Caterpillar : lance quatre machines électriques à batterie

Afin de soutenir ses clients pendant la transition énergétique, Caterpillar présentera quatre prototypes de machines électriques, y compris des prototypes de batteries, au salon bauma 2022 du 24 au 30 octobre à Munich, en Allemagne.



Ces prototypes comprennent la mini-pelle 301.9, la pelle moyenne 320, la chargeuse sur pneus moyenne 950 GC et la chargeuse sur pneus compacte 906.



Les machines sont alimentées par des prototypes de batterie Caterpillar et comprennent un chargeur CA embarqué. L'entreprise proposera une option de charge rapide en courant continu hors-bord.



' Caterpillar est bien positionné pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité, notamment en réduisant les émissions sur le chantier ', a déclaré Tony Fassino, président du groupe des industries de la construction.



' Nous nous efforçons d'aider nos clients à obtenir un cycle de vie énergétique optimal des produits et des chantiers, ce qui leur permet de maximiser la valeur et de minimiser leur coût total d'exploitation ', déclaré Joe Creed, président du groupe Énergie et transport.



