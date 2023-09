Catenae Innovation PLC est un fournisseur de médias numériques et de services technologiques. La société utilise la blockchain pour fournir des solutions où sa technologie centrée sur les personnes permet aux organisations de prendre en charge leurs opérations, de gérer le personnel et d'accueillir les clients en toute sécurité. La société est spécialisée dans les solutions de technologie de grand livre distribué qui résolvent les défis commerciaux et créent des opportunités pour ses clients. Son système d'exploitation Catenae comprend des applications mobiles personnalisables, des tableaux de bord intelligents et un système décroché pour gérer les téléchargements et les transferts de données. Ses produits comprennent Intelligent Dashboarding, COV-ID, OnSite HospitalityID, OnSite WorkID, OnSite TaskManager, OnSide et Blockchain-Sequestrum. Elle propose des tableaux de bord d'intelligence des données personnalisables, qui offrent la possibilité d'effectuer une analyse approfondie à un niveau granulaire de plusieurs ensembles de données. COV-ID est une application mobile qui contient un portefeuille numérique décroché qui fournit une preuve démontrable du statut Covid-19 d'un individu.

Secteur Logiciels