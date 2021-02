Caterpillar : acquisition de Weir Oil & Gas finalisée

Caterpillar annonce avoir finalisé l'acquisition de la division pétrole et gaz (Weir Oil & Gas) de l'Ecossais Weir Group, transaction comprenant plus de 40 centres de services mondiaux et environ 2000 employés.



Cette opération permet la création de SPM Oil & Gas, qui continuera de proposer une gamme complète de produits tels que des pompes, des têtes de puits et des équipements de contrôle de pression, via un vaste réseau mondial de centres de services.



'Cette acquisition est conforme à notre stratégie visant à offrir à nos clients des offres et des services élargis qui constitueront maintenant l'un des plus vastes du secteur des services de puits', explique le géant des équipements de chantier.



