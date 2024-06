Cauldron Energy Limited est une société d'exploration et de développement minier basée en Australie, qui se concentre sur les minéraux soutenant la transition vers l'énergie propre. Les projets de la société comprennent le projet d'uranium Yanrey dans le nord de l'Australie occidentale, qui englobe le gisement d'uranium de Bennet Well, le projet Melrose dans la région de Yilgarn Ouest en Australie occidentale, et trois projets durables de silice (sable de rivière) en Australie occidentale, comprenant le projet de sable de Carnarvon, le projet de sable d'Ashburton et le projet de sable de Fitzroy. Le projet d'uranium de Yanrey est situé dans un district uranifère prometteur du nord de l'Australie occidentale. Le projet couvre une superficie totale d'environ 1 270 kilomètres carrés et se compose de 12 licences d'exploration accordées. Le projet Melrose Ni-Cu-PGE est situé dans la province de West Yilgarn en Australie occidentale et dispose d'une licence d'exploration, qui consiste en un tenement de 169 kilomètres carrés, à environ 250 kilomètres (km) au nord de Perth.

Secteur Uranium