Catana : parmi les plus fortes hausses du SRD - la plaisance très entourée

Catana Group compte parmi les plus fortes hausses du SRD, affichant un gain 5,30% à 6,16 euros, après avoir fait état d'une nouvelle progression significative de ses résultats annuels. L'action est plus haut depuis mi-octobre. Avec le rallye haussier entamé hier par Beneteau après ses résultats annuels (+26,49% sur 5 jours), cette montée témoigne de l'attractivité des acteurs de la navigation de plaisance.Au cours de l'exercice 2021/2022, clos fin août, Catana a enregistré un bond de 70% de son résultat opérationnel à 23,8 millions d'euros, soit 16% de ses revenus contre 13,75% un an auparavant.Opérant depuis plus de deux ans dans un contexte peu prévisible (Covid 19 et ses confinements, pénuries mondiales de composants, hyperinflation, guerre en Ukraine),le spécialiste des navires de plaisance a enregistré un résultat net part du groupe à 15,9 millions d'euros contre 14,1 millions d'euros sur l'exercice précédent.Comme annoncé, fort d'un carnet de commandes qui n'a cessé de s'embellir depuis 18 mois, l'exercice 2021/2022 marque une page importante dans l'histoire du Catana avec une croissance de 46% de son activité à 148,6 millions d'euros.Le groupe a changé de dimension en 8 années, passant d'une position d'acteur confidentiel du marché à une position solide dans le trio de tête du marché mondial des constructeurs de catamarans.La trésorerie nette de l'entreprise a été multipliée par 2,4 et s'élève désormais 42,8 millions d'euros contre 18,1 millions d'euros en 2020-2021.Confronté à des désorganisations majeures, consécutives à des pénuries importantes de pièces et de main d'œuvre, le groupe a été fortement contrarié dans sa capacité à livrer tous les bateaux vendus sur l'exercice, générant quelques décalages de livraisons sur l'exercice prochain. Aucune annulation n'a cependant été observée.Par ailleurs, le groupe proposera à l'Assemblée générale du 23 février 2023 le versement d'un dividende de 0,15 euro par action, soit une hausse de 15% par rapport à 2021.N'étant qu'en début d'exercice, l'entreprise préfère rester à l'écart d'une prévision chiffrée sur l'exercice en cours mais peut d'ores et déjà tabler sur le maintien d'une croissance rentable à deux chiffres sur les deux prochains exercices. Catana dispose d'une visibilité forte, avec un portefeuille de commandes de plus de 500 millions d'euros.