à l'annulation de charges constatées d'avance sur les places de port dont le paiement intervient en début de contrat et couvre plusieurs années de location. IFRIC 23 - Incertitudes relatives aux traitements fiscaux L'interprétation d'IFRIC 23 clarifie l'application des dispositions d'IAS 12 « Impôts sur le résultat » concernant la comptabilisation et l'évaluation de l'impôt, lorsqu'une incertitude existe sur le traitement comptable en résultat. L'adoption d'IFRIC 23 n'a pas d'incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe. 67 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 Normes et interprétations n'ayant pas été appliquées par anticipation et dont l'application obligatoire est postérieure au 1er septembre 2019 : Amendements à IAS 1 et IAS 8 - Définition de « l'importance relative »

Amendements à IAS 39, IFRS 7 et IFRS 9 - Réforme des taux d'intérêt de référence

Amendements à IFRS 16 - Allègements de loyer liés au Covid-19 Le Groupe est actuellement en cours d'appréciation des impacts consécutifs à la première application de ces nouveaux textes. Elle n'anticipe pas, à ce stade, d'impact significatif sur ses états financiers. 3.2 Base de préparation des états financiers consolidés Les états financiers consolidés sont établis conformément aux bases de préparation suivantes, prévues par la norme IAS 1 « Présentation des états financiers ». Les états financiers sont présentés en milliers d'euros. 68 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.3 Estimations et hypothèses Pour préparer les informations financières, conformément aux principes comptables généralement admis, la direction du Groupe doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent, d'une part, les montants présentés au titre des éléments d'actif et de passif, ainsi que les informations fournies sur les actifs et passifs éventuels la date d'établissement de ces informations financières et, d'autre part, les montants présentés au titre des produits et charges de l'exercice. La direction revoit ses estimations et appréciations, de manière régulière, sur la base de son expérience passée, ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables, qui constituent le fondement de ses appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Des changements de faits et circonstances économiques et financières peuvent amener le Groupe à revoir ses estimations. L'impact de ces changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement, s'il n'affecte que cette période ou au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement. Les principaux éléments, qui requièrent des estimations établies à la date de clôture sur la base d'hypothèses d'évolution future et pour lesquelles il existe un risque significatif de modification matérielle de leur valeur, telle qu'enregistrée au bilan à la date de clôture, concernent : La valorisation des écarts d'acquisition et écarts d'évaluation,

La valorisation des engagements de retraite,

Les impôts différés. Les actifs corporels ou incorporels (hors goodwill) font l'objet d'un test de dépréciation si un indice de perte de valeur externe ou interne a été décelé. Les comptes consolidés ont été établis dans le contexte économique, et sur la base de paramètres financiers de marché disponibles à la date de clôture. La valeur des actifs (les stocks, les créances clients et les actifs à long terme) est appréciée à chaque exercice sur la base de perspectives économiques à long terme et sur la base de la meilleure appréciation de la direction du Groupe, en ce qui concerne les flux futurs de trésorerie. Outre l'utilisation d'estimations, la direction fait appel à son jugement, afin de déterminer le traitement comptable approprié de certaines opérations, dans l'attente de la clarification de certaines normes ou lorsque les normes en vigueur ne traitent pas les problématiques concernées. 69 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.4 Périmètre et méthodes de consolidation Périmètre Les sociétés, dans lesquelles le Groupe détient, directement ou indirectement, le contrôle exclusif, sont consolidées par intégration globale. Les sociétés sur lesquelles le Groupe n'exerce, directement ou indirectement, qu'une influence notable, sont consolidées par mise en équivalence. Méthodes de consolidation Les filiales sont consolidées à compter de la date d'acquisition, qui correspond à la date laquelle le Groupe a obtenu le contrôle, et ce jusqu'à la date à laquelle l'exercice de ce contrôle cesse. Les sociétés du Groupe qui sont consolidées sont répertoriées au point 4. Les méthodes comptables, exposées ci-dessous, ont été appliquées d'une façon permanente à l'ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés. Les méthodes comptables ont été appliquées, d'une manière uniforme, dans les comptes des entités du Groupe compris dans les états financiers consolidés. La méthode de l'intégration globale mise en œuvre est celle par laquelle les actifs, passifs, produits et charges sont entièrement intégrés. La quote-part de l'actif net et du bénéfice net attribuable aux actionnaires minoritaires est présentée distinctement en tant qu'intérêts minoritaires au bilan consolidé et au compte de résultat consolidé. Les écarts d'évaluation sur les actifs et passifs identifiables sont traités suivant la méthode de la réévaluation globale, c'est-à-dire en regroupant la part Groupe et celle des minoritaires. La méthode de la mise en équivalence consiste à substituer à la valeur nette comptable des titres, la quote-part de l'investisseur dans les capitaux propres de ladite société. Méthodes de conversion (IAS 21) Le Groupe CATANA comprend une filiale étrangère, hors zone euro : la SARL HACO dont le siège est en Tunisie. Sa monnaie locale est le dinar tunisien alors que sa monnaie fonctionnelle est l'euro. En effet, l'essentiel de ses transactions est réalisé en euro. Son exploitation fait partie intégrante des activités de CHANTIER CATANA, entité qui établit ses comptes en euro. La Direction de la société HACO a décidé début 2019 de changer sa monnaie de comptabilisation du TND vers l'EURO. Une demande a été faite au Ministère des finances, et le 21 février 2019, la société a obtenu l'autorisation spécifique du Ministre des finances de tenir sa comptabilité en Euro. La société comptabilise donc ses opérations en Euro depuis le 1er septembre 2019. A cette date, les éléments non monétaires en TND ont été comptabilisés selon le cours de change à la date de l'opération et les éléments monétaires ont été convertis selon le cours de change à la date de clôture. L'écart de conversion a été enregistré en capitaux propres au 1er septembre 2019. L'impact de cette conversion est de -159 K€ sur les capitaux propres à l'ouverture. 70 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 Transactions éliminées dans les états financiers consolidés Les soldes bilanciels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des transactions intragroupes sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les produits latents, mais seulement dans la mesure où elles ne sont pas représentatives d'une perte de valeur. Subventions d'investissement Les subventions d'investissements sont inscrites en produits différés au passif du bilan et sont reprises en résultat sur la durée d'utilisation de l'actif auquel elles se rapportent et, pour certaines, sur la durée de réalisation des emplois. Amortissements dérogatoires L'incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application de la législation fiscale est éliminée. À ce titre, sont notamment reprises sur les réserves et le résultat, les provisions pour amortissements dérogatoires pour leur montant net d'impôt. 3.5 Ventilation des actifs et des passifs courants et non courants (IAS 1) Les actifs liés au cycle d'exploitation normal du Groupe, hors impôts différés, les actifs détenus dans la perspective d'une cession dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie disponibles, constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non courants. Les dettes échues au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe, hors passifs d'impôts différés ou dans les douze mois suivant la date de clôture, constituent des éléments courants. Tous les autres passifs sont non courants. 3.6 Écart d'acquisition (IFRS 3 - IAS 36) Tous les regroupements d'entreprises sont comptabilisés en appliquant la méthode de l'acquisition. L'écart d'acquisition correspond à la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition. Ultérieurement, les écarts d'acquisition sont évalués à leurs coûts, diminués des éventuelles dépréciations représentatives des pertes de valeur. Ces actifs ne sont pas amortis, mais font l'objet d'un test de dépréciation de valeur annuelle (cf. point 6.1). En cas de perte de valeur, la dépréciation est inscrite au compte de résultat en résultat opérationnel dans les « Autres charges opérationnelles ». 71 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.7 Immobilisations incorporelles (IAS 38) Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, y compris les frais d'acquisition, diminuées des amortissements et des éventuelles pertes de valeur cumulés. Conformément à la norme IAS 38, seuls les éléments, dont le coût peut être déterminé de façon fiable et pour lesquels il est probable que des avantages futurs existent, sont comptabilisés en immobilisations. L'amortissement est comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la durée d'utilité estimée des immobilisations incorporelles, sauf si elle est indéterminée. Les durées d'utilité sont les suivantes :  Brevets et licences ......................................................... de 1 à 5 ans  Frais de développement ................................................... de 3 à 5 ans  Concessions .............................................................. de 15 à 20 ans Le Groupe active les frais de développement dans les comptes sociaux. Il s'agit des coûts d'études, conception, mise au point de nouveaux modèles et des coûts de développement de nouveaux process de fabrication. Les frais immobilisés sont les frais externes (études, honoraires…) et internes (main d'œuvre directement liée au projet). Ils sont amortis à compter de la mise en production et commercialisation des bateaux concernés. Le cas échéant, cet amortissement peut être accéléré suite à l'arrêt des productions sur lesquelles portent ces frais de développement. Des écarts d'évaluation ont été affectés au poste concessions (cf. point 6.3). Ces écarts sont amortis sur la durée restante des concessions. 3.8 Immobilisations corporelles (IAS 16) Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût historique, y compris les frais d'acquisition et déduction faite des escomptes de règlement. Cette valeur brute est ensuite diminuée du cumul des amortissements et du cumul des éventuelles pertes de valeur. Les différents composants d'une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément, lorsque leurs durées d'utilité sont significativement différentes. l'exception des terrains qui ne sont pas amortis, du fait de leur durée de vie infinie, les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur la base des durées d'utilisation probable suivantes :  Constructions - gros œuvre ...................................................... 40 ans  Constructions - installations générales ................................... 10 à 30 ans  Agencements - installations................................................. 4 à 20 ans  Matériel et outillage ......................................................... 1 à 10 ans  Matériels de transport ......................................................... 1 à 5 ans  Matériels de bureau et informatique ...................................... 2 à 10 ans  Mobilier ........................................................................ 5 à 10 ans Les moules et pièces mères des bateaux sont amortis en fonction de la durée de vie estimée des modèles. 72 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.9 Contrats de location (IFRS 16) Selon la norme IFRS 16, est considéré comme un contrat de location, tout contrat, donnant le droit d'utiliser un actif identifié pour une période de temps donnée en échange d'un paiement périodique. Pour le preneur, la norme IFRS 16 ne fait plus de distinction entre les contrats de location financement et les contrats de locations simples. Les contrats de location sont désormais reconnus à l'actif par la constatation d'un droit d'utilisation et au passif par une dette correspondant à la valeur actualisée des paiements futurs. Chaque paiement au titre des contrats est ventilé entre la charge financière et l'amortissement du solde de la dette de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant dû. Les droits d'utilisation des immobilisations incorporelles & corporelles sont amortis sur la durée du contrat de location. Les immobilisations corporelles acquises dans le cadre d'un contrat de location financement sont amorties sur la durée d'utilité de l'actif. 73 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.10 Dépréciation des actifs (IAS 36) Le Groupe évalue à chaque date d'arrêté des comptes s'il existe un indice de perte de valeur d'un actif (autre qu'un actif financier), d'une Unité Génératrice de Trésorerie (UGT), telle que définie par la norme IAS 36, ou d'un groupe d'UGT. Les UGT sont des entités de gestion autonomes au niveau desquelles les processus d'allocation des ressources et d'analyse des résultats sont effectués. Elles correspondent à des regroupements de filiales appartenant à un même secteur d'activité. Les immobilisations incorporelles avec une durée d'utilité indéfinie et les immobilisations corporelles font l'objet d'un test systématique de dépréciation au moins une fois par an. Si la valeur comptable est supérieure à la valeur recouvrable, l'actif correspondant est ramené à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable d'un actif ou d'une UGT est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de vente et sa valeur d'utilité. Dans la pratique, compte tenu du fait qu'il existe rarement une base fiable pour évaluer la juste valeur diminuée des coûts de la vente des UGT du Groupe, CATANA GROUP utilise, sauf indication contraire, la valeur d'utilité pour déterminer la valeur recouvrable d'une UGT, conformément au paragraphe 20 de la norme IAS 36. La valeur d'utilité correspond à la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs que l'on espère obtenir d'un actif ou d'une UGT. Le taux d'actualisation est le taux qui reflète l'appréciation courante du marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques à l'actif (ou groupe d'actifs). La perte de valeur est allouée aux actifs de l'UGT dans l'ordre suivant en premier lieu, au goodwill affecté le cas échéant à l'UGT, puis aux autres actifs de l'UGT au prorata de leur valeur comptable. Dans le Groupe, les UGT correspondent aux secteurs d'activité : Fabrication et négoce de bateaux de plaisance (voiles et moteurs), comprenant les sociétés CHANTIER CATANA et HACO.

Services (travaux sur bateaux, locations garage, gardiennage et places de port), comprenant la société PORT PIN ROLLAND. Les pertes de valeur, constatées sur les goodwill, et les autres immobilisations incorporelles non amortissables ne sont jamais reprises en résultat. Pour les autres actifs, lorsqu'apparaît un indice montrant qu'une perte de valeur est susceptible de ne plus exister, la reprise de perte de valeur antérieurement constatée est déterminée sur la base de la valeur recouvrable nouvellement estimée, mais ne doit pas conduire à une valeur comptable supérieure à celle qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n'avait été constatée. 74 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.11 Impôts différés (IAS 12) L'impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge ou le produit d'impôt exigible et la charge ou le produit d'impôt différé. L'impôt exigible L'impôt exigible est le montant estimé de l'impôt dû au titre du bénéfice imposable d'une période, déterminé en utilisant les taux d'impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, et tout ajustement du montant de l'impôt exigible au titre des périodes précédentes. L'impôt différé Les impôts différés sont calculés selon l'approche bilancielle de la méthode du report variable pour toutes les différences temporelles provenant de la différence entre la base fiscale et la base comptable des actifs et passifs, ainsi que pour les pertes fiscales reportables. Les actifs et passifs d'impôts différés sont calculés en utilisant les taux d'impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. Le Groupe ne comptabilise un actif d'impôt différé, au titre de ses pertes fiscales ou crédits d'impôt non utilisés, que dans la mesure où il dispose de différences temporelles suffisantes ou d'autres indications convaincantes qu'il disposera de bénéfices imposables suffisants, sur lesquels pourront s'imputer les pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés. Quelle que soit leur date d'échéance de reversement ou de recouvrement, les passifs et actifs d'impôts différés sont présentés dans les éléments non courants du bilan. Ils sont compensés lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôts exigibles et que les actifs et passifs d'impôts différés concernent des impôts sur le résultat prélevé par la même autorité fiscale. Ils ne sont pas actualisés. Un rapprochement de la charge d'impôt théorique avec la charge d'impôt consolidée est présenté en point 8.9. 75 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.12 Stocks, en cours de production et produits finis (IAS 2) Matières premières Les matières premières sont évaluées au dernier prix d'achat sauf pour l'entité PORT PIN ROLLAND pour laquelle est retenu le coût moyen d'achat pondéré. Marchandises Les stocks de bateaux d'occasion sont évalués à leur prix de reprise. Les frais de remise en état (« refit ») sont également intégrés dans la valorisation. Produits finis et en-cours de production Les produits et en-cours de production ont été évalués à leur coût réel de production ou à leur coût standard de production. La méthode retenue pour les contrats à long terme de la société CHANTIER CATANA est la constatation du chiffre d'affaires à l'achèvement pour les deux gammes : CATANA et BALI. Si un bateau est en cours de fabrication au moment de l'arrêté comptable, il est donc dans nos stocks d'en-cours valorisés au coût de production. Les stocks d'en-cours de la société HACO, qui comprennent notamment les bateaux de la gamme CATSPACE, sont valorisés individuellement pour chaque commande en intégrant les coûts directs (main d'œuvre & matières premières) et une quote-part de charges indirectes selon le nombre d'heures passées sur le bateau. Dépréciations Les stocks de matières et marchandises, en-cours de production et produits finis sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cadre de l'activité normale, net des coûts restant à encourir pour l'achèvement ou la réalisation de la vente. 76 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.13 Instruments financiers (IAS 32, IFRS 7 et IFRS 9) Actifs financiers Les actifs financiers comprennent les prêts, les dépôts et cautionnements, les titres de participation. Le Groupe applique les normes IAS 32, IFRS 9 et IFRS 7. La norme IFRS 9 définit deux catégories d'actifs financiers : Les actifs financiers en juste valeur dont les variations sont comptabilisées soit au compte de résultat s'ils sont détenus à court terme, soit en capitaux propres s'ils correspondent à un investissement à long terme ;

Les actifs financiers comptabilisés au coût amorti tels que les prêts et créances. En tout état de cause, le Groupe CATANA évalue au coût amorti les actifs financiers déduction faite de toute perte de valeur éventuelle. Passifs financiers Les passifs financiers comprennent les dettes fournisseurs et les emprunts. Tous les emprunts ou dettes portant intérêts sont initialement enregistrés à la juste valeur du montant reçu, moins les coûts de transaction directement attribuables. Postérieurement à la comptabilisation initiale, les prêts et emprunts portant intérêts sont évalués au coût amorti, en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les emprunts sont classés en passifs courants, sauf lorsque le groupe dispose d'un droit inconditionnel de reporter le règlement de la dette au minimum 12 mois après la date de clôture, auquel cas ces emprunts sont classés en passifs non courants. La fraction à moins d'un an des emprunts et des dettes financières est présentée en passif courant. Les découverts bancaires sont inclus dans les emprunts, parmi les dettes à court terme au passif du bilan. Au 31 août 2020, le Groupe ne dispose d'aucun instrument financier dérivé. 77 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.14 Gestion des risques financiers Risque de crédit client Le risque clients est appréhendé à travers une politique très rigoureuse en matière de règlement de ses bateaux. Pour la gamme CATANA, le paiement est effectué au fur et à mesure de la construction par 5 à 6 acomptes qui ont vocation à couvrir l'avancement du bateau. Pour la gamme BALI, le cycle de fabrication est plus court et il est couvert par un ou deux acomptes seulement. D'un point de vue général, aucun bateau ne quitte le chantier sans avoir été totalement réglé sauf à de rares exceptions où toutes les garanties nécessaires sont réunies. Compte tenu de l'évolution du business model, les activités autres que la vente de biens neufs du pôle BATEAUX deviennent plus marginales, notamment les ventes de bateaux d'occasion. L'organisation commerciale, désormais concentrée autour des marques CATANA et BALI, permet au Groupe de ne plus effectuer, sauf exception, les reprises de bateaux d'occasion sur les ventes de bateaux neufs qui sont gérées désormais par le réseau international d'agents. CATANA GROUP s'estime très peu exposé au risque d'impayés. Risques liés aux besoins de financement de l'activité La gamme CATANA, positionné dans une niche et disposant de délais de fabrication longs, bénéficie d'un principe de versements d'acomptes à chaque étape de la fabrication, ce qui ne génère pas de BFR particulier. En revanche, la gamme BALI est dans un secteur du marché à plus forts volumes mais dont la pratique d'acomptes est moins favorable. Ainsi, la fabrication des bateaux BALI, qui s'étale sur une période allant de 2 à 5 mois, est financée par un acompte à la commande (souvent de 10 %) et le solde à la livraison générant ainsi un BFR plus contraignant pendant le cycle de fabrication. Le Groupe fait face aisément à cette situation depuis quatre ans, l'allongement du carnet de commandes augmentant aussi significativement le financement par les acomptes. Cependant, l'attentisme attendu à la suite des conséquences de la crise sanitaire COVID 2019 pourrait modifier la saisonnalité de livraison et donc d'encaissements des ventes hivernales. Sur le plan des investissements, la politique d'investissement est en grande partie consacrée aux développements de nouveaux modèles. Le plan d'optimisation des performances industrielles engendre actuellement des investissements productifs maîtrisés. Les excellents fondamentaux financiers de l'entreprise (modèle bénéficiaire désormais établi, la trésorerie de plus en plus excédentaire, un faible endettement) placent désormais CATANA GROUP en situation d'indépendance financière par rapport à ses besoins comme en témoigne le tableau des flux de trésorerie. CATANA GROUP a ainsi mis en place des lignes de financement d'investissements moyen terme au cours de l'exercice 2019/2020 pour un montant de 4.5 M€. 78 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 Le Groupe a également eu recours aux Prêts Garantis par l'Etat pour un montant de 18.8 M€ pour faire face aux conséquences potentielles de la crise sanitaire COVID-19 et notamment le changement de profil de BFR hivernal évoqué plus haut. Risque de liquidité Compte tenu de ce qui précède et notamment de la présence d'une situation de trésorerie nette conséquente et d'une bonne capacité d'endettement, la société considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir. Elle a ainsi procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité qui confirme ce point. Risque de change Le Groupe exporte sur tous les continents. Actuellement, et depuis plusieurs années, le Groupe n'établit que des facturations en euros. Compte tenu de cela, CATANA GROUP estime donc quasi inexistant le risque de change. Les rares facturations effectuées en devises font l'objet de couvertures spécifiques. A ce jour, le Groupe n'a donc pas mis en place de couverture. 3.15 Trésorerie et équivalents de trésorerie (IAS 7) Le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » comprend les disponibilités bancaires. Les disponibilités et équivalents de trésorerie sont constitués de comptes bancaires et de tous les placements à court terme (moins de 3 mois) très liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et soumis à un risque négligeable de changement de valeur au regard des critères prévus par IAS 7. Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte conformément la norme IAS 7. La charge d'impôt est présentée globalement dans les flux opérationnels. 3.16 Capital et capitaux propres Les capitaux propres sont composés du capital social de la société mère, des primes d'émission, des réserves, du résultat et des écarts de conversion. Les primes d'émission sont liées aux augmentations de capital de la société mère. Les réserves et le résultat consolidés correspondent à la part revenant au Groupe dans les résultats consolidés accumulés de toutes les sociétés comprises dans le périmètre de consolidation nets des distributions de dividendes. Les coûts accessoires directement attribuables à une émission d'actions nouvelles sont comptabilisés en moins de la prime d'émission, nets de taxes. Lorsque le Groupe rachète ou vend ses propres actions, le montant payé ou encaissé et les coûts de transaction directement imputables sont comptabilisés comme une variation de capitaux propres. Les actions propres sont déduites du total des capitaux propres et classées sous la rubrique « Actions propres ». 79 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.17 Provisions (non courantes et courantes) (IAS 37) Une provision est constituée, lorsque, à la clôture de l'exercice, il existe pour le Groupe une obligation actuelle résultant d'événements passés à l'égard d'un tiers, qui provoquera de manière certaine ou probable une sortie de ressources estimable de façon fiable au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui- ci. Les provisions sont évaluées en fonction de la meilleure estimation des dépenses prévisibles. 80 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.18 Avantages du personnel (IAS 19) Avantages à court terme Les avantages à court terme du Groupe, constitués principalement des rémunérations, des charges sociales, de la participation et des primes à payer, sont comptabilisés en charges de l'exercice. Avantages à long terme Les sociétés du Groupe disposent de régimes de retraite à prestations définies, qui déterminent le montant de la prestation de retraite qui sera perçue par un salarié lors de son départ à la retraite. Les engagements sont évalués suivant la méthode rétrospective des unités de crédit projetées, tenant compte des dispositions de la Convention Collective, des probabilités de vie et de présence dans chacune des sociétés, et d'une actualisation financière. Les principales hypothèses retenues pour cette estimation sont les suivantes :  Taux d'actualisation ............................................................... 0.68%  Convention collective........................................ navigation de plaisance  Départ à l'initiative du salarié (cadres) ............................. départ à 65 ans  Départ à l'initiative du salarié (non cadres)........................ départ à 62 ans  Progression annuelle des salaires ........................................ 2% dégressif  Table de mortalité .................................................... INSEE 2010-2012  Taux de rotation du personnel ................................................... faible  Taux de charges sociales retenu ............................................. 34 à 37% La variation de l'engagement est comptabilisée en résultat opérationnel et en réserves pour la partie résultant de la variation du taux d'actualisation (cf. point 7.3). 3.19 Passifs courants et non courants Les passifs courants comprennent notamment : Les dettes financières pour la fraction inférieure à un an ;

Les avances et acomptes reçus sur commandes ;

Les provisions courantes : Elles correspondent aux provisions liées au cycle normal d'exploitation. Elles comprennent, pour l'essentiel, les provisions pour garanties données aux clients et les provisions pour litiges ;

Les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, les dettes sur immobilisations, les autres dettes et les produits constatés d'avance. Lorsque ces dettes ont une échéance supérieure à un an, elles sont classées en autres passifs non courants. 81 CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2020 3.20 Chiffre d'affaires (IFRS 15) Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés dans le compte de résultat, lorsque la majorité des risques et avantages inhérents à la propriété est transférée. Les ventes sont évaluées à leur juste valeur, c'est-à-dire nettes des taxes sur les ventes, des remises, rabais, escomptes et après élimination des ventes intra groupe. Dans notre pôle « BATEAUX », l'activité de fabrications et ventes de bateaux neufs est ainsi appréhendée : Pour notre gamme haut de gamme « CATANA » : Il n'y a pas de consommation possible des avantages du bateau au fur et à mesure de sa fabrication.

Dans le contrat, le transfert de propriété est indiqué comme se réalisant au fur et à mesure du paiement. Toutefois, cette clause n'a qu'une portée limitée dans la mesure où CHANTIER CATANA bénéficie d'une clause de réserve de propriété jusqu'au complet paiement du bateau. D'autre part, en cas de non-paiement du solde, les éventuels acomptes versés sont définitivement acquis à CHANTIER CATANA qui recherche un nouvel acquéreur. Ainsi, le transfert des risques n'a lieu qu'au moment de la livraison.

non-paiement du solde, les éventuels acomptes versés sont définitivement acquis à CHANTIER CATANA qui recherche un nouvel acquéreur. Ainsi, le transfert des risques n'a lieu qu'au moment de la livraison. Il ne s'agit pas d'un actif spécialisé, dans la mesure où nous pouvons vendre le bateau à un autre client. Pour la gamme grand public « BALI » : Il n'y a pas de consommation possible des avantages du bateau au fur et à mesure de sa fabrication.

Pas de contrôle au fur et à mesure de la création du bateau. Le transfert intervient au paiement complet du bateau qui conditionne la livraison.

Il ne s'agit pas d'un actif spécialisé, dans la mesure où nous pouvons vendre le bateau à un autre client. En conséquence, nous constatons le chiffre d'affaires des gammes CATANA et BALI uniquement lors de la livraison du bateau. Si un bateau est en cours de fabrication au moment de l'arrêté comptable, il est donc dans nos stocks d'encours valorisés au coût de production. Le nouveau modèle « BALI CATSPACE » de la gamme « BALI » a été développé par la société APYC, qui a confié : La fabrication de ce bateau à la société HACO : le chiffre d'affaires est reconnu par notre filiale tunisienne au jour de livraison du bateau au client final.

La commercialisation de ce bateau à la société CHANTIER CATANA : notre filiale intervenant en qualité de commissionnaire, seules les commissions sur ventes sont constatées en chiffre d'affaires au jour de la livraison et donc de la facturation du bateau au client final 82 Attachments Original document

