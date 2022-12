Catana : bien embarqué

Catana Group a fait état d'une nouvelle progression significative de 70% de son résultat opérationnel (23,8 millions d'euros, soit 16% de son activité) malgré les perturbations industrielles Opérant depuis plus de deux ans dans un contexte peu prévisible (COVID 19 et ses confinements, pénuries mondiales de composants, hyperinflation, guerre en Ukraine),le spécialiste des navires de plaisance a enregistré un résultat net part du groupe à 15,9 millions d'euros soit près de 11% du chiffre d'affaires.La trésorerie nette de l'entreprise a été multipliée par 2,4 et s'élève désormais 42,8 millions d'euros contre 18,1 millions d'euros en 2020-2021.Le groupe a changé de dimension en 8 années, passant d'une position d'acteur confidentiel du marché à une position solide dans le trio de tête du marché mondial des constructeurs de catamarans.Comme annoncé, fort d'un carnet de commandes qui n'a cessé de s'embellir depuis 18 mois, l'exercice 2021/2022 marque une page importante dans l'histoire du Catana avec une croissance de 46% de son activité.Confronté à des désorganisations majeures, consécutives à des pénuries importantes de pièces et de main d’œuvre, le Groupe a été fortement contrarié dans sa capacité à livrer tous les bateaux vendus sur l'exercice, générant quelques décalages de livraisons sur l'exercice prochain. Aucune annulation n'a cependant été observée.Par ailleurs, le groupe proposera à l'Assemblée Générale du 23 février 2023 le versement d'un dividende de 0,15 euro par action (soit une hausse de 15% vs 2021).N'étant qu'en début d'exercice, l'entreprise préfère rester à l'écart d'une prévision chiffrée sur l'exercice en cours mais peut d'ores et déjà tabler sur le maintien d'une croissance rentable à deux chiffres sur les deux prochains exercices.