Cathay General Bancorp est la société holding de la Cathay Bank (la Banque), de dix sociétés en commandite qui investissent dans des logements abordables et dont la Banque est l'unique commanditaire, et de GBC Venture Capital, Inc. La Banque est une banque commerciale qui sert les particuliers, les professionnels et les petites et moyennes entreprises sur les marchés locaux où sont situées ses succursales. Elle propose des prêts hypothécaires commerciaux, des prêts commerciaux, des prêts de l'administration américaine des petites entreprises, des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts à la construction immobilière, des lignes de crédit immobilier et des prêts à tempérament aux particuliers pour les dépenses des ménages et d'autres dépenses de consommation. Elle propose des prêts hypothécaires commerciaux, des prêts commerciaux, des lignes de crédit immobilier, des prêts à tempérament, ainsi que la distribution et l'échéance des prêts. Elle propose des produits et des services aux entreprises, tels que des chèques et des dépôts, des lignes de crédit, des prêts commerciaux et des prêts immobiliers commerciaux, des services marchands et le traitement des paiements et autres.

Secteur Banques