Caterpillar : acquisition d'une activité de Weir

05/10/2020 | 14:33

Le géant américain des équipements de chantier Caterpillar fait part ce lundi de l'acquisition de l'unité pétrole et gaz de la société d'ingénierie écossaise Weir, moyennant 405 millions de dollars en numéraire.



Cette transaction comprend plus de 40 sites de fabrication et de services, ainsi qu'environ 2000 employés. Les produits de Weir, tels que des pompes ou des équipements de contrôle de pression, sont utilisés dans le secteur pétro-gazier en Amérique du Nord et ailleurs.



