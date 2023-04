Caterpillar : maintien du dividende trimestriel

Caterpillar annonce que son conseil d'administration a voté en faveur du maintien de son dividende trimestriel de 1,20 dollar par action, payable le 19 mai aux actionnaires qui seront inscrits à la clôture de la séance du 24 avril prochain.



Le constructeur d'équipements de chantier rappelle qu'il verse un dividende en espèces chaque année depuis sa création, et ce sur une base trimestrielle depuis 1933.



Caterpillar a versé des dividendes annuels plus élevés à ses actionnaires pendant 29 années consécutives et est reconnu comme membre de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats.



