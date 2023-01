Les compagnies aériennes augmentent la capacité des vols internationaux en Chine avec l'ouverture de la frontière - Cirium data

La compagnie aérienne Cathay Pacific Airways Ltd de Hong Kong a ajouté plus de 52 000 sièges à l'occasion de l'ouverture de sa frontière avec le continent, ce qui la place devant les compagnies chinoises Xiamen Airlines, Juneyao Airlines Co Ltd et d'autres dans les 160 000 ajouts de sièges aller-retour, selon les données sur les horaires de Cirium analysées par Reuters.

La capacité supplémentaire provient d'une base faible, les compagnies aériennes n'ayant utilisé que 11 % de la capacité pré-pandémique en janvier, selon Cirium, ce qui a entraîné des tarifs aériens élevés avant la semaine de vacances du Nouvel An lunaire qui commence le 21 janvier.

Les compagnies aériennes chinoises devraient être les premiers gagnants de la réouverture internationale du pays, selon les analystes, ayant gardé la plupart des avions à large fuselage et du personnel prêt, alors que les transporteurs étrangers se débattent avec des contraintes de capacité après les précédentes ouvertures de frontières.

La capacité internationale à destination et en provenance de la Chine prévue pour le mois de février a augmenté de 23% au cours de la semaine dernière et pour le mois de mars de 13% sur la même période, selon les données de Cirium.

Un bond important de la capacité est attendu en avril, après le début de la saison des horaires d'été des compagnies aériennes qui commence le 26 mars.

Les sièges au départ et à destination de la Chine passeront à 4,3 millions par mois en avril, contre environ 1,85 million en janvier, 2 millions en février et 2,7 millions en mars, selon les données de Cirium.

Le chiffre d'avril représenterait environ 25 % de la capacité observée en 2019.