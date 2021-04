Catering International Services : 26/04/2021 - CIS Rapport Financier 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale, conformément à la loi et à nos statuts, pour vous exposer d'une part, la situation du Groupe et l'évolution de son activité au cours de l'exercice portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 en tenant compte des événements importants survenus depuis la date de clôture, des résultats de cette activité, ainsi que l'évolution prévisible de la situation et les perspectives d'avenir, et soumettre d'autre part, à votre approbation les comptes de cet exercice et l'affectation des résultats qui ressortent de ces comptes.

Le présent rapport comprend également le rapport sur la gestion du Groupe au sens des dispositions de l'article L.233-26 du Code de commerce.

SITUATION DU GROUPE CIS ET DE SON ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE 2020

1. Présentation des activités du groupe CIS

CIS, un acteur international

CIS, Catering International & Services, est un Groupe qui opère à travers le monde depuis près de 29 ans.

Intégrateur de services, CIS a développé une gamme complète de services (restauration, hôtellerie, facility management et services supports) pour apporter tout le confort et la sécurité aux résidents et contribuer à la performance de ses clients dans la gestion quotidienne de leurs sites.

CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et de la défense à chaque étape de leurs projets, dans des environnements urbains, industriels, offshore ou onshore les plus isolés.

Présent dans 20 pays, sur plus de 230 sites opérationnels, CIS fait partie des majors mondiaux dans son métier, et emploie près de 13 000 collaborateurs à travers le monde.

CIS est également fortement engagé dans le développement durable et socio-économique auprès des populations des pays dans lesquels il intervient.

2. Niveau de l'activité

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19. Après avoir touché à partir du mois de mars le continent européen, l'épidémie s'est propagée dans le reste du monde avec des foyers importants dans certains pays et notamment en Amérique latine.

Face à cette crise sanitaire sans précédent, la plupart des gouvernements ont mis en place des mesures sanitaires qui ont conduit notamment à des mesures de confinement plus ou moins strictes selon les pays, à la fermeture des frontières aux voyageurs étrangers et à certaines limitations d'échanges commerciaux.

Dans ce contexte et dès le 24 février 2020, le Groupe a CIS a activé sa cellule de crise afin de surveiller l'évolution du Covid-19 sur son activité et de définir les politiques d'information, de prévention et de protection dans tous ses pays d'opération.

Ainsi, depuis le début de la crise sanitaire, et aujourd'hui encore, le Groupe met en œuvre les mesures les plus strictes pour protéger l'ensemble de ses équipes, en France et à l'international : mise en place du télétravail pour les collaborateurs dont les fonctions permettent ce mode de fonctionnement, adaptation des postes de travail, déploiement des mesures de lutte contre la propagation du virus…, tout en maintenant ses activités auprès des clients dans le respect le plus strict des règles de sécurité sanitaire.

La fermeture brutale des frontières ainsi que les mesures de confinement ont empêché les déplacements à l'étranger sur nos sites d'opération. CIS a malgré tout maintenu les contacts réguliers avec ses clients par visio-conférence et avec les équipes locales du Groupe.

Au plus fort de la crise, le Groupe a constaté des variations d'effectifs plus ou moins importantes chez certains de ses clients. Dans le secteur pétrolier, une baisse des effectifs a été observée sur certains sites d'opération. Certains grands groupes mondiaux pétroliers ont retardé leurs décisions finales d'investissements et des projets ont ainsi été différés.

