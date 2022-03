Caterpillar : Jefferies relève sa recommandation

Jefferies relève sa recommandation sur Caterpillar de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 215 à 260 dollars, soulignant que le titre constitue historiquement 'une couverture solide contre l'inflation des matières premières et en général'.



Dans sa note sur le fournisseur d'équipements de chantier, le broker souligne que 'les turbulences récentes en Europe de l'Est remodèlent fondamentalement les marchés mondiaux des matières premières, entraînant une hausse structurelle des prix'.



'Après des années de sous-investissement, les ajouts de capacité et la diversification de l'offre seront nécessaires dans les secteurs minier et pétro-gazier, même si de nouveaux projets prendront du temps', ajoute-t-il.



