Depuis plus de 30 ans, CIS assure la gestion de bases-vie aux quatre coins du monde, dans les environnements onshore et offshore les plus isolés. Le Groupe accompagne les acteurs majeurs des secteurs de l'énergie, des mines, de la construction et des forces de maintien de la paix à chaque étape de leurs projets.

