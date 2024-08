Catering International Services (CIS) est spécialisé dans les prestations de restauration, d'hôtellerie et de logistique en milieux hostiles. Le groupe prépare et distribue des repas, assure l'hébergement du personnel et l'entretien ménager, approvisionne les sites en produits alimentaires et prend en charge le transport et le stockage des marchandises. En outre, CIS propose des prestations d'ingénierie et de maintenance technique, de sécurité, d'assistance médicale, de jardinage, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique et Moyen Orient (52,9%), Eurasie (39,7%) et Amériques (7,4%).