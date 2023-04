Caterpillar : Jefferies reste à achat

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 300 dollars sur Caterpillar, jugeant que 'le carnet de commandes, le rapport prix/coût, la productivité et la possibilité de réapprovisionner Cat Rental soutiendront les bénéfices à court terme'.



Selon lui, la baisse d'environ 10% du titre depuis le début de l'année s'explique par le contrecoup d'une solide performance l'automne dernier et par l'effet des préoccupations plus récentes concernant la disponibilité du crédit et l'immobilier commercial.



'Nous continuons à voir les cycles minier et énergétique proches des creux de cycle et la construction doit être soutenue par les infrastructures et d'autres investissements gouvernementaux', estime toutefois le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.