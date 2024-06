Rolls-Royce Power Systems (RRPS) et CATL sont heureux d'annoncer une coopération stratégique qui permettra d'introduire la gamme de produits TENER sur les marchés de l'UE et du Royaume-Uni. Ces produits sont conçus dans un souci de sécurité et d'amélioration de la durée de vie, de l'efficacité et de la disponibilité. En fonction de la gamme de produits et du cas d'utilisation du client, on peut s'attendre à ce que le nouveau produit TENER ne subisse aucune dégradation pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans.

RRPS a commencé à proposer des produits TENER dans le cadre de sa solution mtu EnergyPack QG. Ensemble, les deux entreprises ont établi une relation étroite sur l'intégration des produits TENER dans des projets clés en main EPC à part entière avec un service de maintenance tout compris. Les systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau permettent d'intégrer les sources d'énergie renouvelables variables dans le réseau tout en améliorant la stabilité et la fiabilité de ce dernier.

La solution entièrement intégrée permettra au client d'utiliser les derniers services de réseau et d'échange disponibles dans les réseaux qui se modernisent rapidement au Royaume-Uni et dans l'UE. Cette solution contribuera à accélérer la transition énergétique et à mettre en place une infrastructure énergétique plus durable.