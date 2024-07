Cathay General Bancorp est la société holding de Cathay Bank, une banque commerciale agréée par l'État de Californie (la Banque). La banque offre des services aux particuliers, aux professionnels et aux petites et moyennes entreprises sur les marchés locaux où ses succursales sont situées et fournit des prêts immobiliers commerciaux, des prêts commerciaux, des prêts de l'Administration des petites entreprises des États-Unis, des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts à la construction immobilière, des lignes de crédit sur valeur domiciliaire et des prêts à tempérament aux particuliers pour les dépenses des ménages et d'autres dépenses de consommation. Elle propose des produits et des services aux entreprises, tels que des chèques et des dépôts, des lignes de crédit, des prêts commerciaux et immobiliers commerciaux, des services marchands et le traitement des paiements, des services de gestion de trésorerie, des services bancaires et financiers internationaux, et d'autres services bancaires habituels. Elle offre des services similaires à ceux proposés aux consommateurs. Elle fournit des services financiers à diverses entreprises commerciales et professionnelles dans ses zones de marché.

Secteur Banques