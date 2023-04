Les dépenses d'infrastructure et les prix stimulent les bénéfices de Caterpillar

La forte croissance du chiffre d'affaires du géant de la machinerie lourde a permis à l'entreprise de déjouer les craintes de récession au cours de l'année écoulée. Les prix élevés de l'énergie ont contribué à la forte demande de ses clients miniers, tandis que la hausse des ventes de matériel de construction en Amérique du Nord est due à l'augmentation des dépenses d'investissement découlant de la loi sur l'infrastructure de 1 000 milliards de dollars de l'administration Biden, ont indiqué les analystes.

Le directeur général de CAT, Jim Umpleby, a déclaré lors d'une conférence en mars que l'approvisionnement en pièces détachées et en semi-conducteurs pour la construction de machines constituait un défi permanent. Pourtant, la capacité de l'entreprise à réapprovisionner les concessionnaires plus rapidement que prévu illustre sa compétence, a déclaré Kristen Owen, directrice exécutive chez Oppenheimer & Co Inc.

Le fabricant devrait connaître une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. Le bénéfice du premier trimestre devrait s'élever à 3,78 dollars par action, soit un revenu net de 1,97 milliard de dollars, contre 1,55 milliard de dollars il y a un an. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 15,26 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année précédente, selon les données de l'IBES.

Toutefois, Caterpillar sera mis à l'épreuve à l'avenir, car les turbulences du secteur bancaire commencent à se répercuter sur les prêts à la construction, ce qui peut ralentir les achats d'équipement, a déclaré Mircea Dobre, analyste principal de recherche chez Baird.

Selon un récent rapport de l'Equipment Leasing and Financing Association (ELFA), les approbations de crédit pour le financement d'équipements ont légèrement diminué en mars par rapport à l'année précédente, tandis que les nouveaux emprunts des entreprises américaines ont baissé de 2 %.

"La hausse des coûts et des taux d'intérêt commençait déjà à ralentir le début de l'activité de construction - les développements bancaires régionaux ne font qu'aggraver le problème", a déclaré M. Dobre.

Les bénéfices de Caterpillar ont été plombés au dernier trimestre par les taux de change, ce qui a amené l'entreprise à manquer les estimations de bénéfices pour la première fois depuis 2020.

Néanmoins, les marges sont restées intactes et les analystes s'attendent à une nouvelle croissance grâce au carnet de commandes de 30,4 milliards de dollars de l'entreprise industrielle, a déclaré Rene Lipsch, vice-président chez Moody's.