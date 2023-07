Catana : en hausse après une croissance vigoureuse sur les 9 premiers mois de l'exercice

Catana Group (+3,63% à 7,13 euros) est en nette hausse après avoir annoncé une croissance soutenue sur les 9 premiers mois de l'exercice. Le chiffre d'affaires du fabricant de navires de plaisance est en hausse de 32% à 34 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Le niveau d'activité est " quasiment similaire à l'ensemble de l'exercice 2021/2022 ". Le carnet de commandes est " tiré par la résilience de sa gamme de catamarans de croisière BALI ", est-il précisé.



Sur le seul troisième trimestre, les ventes de bateaux neufs représentent 97 % du chiffre d'affaires atteignant 47,6 millions d'euros contre 35,5 millions au troisième trimestre 2022.



Fort des bons fondamentaux du marché des multicoques et d'un bon carnet de commandes constitué depuis de nombreux mois, le groupe poursuit activement son développement commercial autour de sa gamme Bali ce qui lui confère de nouveaux relais de croissance.



A titre d'exemple, le 7ème modèle de la gamme, le Bali Catsmart, qui rentre actuellement sur les chaînes de fabrication, apporte déjà une croissance acquise de plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2023/2024.



TC Icap Midcap reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours relevé de 9,40 à 9,50 euros ." Nous avons augmenté nos estimations de chiffre d'affaires pour 2023 et 2024 d'environ 10 millions d'euros et 5 millions d'euros respectivement ", précise-t-il.



Le groupe lancera YOT, une nouvelle marque de catamarans à moteur, au Cannes Yachting Festival, le 12 septembre prochain : " en mettant un pied dans le segment le plus important du nautisme de plaisance ", cela " déclenchera d'importants leviers de croissance à moyen/long terme pour le groupe, en élargissant le portefeuille de produits et la base de clients " prévoit le broker.



" En s'appuyant sur une base d'actifs de valeur à long terme, un portefeuille de marques diversifié et un carnet de commandes de plus de 500 millions d'euros ", " avec visibilité jusqu'en 2025 ", le groupe pourra " générer d'importants niveaux de croissance "