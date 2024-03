La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific Airways a fait état mercredi d'un bénéfice de 9,79 milliards de dollars HK (1,25 milliard de dollars) pour 2023, son premier bénéfice annuel depuis 2019, et a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter ses effectifs d'environ 20%, soit 5000 personnes, cette année.

Cathay se lance dans une vaste campagne de recrutement alors qu'elle se remet de l'impact du COVID-19 qui a entraîné de lourdes pertes pour la compagnie aérienne phare de Hong Kong. Elle a enregistré une perte de 6,6 milliards de dollars hongkongais en 2022.

Ses actions ont augmenté de 1,6 % avant l'annonce des résultats, leur plus haut niveau depuis le 15 août.

Cathay a déclaré qu'elle visait à atteindre 80 % des vols de passagers d'avant la pandémie au cours du deuxième trimestre de cette année.

Le transporteur a rétabli sa capacité plus lentement que son plus proche rival, Singapore Airlines, parce qu'il a été confronté à des règles de quarantaine plus strictes pendant plus longtemps et qu'il a dû embaucher plus de personnel pour rétablir ses services.

Cathay Pacific est une compagnie aérienne offrant un service complet de transport de passagers et de fret, avec deux filiales : le transporteur à bas prix HK Express et le transporteur de fret Air Hong Kong. (1 $ = 7,8243 dollars de Hong Kong) (Reportage de Lisa Barrington à Séoul ; Reportage complémentaire de Hong Kong Newsroom ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)