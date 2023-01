Catering International Services : 18/01/2023 - Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique

Afrique subsaharienne Afrique subsaharienne 27% 28% Afrique du Nord 24% Afrique du Nord 31/12/2021 19% 31/12/2022 Eurasie Eurasie 32% Amériques 44% Amériques

16% 10%

À propos de CIS

CIS a été créé en 1992 par son Président Régis Arnoux. Le Groupe CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs de l'énergie, des mines, de la construction et des forces armées à chaque étape de leurs projets, dans des environnements offshore et onshore les plus isolés. Intégrateur de services, CIS a développé une gamme complète de services et de solutions clés en main, pour apporter bien-être et convivialité aux résidents de nos bases-vie et permettre ainsi à ses clients de pouvoir se concentrer sur leurs activités spécifiques.

Présent dans 19 pays et sur près de 250 sites opérationnels, CIS emploie aujourd'hui près de 12 000 collaborateurs dans le monde et est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays dans lesquels il intervient.

Prochain communiqué le 20/04/2023, après bourse : Résultats annuels 2022 et Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

Euronext Growth Paris : ISIN FR0000064446

Reuters : ALCIS.PA - Bloomberg : ALCIS:FP www.cis-integratedservices.com