CIS : en hausse après ses semestriels

Catering International Services (CIS) progresse de 1,9% à 10,7 euros dans le sillage de la publication de ses résultats au premier semestre 2020. Les investisseurs saluent notamment une bonne résistance de l'activité malgré l'effet du Covid-19. Ce grâce à '' la montée en puissance de nombreux contrats, aux succès commerciaux enregistrés et à l’intégration de deux sociétés brésiliennes acquises en mai 2019 ''.Le spécialiste des bases-vie en milieux hostiles a ainsi publié des revenus en progression de 10,7% à taux de change constants (tcc) et en hausse de 4,8% en données publiées à 130,2 millions.Le résultat net (part du groupe) est ressorti en hausse de 12,3%, à taux de change constants (tcc), à 2,8 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020. La société précise qu'à données publiées, le résultat net (part du groupe) ressort négatif de 1,5 million du fait de la dépréciation des monnaies de certains pays d'opération fortement touchés par la crise du Covid-19 telles que le dinar algérien, le réal brésilien et le rouble russe.Le résultat opérationnel courant est en progression de 30,6% (tcc) à 6 millions.Le résultat opérationnel est, lui, en hausse de 48,4% (tcc) à 6,4 millions d'euros.Au 30 juin 2020, les capitaux propres s'établissent à 57,3 millions d'euros (contre 59,1 millions au 30/06/19), intégrant 3,6 millions d'impact de change négatif.Pour sa part, la trésorerie nette reste globalement stable par rapport au 30 juin 2019 à 43,2 millions d'euros malgré des effets de change négatifs de 3,5 millions enregistrés au 30 juin 2020.La dette financière reste également stable à 36,7 millions d'euros au 30 juin 2020.En termes de perspectives, CIS souligne que compte tenu de l'incertitude liée à la durée de la pandémie du Covid-19 et de ses impacts économiques, il anticipe un exercice 2020 en légère croissance à taux de change constants.