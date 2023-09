COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2023

CIS enregistre un EBITDA de 7,6 M€ (-25,1% par rapport au 1er semestre 2022), soit une marge de 4,9% (en retrait de 1,3 pts à TCC).

Après un exercice 2022 en forte croissance, porté par la montée en puissance de nouveaux contrats et un impact de change positif, plusieurs facteurs conjoncturels pénalisent les résultats de ce 1er semestre, notamment le contexte inflationniste et le décalage de procédures d'appels d'offre au Brésil.

Le Résultat Net consolidé s'élève à 1,9 M€ et le Résultat Net Part du Groupe ressort à 2,2 M€ après prise en compte d'un résultat financier de -1,0 M€ dû à la dépréciation des taux de change (3,2 M€ d'impact de change entre le S1 2023 et S1 2022).

La situation financière de CIS demeure solide avec des capitaux propres de 64,6 M€ au 30 juin 2023 et une trésorerie de 52,6 M€.

Succès commerciaux et perspectives

CIS vient de remporter deux contrats majeurs, l'un au Kazakhstan d'un montant de 53 M$ sur 3 ans dans le Facility Management, et un autre dans un nouveau pays, la Guinée (Conakry), d'un montant de 82 M$ sur 3 ans dans son cœur de métier, la gestion de bases-vie.

Ces succès commerciaux renforcent le portefeuille d'activité de CIS et permettent au Groupe de rester confiant sur ses perspectives d'évolution.

CIS reste également déterminé à saisir toute opportunité de croissance externe dans le cadre de son cœur de métier et de l'élargissement de sa gamme de services.

À propos de CIS

CIS a été créé en 1992 par son Président Régis Arnoux. Le Groupe CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs de l'énergie, des mines, de la construction et des forces armées à chaque étape de leurs projets, dans des environnements offshore et onshore les plus isolés. Intégrateur de services, CIS a développé une gamme complète de services et de solutions clés en main, pour apporter bien-être et convivialité aux résidents de nos bases-vie et permettre ainsi à ses clients de pouvoir se concentrer sur leurs activités spécifiques.

Présent dans 20 pays et sur près de 250 sites opérationnels, CIS emploie aujourd'hui 12 000 collaborateurs dans le monde et est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays dans lesquels il intervient.

Prochain communiqué le 18/10/2023, après bourse : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023

Euronext Growth Paris : ISIN FR0000064446

Reuters : ALCIS.PA - Bloomberg : ALCIS:FP www.cis-integratedservices.com

Contacts CIS : Service Communication - 04 91 16 53 00 communication@cis-integratedservices.com

