Catana : toujours en vitesse de croisière avec une croissance de 35%

Le groupe Catana gagne 7,86% à 6,86 euros après avoir annoncé hier soir qu’il « ouvre son nouvel exercice 2022/2023 sur des bases solides » avec une activité en hausse de 34,89% au 1er trimestre. Le spécialiste des navires de plaisance signale « un niveau d’activité soutenu » « dans tous ses compartiments », après une prise de parts de marché importante en 2021/2022, matérialisée par une croissance historique de 46%. Le chiffre d’affaires trimestriel du nouvel exercice s’établit à 40,12 millions d’euros, contre 29,74 millions pour le 1er trimestre de l’exercice précédent.



Alors même que le groupe n'a " pas échappé à des ruptures importantes de livraisons de pièces ", générant de nombreux retards de fabrication et une désorganisation importante de son activité industrielle, Catana observe cependant, depuis le début de l'exercice, " une amélioration conséquente de la chaîne logistique qui permet peu à peu de retrouver davantage d'efficacité sur le plan industriel ".



Bien qu'entrant dans une période de l'exercice moins propice aux livraisons, les ventes de bateaux neufs Bali et Catana " continuent à alimenter la dynamique de croissance et affichent une progression de plus de 36 % ". Parallèlement l'activité Services, principalement portée par la filiale varoise Port Pin Rolland, progresse également nettement avec 1,8 millions d'euros d'activité contre 1 million d'euros au cours du premier trimestre 2021/2022.



Malgré un contexte géopolitique international sous tension et des perspectives économiques incertaines, avec des hausses importantes du prix de vente des bateaux décidées par les constructeurs, la dynamique du marché des multicoques " ne semble pas vouloir s'interrompre " remarque le constructeur, qui " observe toujours un très vif intérêt autour de son concept Bali et de sa gamme désormais très complète "



Les prises de commandes auprès du réseau de concessionnaires et des loueurs professionnels continuent leur progression et concernent déjà l'exercice 2024/2025, de sorte que la croissance de Catana Group " continue à être supérieure à celle du marché ".



Le groupe a changé de dimension en 8 années, passant d'une position d'acteur confidentiel du marché à une position solide dans le trio de tête du marché mondial des constructeurs de catamarans.



Le groupe proposera à l'Assemblée générale du 23 février 2023 le versement d'un dividende de 0,15 euro par action, soit une hausse de 15% par rapport à 2021.