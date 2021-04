CATERPILLAR : écrase le consensus

Caterpillar a généré un bénéfice par action de 2,77 dollars au cours du premier trimestre 2021, contre 1,98 dollar un an plus tôt. En données ajustées, il est de 2,87 dollars (+74%) alors que le consensus FactSet tablait sur 1,94 dollar. Les ventes ont progressé de 12% à 11,9 milliards de dollars, contre 10,9 milliards attendus. Le fabricant de matériel lourd pour l'industrie a expliqué cette performance par l'augmentation de la demande des utilisateurs finaux et par l'impact des variations des stocks des concessionnaires.