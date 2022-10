Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a clôturé mercredi sur un bond de près de 6%, les investisseurs rattrapant le temps perdu au lendemain d'un jour férié et semblant moins inquiets d'éventuelles hausses des taux d'intérêt des banques centrales.

L'indice Hang Seng a fini sur une hausse de 5,90%, soit 1.008,46 points, pour atteindre 18.087,97 point, après avoir gagné plus de 6% dans l'après-midi.

Les places boursières de Chine continentale sont fermées toute la semaine pour cause de fête nationale.

Cette hausse s'inscrit dans le sillage des autres places mondiales qui, après des mois de lourdes pertes, ont repris des couleurs notamment en raison d'indices indiquant un ralentissement de l'économie américaine, conduisant la Réserve fédérale de lever le pied sur son resserrement monétaire.

Les entreprises du secteur des technologies comptent parmi les principaux gagnants de la séance, le géants chinois Alibaba prenant plus de 8%, Tencent près de 6% et NetEase plus de 8%. JD.com et XD ont chacun bondi de plus de 10%.

L'indice Hang Seng a connu une année difficile, perdant environ 25%, Hong Kong ayant été lourdement impactée par les restrictions sanitaires anti-Covid et les nombreux confinements en Chine.

L'exécutif du centre financier a récemment mis fin à la quarantaine obligatoire dans des hôtels pour les voyageurs arrivant à l'étranger, alimentant des espoirs de reprise.

Cette nouvelle a permis aux compagnies liées au tourisme de voir leurs actions repartir à la hausse, en particulier les casinos de Macao, avec Wynn Macau qui a pris plus de 7%, Sands China 5,5% et MGM China 5%. La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a connu une hausse de 1,5%.

Les analystes restent cependant prudents avant le 20ème congrès du Parti communiste qui débutera le 16 octobre et devrait permettre au président Xi Jinping d'arracher un troisième mandat inédit à la tête du pays.

"Nous ne sommes pas encore entrés dans le jeu puisque notre dernière opération sur les actions cotées à Hong Kong au troisième trimestre n'a pas porté ses fruits", a déclaré Kerry Goh, de Kamet Capital Partners.

"Nous attendons et surveillons donc, comme tout le monde, le 20e Congrès du Parti pour trouver de nouveaux catalyseurs", a-t-il ajouté.

