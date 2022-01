Catana a levé le voile lundi soir sur son activité du premier trimestre 2021-2022. Entre septembre et novembre 2021, le spécialiste des navires de plaisance a réalisé un chiffre d’affaires de 29,7 millions d’euros, soit un bond de 64,4 % sur un an. Le groupe dit bénéficier depuis plusieurs mois du succès de sa gamme BALI dans le marché des multicoques, de gammes essentiellement composées de nouveautés, mais également d’un climat de reprise économique mondiale soutenue.



Pour augmenter ses volumes de production, Catana est parvenu à recruter 164 personnes depuis le début de l'exercice dont 120 en France. Et ce, malgré une pénurie de candidats, souligne le groupe. La feuille de route prévoit encore la création de près de 70 postes supplémentaires en France dans les 4 prochains mois.



Catana n'échappe cependant pas non plus à la forte tension qui pèse sur les livraisons des matières premières avec pour conséquence des adaptations organisationnelles qui nécessitent beaucoup d'agilité et peuvent engendrer des coûts supplémentaires.



Malgré quelques perturbations dans les livraisons, le groupe assure que la situation reste sous contrôle et ne remet pas en cause ses objectifs.



Le premier trimestre confirme ainsi la perspective d'une forte croissance sur l'exercice en cours d'environ 60 %, un exercice qui s'annonce comme " exceptionnel ", indique Catana.



Le groupe jouit d'ailleurs d'une forte visibilité avec un carnet de commandes très solide et qui se renforce.



Sur l'exercice en cours, après les 27,8 millions d'euros facturés sur ce premier trimestre, il représente un potentiel de facturation supplémentaire de 133 millions d'euros, soit un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros sur l'exercice en cours. Pour l'exercice prochain 2022-2023, ce sont déjà 190 millions d'euros de commandes qui sont déjà signés. Enfin, la visibilité s'étend également à l'exercice 2023-2024 avec déjà 80 millions d'euros de commandes fermes.