Catana : résultat semestriel en hausse malgré les moteurs

Catana a fait état hier soir de résultats en hausse au titre de son premier semestre 2022/2023 malgré des contraintes persistantes au niveau de sa chaîne logistique, en particulier concernant les moteurs.



Le fabricant de navires de plaisance a généré sur les six premiers mois de son exercice décalé un bénéfice net de 9,9 millions d'euros, contre 8,2 millions d'euros au 1er semestre 2021/2022.



S'il note que son activité est désormais moins perturbée par les problèmes de pénuries de main d'oeuvre et de pièces, le groupe de Canet-en-Roussillon dit rester confronté à des difficultés en termes d'approvisionnement de moteurs.



Catana explique que son partenaire motoriste ne parvient toujours pas à honorer le rythme des livraisons contractuelles, ce qui maintient une 'forte inertie' dans le cycle de ses livraisons.



Malgré ces contraintes, qui rendent selon lui difficile d'établir des prévisions, le groupe se dit d'ores et déjà assuré de réaliser un niveau de croissance élevé sur l'exercice 2022/2023.



Au vu de la solidité de son carnet de commandes et de l'accord trouvé avec un second motoriste, Catana dit prévoir une croissance à deux chiffres sur l'exercice 2024/2025.



Le titre évoluait sans entrain jeudi matin à la Bourse de Paris suite à cette publication, affichant un repli de 0,5% en milieu de matinée.



