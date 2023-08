Cathay Pacific Airways est la 1ère compagnie aérienne hongkongaise. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport aérien (92,8%) : transport de passagers (34,8 millions de passagers transportés en 2017) et transport de fret et de courriers (1,8 Mt transportées) ; - autres (7,2%) : prestations de restauration, de manutention, de maintenance, etc. A fin 2017, le groupe exploite une flotte de 208 avions. La répartition géographique du CA est la suivante : Hong Kong et Chine (51,3%), Japon-Corée-Taiwan (10%), Asie (11,7%), Amérique du Nord (12,3%), Europe (8,7%) et autres (6%).

Secteur Compagnies aériennes