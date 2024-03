Catenai PLC, anciennement Catenae Innovation PLC, fournit des médias numériques et des services technologiques. L'entreprise se spécialise dans les solutions de technologie du grand livre distribué qui résolvent les défis commerciaux et créent des opportunités pour ses clients. Ses produits comprennent le système d'exploitation, le tableau de bord intelligent, COV-ID, OnSite HospitalityID, OnSite WorkID, OnSite TaskManager, OnSide et Blockchain - Sequestrum. Son système d'exploitation comprend des applications mobiles entièrement personnalisables, des tableaux de bord intelligents et un système entièrement sécurisé pour gérer les téléchargements et les transferts de données. Il offre des tableaux de bord dynamiques et entièrement personnalisables. Son COV-ID valide le statut Covid-19 d'un individu sur le lieu de travail et dans les environnements de loisirs. Sequestrum, son service de blockchain, crée un enregistrement permanent des actifs ou des transactions et permet d'agir et de faire des rapports sur les activités liées à ces actifs ou à ces transactions. Son OnSite TaskManager fournit des solutions mobiles de gestion, d'inspection et de reporting.

Secteur Logiciels