HONG KONG, 1er septembre (Reuters) - Des centaines de vols ont été annulés dans la province chinoise du Guangdong et à Hong Kong alors que le super typhon Saola se rapprochait du territoire chinois vendredi, forçant les autorités à émettre une alerte à la tempête et à fermer commerces, écoles et marchés financiers.

Trois tempêtes tropicales se sont formés dans le nord-ouest de l'océan Pacifique et la Mer de Chine du Sud : les typhons Saoala et Haikui et la tempête Kirogi, la plus éloignée des terres.

Saola devrait toucher vendredi soir ou samedi matin la province du Guangdong ainsi que les régions administratives spéciales d'Hong Kong et Macao, selon le Centre météorologique chinois.

Le typhon Saola et ses vents atteignant plus de 200 km/h s'avance vers les côtes du Guangdong, la province qui encercle Hong Kong, et pourrait être l'un des typhons les plus puissants à toucher la Chine, ont averti jeudi les autorités chinoises, qui ont émis la plus haute alerte au typhon.

A Hong Kong, le typhon est classé force 8, la force 10 étant le degré le plus élevé.

Les autorités craignent des glissements de terrain, des inondations avec des eaux qui pourraient monter jusqu'à trois mètres plus haut que le niveau normal dans certaines régions.

Dans l'ancienne colonie britannique, toutes les écoles sont restées fermées vendredi pour le jour de la rentrée des classes.

"On peut voir que l'oeil du typhon va passer très près de Hong Kong. Je suis un peu inquiet et j'espère qu'il ne fera pas trop de victimes", a partagé Wai Yi, un habitant de 58 ans d'Hong Kong.

Dans la ville chinoise de Canton, les écoles étaient également closes alors que la métropole de Shenzhen a fermé certains commerces et suspendu les marchés financiers vendredi après-midi.

Dans les transports, la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a suspendu tous ses vols partant et arrivant à Hong Kong. Les aéroports chinois de Zhuhai et Shenzhen ont annulé des centaines de vols alors que les autorités du Guangdong ont suspendu toutes les liaisons ferroviaires jusqu'à samedi.

Le pont routier reliant Hong Kong, Macao et la ville chinoise de Zhuhai a été fermé vendredi après-midi pour des raisons de sécurité, selon les médias locaux.

Dans le même temps, le typhon Haikui s'approche de Taïwan et devrait toucher terre dimanche avant de se diriger vers la ville chinoise de Fuzhou, selon le Bureau météorologique de Taïwan.

La centrale nucléaire de Taishan à Canton a indiqué sur son compte officiel Wechat suspendre toutes les opérations extérieurs, mobilisant son personnel d'urgence. (Reportage par Farah Master et Joyce Zhou à Hong Kong, Bernard Orr, Ryan Woo et Ethan Wang à Pékin, Ben Blanchard à Taipei; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)