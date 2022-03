Caterpillar : suspend ses opérations en Russie

Caterpillar a annoncé la suspension de ses opérations en Russie dans le cadre des sanctions à l'encontre du pays après l'invasion de l'Ukraine. "Les opérations en Russie sont devenues de plus en plus difficiles, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les sanctions, et nous suspendons les opérations dans nos usines de fabrication russes", a déclaré le fabricant d'engins de chantier. Il a également annoncé le versement de plus d'un millions de dollars en soutien aux victimes de la guerre via sa fondation.