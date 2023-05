Caterpillar : progresse dans son engagement environnemental

Caterpillar a publié trois rapports soulignant l'engagement environnemental, social et de gouvernance (ESG) de l'entreprise et ses contributions pour aider ses clients à construire un monde meilleur et plus durable.



' Caterpillar contribue à un avenir moins pollué par le carbone en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de ses activités et en investissant dans un portefeuille diversifié de produits, de services et de solutions pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de climat ', a déclaré Jim Umpleby, président-directeur général de Caterpillar.



Ces rapports soulignent le rôle de Caterpillar dans la transition énergétique grâce à des produits et des services conçus pour soutenir la transition et la demande énergétique mondiale croissante.



En 2022, Caterpillar a réalisé l'une de ses meilleures années alors que l'entreprise continuait à mettre en oeuvre sa stratégie de croissance rentable à long terme.



' Les antécédents et les expériences uniques de notre équipe mondiale diversifiée et leur engagement à servir nos clients ont contribué à notre excellente performance en 2022 ', ajoute Jim Umpleby.



