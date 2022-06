Catering International Services : Caroline Flaissier nouvelle administratrice indépendante

Télécharger le Communiqué de Presse

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale de CIS a confirmé ce jour la nomination de Caroline Flaissier comme administratrice indépendante.

Ingénieure diplômée de l'École Nationale Supérieure des Mines (ENSM) de Nancy, titulaire d'une Maitrise de Physique Énergétique (Université Paris 6 Pierre et Marie Curie), Caroline FLAISSIER est Senior Client Partner Executive Search du cabinet de conseil international en gestion des talents et des organisations KORN FERRY.

Elle était auparavant Directrice Générale d'ENGIE Entreprises & Collectivités en France, où elle a mené la transformation de l'entreprise et l'évolution de son modèle opérationnel vers des services innovants liés à la transition énergétique. Précédemment, Caroline FLAISSIER a passé 16 ans chez TotalEnergies où elle a occupé divers postes de direction, tant opérationnels que fonctionnels.

Caroline FLAISSIER est membre du collège de surveillance du fonds d'infrastructure Infravia Capital Partner, et Partner de l'accélérateur 50 Partners Impact. Caroline FLAISSIER est également Young Leader de la French American Foundation, et lauréate du prix « Next Leader Award» des Échos pour le numérique en 2017.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Caroline Flaissier au sein du Conseil d'Administration et du Comité Stratégique de CIS. Son expérience à la direction de groupes de premier rang, son expertise dans le conseil stratégique à l'international et ses réseaux dans les domaines de la transition énergétique constitueront, j'en suis convaincu, des atouts supplémentaires pour alimenter notre vision stratégique et accompagner notre développement » comme le souligne Régis Arnoux, Président et Fondateur du Groupe CIS.

À propos de CIS

CIS a été créé en 1992 par son PDG Régis Arnoux. Le Groupe CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et des forces armées à chaque étape de leurs projets, dans des environnements offshore et onshore les plus isolés. Intégrateur de services, CIS a développé une gamme complète de services et de solutions clés en main, pour apporter bien-être et convivialité aux résidents de nos bases-vie et permettre ainsi à ses clients de pouvoir se concentrer sur leurs activités spécifiques.

Présent dans 19 pays et sur près de 290 sites opérationnels, CIS emploie aujourd'hui plus de 15 000 collaborateurs dans le monde et est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays dans lesquels il intervient.

Informations sur la Gouvernance de CIS Groupe