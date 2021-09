CIS: les résultats semestriels de retour dans le vert

Catering International Services cède 0,83% ce matin à la Bourse de Paris, à 11,90 euros par action, victime de prises de bénéfices après deux séances de nette hausse. Hier soir, le groupe spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes des résultats semestriels de retour dans le vert, avec un bénéfice net part du groupe de 2,5 millions d'euros au 30 juin 2021, après une perte de 1,5 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a lui reculé de 13,3% à 5,2 millions d'euros.



A taux de change constants (TCC), le résultat opérationnel courant affiche malgré tout une hausse de 10,6% à 6,6 millions d'euros, maintenant la marge opérationnelle courante à 4,6% du chiffre d'affaires.



Les impacts de change négatifs s'établissent à 16,3 millions d'euros sur l'ensemble du semestre du fait de la dégradation, essentiellement, du réal brésilien, du rouble russe et du dinar algérien. Ils sont en diminution de plus de 40% sur le second trimestre et devraient, sur la base des cours actuels, continuer à significativement s'atténuer sur les prochains trimestres, anticipe CIS.



Le chiffre d'affaires de la société marseillaise s'élève quant à lui à 129 millions d'euros, en croissance de 11,6% à TCC sur un an, mais en repli de 0,9% en données publiées. L'activité a été portée par un deuxième trimestre particulièrement dynamique, explique CIS, avec un chiffre d'affaires de 66,4 millions d'euros, en hausse de 19,2% à TCC sur un an.



"La montée en puissance de nombreuses opérations ainsi que les nouveaux contrats ont généré un chiffre d'affaires additionnel de plus de 20 millions d'euros sur le semestre, caractérisant l'engagement des équipes à la fois en Amérique du Sud, Afrique et Eurasie", ajoute le groupe.



Dans un environnement international rendu instable par la crise sanitaire, CIS se dit confiant dans sa capacité à générer une croissance de son chiffre d'affaires en 2021 tout en renforçant ses parts de marché, sans toutefois apporter de prévisions chiffrées.