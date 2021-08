Cathay Pacific a perdu près d'un milliard au premier semestre

Hong Kong (awp/afp) - La compagnie hongkongaise Cathay Pacific a annoncé mercredi avoir enregistré une perte de 972 millions de dollars (898 millions de francs suisses) au cours du premier semestre 2021, en raison de la chute du trafic aérien mondial due à la pandémie de coronavirus.

Cette perte est moins importante que celle observée par la compagnie au cours des six premiers mois de 2020, soit 1,3 milliard de dollars.

La compagnie estime cependant que le rythme et le calendrier de reprise demeurent incertains en raison de l'émergence de nouveaux variants du coronavirus.

L'année 2021 continue d'être la "période la plus difficile" des 70 ans d'histoire de la compagnie aérienne, mais les progrès en matière de vaccination sont encourageants pour le secteur, a déclaré le président de la compagnie, Patrick Healy.

"Le Covid-19 continuera à avoir d'importantes conséquences sur nos activités jusqu'à ce que les frontières s'ouvrent progressivement et que les contraintes (sanitaires) soient levées", a-t-il averti.

Sans marché intérieur sur lequel s'appuyer, Cathay Pacific a été l'une des plus grandes compagnies aériennes mondiales à être frappée par la pandémie de Covid-19.

Au milieu de la pandémie, l'an dernier, le gouvernement de Hong Kong lui a apporté un important plan de soutien financier.

Hong Kong a maintenu les cas de coronavirus à un faible niveau grâce à une de politique de quarantaine des voyageurs en provenance de l'étranger les plus strictes et longues au monde.

Début août, les autorités ont levé certaines de ces restrictions, permettant aux voyageurs sans visa de se rendre à Hong Kong. Ils doivent cependant faire entre 7 et 21 jours de quarantaine à l'hôtel, en fonction de leur pays de provenance ou de leur vaccination.

Cathay Pacific n'a transporté que 157'000 passagers au cours du premier semestre de l'année, soit 96% de moins qu'au cours de la même période en 2020 et cela n'a rapporté que 96 millions de dollars.

Réouverture des frontières

Le fret aérien représente désormais les quatre cinquièmes de ses revenus.

M. Healy a ajouté que le groupe espère opérer jusqu'à 30% de sa capacité de transport de passagers pré-pandémie d'ici le quatrième trimestre de cette année mais que tout dépend de "la levée des restrictions" sanitaires.

"Comme les gouvernements l'ont déclaré, cela ne sera possible que lorsque les taux de vaccination seront suffisamment élevés. Les progrès de la vaccination sont encourageants, mais le rythme et le moment de la reprise restent incertains", a-t-il ajouté.

Cathay Pacific avait enregistré en 2020 une perte de 2,8 milliards de dollars, s'enfonçant de plus en plus dans le rouge au fil des mois.

Elle a été contrainte de réduire ses effectifs en procédant notamment à des licenciements et à des retraites anticipées.

James Teo, analyste pour Bloomberg Intelligence, s'est dit optimiste pour le deuxième semestre.

"Il ne s'agit pas seulement de la réouverture, mais aussi du fait que le taux de remplissage des vols européens était de 40% en juin et que celui des vols à destination et en provenance de la Chine n'était pas mauvais non plus (29%). Cela pourrait s'améliorer avec la réouverture" des frontières, a-t-il estimé, faisant référence au fait que Hong Kong assouplit progressivement ses règles d'entrée sur le territoire.

Les actions de Cathay étaient en hausse de 1,61% mercredi après-midi après la publication du rapport des résultats du premier semestre.

Avant même la pandémie, les comptes de Cathay Pacific, qui a longtemps été un fleuron asiatique, étaient dans le rouge.

Elle avait été minée par la crise politique à Hong Kong, des mois de manifestations en 2019 qui avaient considérablement réduit le nombre de passagers, en particulier en provenance de Chine continentale, marché pourtant crucial.

