Journée de la Terre : limiter notre empreinte carbone et promouvoir une croissance durable

CIS s'engage pleinement à établir un ancrage local fort visant à assurer la pérennité des services et le développement des zones sur lesquelles nous sommes implantés : 98% des emplois au sein du Groupe sont locaux et 92% de nos achats sont effectués en circuits courts. Les initiatives qui permettent le développement des communautés agricoles locales font partie intégrante de nos solutions pour limiter notre empreinte carbone et favoriser le développement économique, social et environnemental sur le terrain de nos opérations.

Soutenir les agriculteurs locaux

Dans ses filiales, CIS met en place des partenariats avec des agriculteurs locaux pour promouvoir des programmes agricoles régionaux et participer à la création d'emplois pour les communautés locales. A titre d'exemple, au Burkina Faso, CIS accompagne une ferme agricole qui produit des légumes sans pesticide ni engrais chimique. Au Mali, CIS soutient des groupements agricoles se trouvant dans la région proche de son site d'opération et y achète régulièrement des poulets et des légumes.

Réduire le gaspillage alimentaire

Les initiatives responsables se multiplient sur nos sites d'exploitation, comme le recyclage des déchets alimentaires et la production de compost qui sert à planter des fruits et légumes utilisés localement, ou la création de systèmes d'irrigation pour réduire la consommation d'eau.

Dans le cadre de ces offres innovantes, smart4you, CIS équipe ses cuisines de balances connectées permettant de calculer au plus près les quantités nécessaires à l'élaboration des menus et ainsi limiter le gaspillage alimentaire.

Les actions du Groupe s'inscrivent dans le cadre des Principes du Pacte Mondial des Nations Unies en matière de développement durable, et engage CIS et ses filiales vers un modèle plus durable.

