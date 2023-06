Analyse - Les promoteurs hôteliers américains à court de liquidités en raison de l'assèchement des prêts à la construction

Les promoteurs hôteliers, les sociétés de capital-investissement et les entrepreneurs généraux ont déclaré à Reuters que les tensions financières qui pèsent sur les banques régionales - les plus grands créanciers des hôtels et d'autres marchés immobiliers commerciaux - ont contraint les promoteurs à reporter leurs projets ou à trouver d'autres moyens créatifs de mobiliser des capitaux.

La situation difficile de l'industrie hôtelière met en évidence l'impact sur l'économie américaine au sens large de la crise bancaire régionale, qui a entraîné la faillite de trois créanciers américains de taille moyenne et provoqué une fuite des dépôts vers des banques plus importantes.

À la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank en mars, le promoteur californien Shopoff Realty Investments a interrompu la construction de Dream Las Vegas, un hôtel-casino de 21 étages, et a déclaré qu'il essayait de décrocher d'autres financements.

Depuis mars, 59 des 98 projets hôteliers américains qui ont démarré ou étaient en phase de préconstruction cette année ont été interrompus, selon des données inédites communiquées à Reuters par Build Central Inc, une société de recherche et d'analyse par abonnement utilisée par certaines grandes marques hôtelières pour évaluer les opportunités du marché par emplacement.

"Les banques régionales qui étaient actives pour nous il y a 9 ou 12 mois ne se présentent plus pour financer des hôtels aujourd'hui", a déclaré Joseph Delli Santi, directeur des investissements de MCR Hotels, le troisième plus grand propriétaire-exploitant américain de marques hôtelières, y compris Hilton.

Au cours de l'année écoulée, l'accès aux prêts et la hausse des coûts de construction ont retardé des projets en Floride, au Texas et en Californie, a déclaré James Hansen, vice-président exécutif du développement commercial du promoteur et exploitant hôtelier Hotel Equities, ajoutant que l'agitation des banques régionales avait allongé les temps utiles pour l'approbation des prêts à la construction.

Les directeurs généraux des grandes sociétés hôtelières, Hilton Worldwide Holdings Inc et Marriott International, ont également fait allusion à ce problème - en mettant en garde contre une réduction des développements hôteliers à mesure que le crédit devient plus cher et moins disponible, lors de leurs dernières conférences téléphoniques sur les résultats.

Les analystes estiment que le ralentissement du développement hôtelier limitera également les bénéfices des fabricants de premier ordre, tels que Caterpillar Inc. dont les clients du secteur de l'immobilier commercial représentent environ 75 % des ventes dans le secteur de la construction. Les clients réduisent leurs achats d'équipement, dissuadés par les taux d'intérêt élevés appliqués au financement ou à la location des machines.

Dans les semaines qui ont suivi l'effondrement de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la First Republic Bank, de nombreux créanciers régionaux ont commencé à envisager de réduire leur exposition à l'immobilier commercial en resserrant leurs critères de prêt et en accordant moins de prêts.

À mesure que les critères de prêt devenaient plus stricts, les petits hôteliers sans relations de prêt existantes ont commencé à se heurter à des obstacles, a déclaré Andy Ingraham, promoteur hôtelier et président de la National Association of Black Hotel Owners, Operators, and Developers (Association nationale des propriétaires, exploitants et promoteurs d'hôtels noirs).

M. Ingraham a déclaré que lui et d'autres membres avaient du mal à obtenir un financement pour divers projets.

Dans certains cas, des sociétés de capital-investissement sont intervenues pour combler les déficits de financement des prêts à la construction, mais à des coûts plus élevés, a déclaré Evens Charles, directeur général de Frontier Development and Hospitality Group, un promoteur de Washington D.C. dont le portefeuille comprend 10 hôtels.

"J'entends parler de taux d'intérêt de 9 à 10 %, alors qu'ils étaient de 4 % il y a deux ans et demi", a-t-il déclaré.

RESTEZ SUR LA TOUCHE

Les banques de petite et moyenne taille, y compris les créanciers ayant moins de 250 milliards de dollars d'actifs, détiennent environ 2 300 milliards de dollars de prêts immobiliers commerciaux pour des structures telles que des bureaux, des hôtels et des entrepôts, soit l'équivalent de 80 % de leur passif total.

Les banques régionales surexposées se débarrassent aujourd'hui de leurs prêts immobiliers commerciaux avec une décote. Le créancier régional en difficulté PacWest Bancorp a annoncé en mai qu'il vendrait pour 2,6 milliards de dollars de prêts à la construction immobilière.

Selon une analyse de S&P Global Market Intelligence, les banques ont commencé à réduire leurs portefeuilles de prêts hôteliers au premier trimestre 2023. Basée sur les données disponibles des dépôts réglementaires, l'étude a montré que 14 des 24 banques qui détenaient plus de 125 millions de dollars en prêts hôteliers et motels en cours ont signalé des diminutions d'un trimestre à l'autre.

Western Alliance est l'anomalie. La banque basée en Arizona a augmenté ses prêts hôteliers de 14 % au premier trimestre par rapport au trimestre précédent. Western Alliance n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Selon Mitchell Hochberg, président de Lightstone Group, un investisseur et promoteur immobilier privé basé à New York qui détient un portefeuille de propriétés hôtelières d'une valeur de 3 milliards de dollars, les taux d'intérêt élevés et les coûts élevés des matières premières dus aux retards dans la chaîne d'approvisionnement nuisaient déjà aux promoteurs hôteliers avant même que la crise bancaire régionale ne se produise.

L'entreprise freine les nouveaux projets.

"Il est de plus en plus difficile de trouver une bonne affaire pour un hôtel", a-t-il déclaré. "Beaucoup de promoteurs préfèrent rester sur la touche jusqu'à ce que les taux baissent plutôt que d'avoir à supporter des coûts supplémentaires.