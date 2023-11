Catapult Group International Limited est une société basée en Australie qui se consacre au développement et à la fourniture de technologies avancées qui améliorent les performances des athlètes et des équipes sportives. L'entreprise opère à travers trois segments : Performance & Health, Tactics & Coaching et Media & Other. Son segment Performance & Health se consacre à la conception, au développement et à la fourniture de technologies portables et de solutions logicielles de suivi des athlètes aux équipes sportives, aux athlètes et au marché des consommateurs. Son segment Tactique et coaching est engagé dans la conception, le développement et la fourniture de solutions logicielles d'analyse vidéo, d'édition et de publication pour les équipes sportives. Le segment "Médias et autres" fournit des licences de médias, des services de gestion des athlètes et des services professionnels aux clients. La société se concentre également sur la fourniture de solutions logicielles d'analyse numérique et vidéo aux équipes sportives d'élite dans le monde entier. La société opère par l'intermédiaire de sa filiale, Catapult Sports Inc.

Secteur Equipements et pièces électroniques