CIS : de nouveaux contrats remportés en Algérie et en Russie

En Algérie, où le groupe CIS est présent depuis près de 15 ans, sa filiale locale a remporté de nouveaux contrats portant sur la gestion hôtelière de deux bases-vie situées dans le Sud algérien. CIS assurera, pour une durée de trois ans, les services de restauration et d’hôtellerie pour plus de 1000 personnes. En Russie, où le groupe opère depuis près de 30 ans, sa filiale locale vient de remporter un appel d’offres auprès d’un des plus grands groupes miniers aurifères russes d’une importante mine d’or située dans l’Extrême-Orient russe.CIS assurera tous les services de restauration et d'hôtellerie de la base-vie pour 600 personnes ainsi que la maintenance technique des installations pour une durée de trois ans.