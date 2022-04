CIS : retour aux bénéfices en 2021

CIS publie un résultat net part du groupe de 5,1 millions d'euros au titre de 2021, contre une perte de 2,6 millions pour l'exercice précédent, et une marge opérationnelle courante de 4,4%, en progression par rapport au niveau d'avant pandémie (3,8% en 2019).



Le chiffre d'affaires s'est accru de 11% à TCC, à 283,8 millions d'euros : l'activité a bénéficié d'une dynamique commerciale soutenue, notamment en Amérique du Sud, en Afrique et en Eurasie, et de la montée en puissance de nombreux contrats.



Le conseil d'administration proposera à la prochaine AG le versement d'un dividende de 0,159 euro par action avec un paiement le 24 juin. CIS anticipe en 2022 une poursuite de sa croissance en renforçant ses parts de marché et en déployant ses services innovants.



