Hausse de 21,8% du chiffre d'affaires au premier semestre pour CIS

Au premier semestre 2022, la société CIS, présente dans les secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et des forces armées, enregistre un chiffre d’affaires à données publiées de 157,1 millions d'euros, en progression de 21,8% par rapport au premier semestre 2021.L’activité a bénéficié d’une dynamique commerciale soutenue - notamment en Eurasie et Afrique subsaharienne ainsi que d’un impact positif de l’évolution des taux de change. A taux de change constant, le chiffre d’affaires s’élève ainsi à 147,3 millions d'euros, en progression de 14,2%.



En zone Eurasie, le groupe bénéficie du renforcement de sa présence depuis la fin de l'exercice 2021 et affiche une hausse du chiffre d'affaires de 61,5%.



En Afrique subsaharienne, le volume d'affaires progresse de 21,6%, porté notamment par le démarrage réussi d'un nouveau contrat au Mozambique pour le groupe italien ENI. Il porte sur des services d'hôtellerie et de restauration pour les résidents de la plus grande plateforme LNG offshore mondiale opérant au Mozambique.



La zone Amériques affiche un recul ponctuel et anticipé de 9,0% de son activité sur le semestre compte tenu de l'arrêt de certains contrats, actuellement en attente d'appels d'offre.



Enfin la zone Afrique du Nord enregistre un recul de 9,1% en ne renouvelant pas certains contrats à rentabilité dilutive, pour se concentrer sur des projets stratégiques de très grande ampleur.



Malgré un environnement économique et géopolitique complexe, CIS confirme donc son objectif d'une poursuite de la croissance sur l'exercice 2022.