Caterpillar : nouveau parc de camion pour la mine Escondida

BHP Group, Caterpillar et Finning International annoncent un accord visant à remplacer l'ensemble du parc de camions de transport de BHP à la mine Escondida, le plus important producteur de cuivre au monde, située dans la région d'Antofagasta, au nord du Chili.



Les premiers camions devraient arriver à la mine au cours du second semestre 2023, la livraison des camions restants devant s'étendre sur les 10 prochaines années, pour remplacer une flotte actuellement composée de plus de 160 camions de transport.



'BHP, Caterpillar et Finning maintiennent leur engagement de contribuer au développement économique et social d'Antofagasta, grâce à la génération de capacités locales liées au développement de technologies d'équipement minier', ajoutent-ils.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.