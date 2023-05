La société de logistique XPO va supprimer des emplois et le contrôle des coûts lui permet de dépasser ses objectifs de bénéfices

XPO, qui compte parmi ses clients Ford Motor Co, General Electric Co et Caterpillar Inc, a dû faire face à une baisse de ses expéditions en raison de l'inflation élevée et des craintes d'une récession imminente qui rendent les consommateurs réticents à dépenser.

Le chiffre d'affaires du segment le plus important de XPO, le transport de lots brisés en Amérique du Nord, n'a augmenté que de 1,2 % pour atteindre 1,12 milliard de dollars au premier trimestre. Le transport de lots brisés désigne le transport de produits ou de marchandises qui ne nécessitent pas un chargement complet. "En ce qui concerne la main-d'œuvre, nous exécutons un plan visant à aligner plus étroitement notre structure de coûts sur le terrain avec l'environnement actuel de la demande et à réduire certains de nos effectifs salariés", a déclaré le PDG Mario Harik lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats.

Les grandes entreprises de livraison, telles que United Parcel Service et FedEx Corp, ont également souligné le ralentissement de la demande qui les a poussées à prendre des mesures de contrôle des coûts pour s'adapter à une économie imprévisible.

"La faiblesse de l'environnement de fret, l'alignement des coûts et les investissements en cours restent des vents contraires (pour XPO)", a déclaré Allison Poliniak, analyste chez Wells Fargo, dans une note.

La société a déclaré que sa perte du premier trimestre reflétait 7 millions de dollars de "dépenses de restructuration liées à des actions de réduction des coûts".

Elle a déclaré un bénéfice ajusté de 56 cents par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 46 cents, selon les données de Refinitiv. Le chiffre d'affaires de 1,91 milliard de dollars a battu les estimations de 1,87 milliard de dollars. Les actions de XPO ont augmenté de 5,4 % pour atteindre 46,82 $ dans les échanges du matin.