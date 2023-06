Analyse-La frénésie des ventes d'actions laisse présager le retour du marché des introductions en bourse aux États-Unis

Selon le fournisseur de données LSEG Deals Intelligence, les sociétés cotées en bourse et leurs bailleurs de fonds, tels que les sociétés de capital-investissement, ont vendu pour plus de 28 milliards de dollars d'actions aux États-Unis depuis la fin du mois d'avril, dans le cadre d'opérations de suivi et de ventes secondaires. Ce chiffre est à comparer aux 7,3 milliards de dollars vendus au cours de la même période il y a un an.

Selon les banquiers, ce pic est de bon augure pour le marché des introductions en bourse, car les nouvelles cotations et les ventes secondaires d'actions dépendent d'une forte demande de la part des investisseurs en actions.

"Historiquement, une activité de suivi de cette ampleur devrait conduire à des esprits animaux sur le marché des introductions en bourse", a déclaré Daniel Burton-Morgan, responsable du syndicat des Amériques pour les marchés de capitaux d'actions chez Bank of America Corp.

Le marché des introductions en bourse est dans le marasme depuis le début de l'année 2022, lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie et une flambée de l'inflation ont alimenté un accès de volatilité sur le marché, les investisseurs s'inquiétant des hausses des taux d'intérêt américains. Selon le fournisseur de données Dealogic, les introductions en bourse, à l'exclusion des véhicules d'acquisition spéciaux, ont permis de lever 154 milliards de dollars dans le monde en 2022, soit une baisse de 65 % par rapport à 2021, qui avait battu tous les records.

Les investisseurs prévoyant désormais la fin des hausses de taux de la Réserve fédérale dans le courant de l'année, la volatilité s'est atténuée. Le VIX, un indice qui mesure la volatilité et qui est connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street, a toujours été inférieur à 20 - le seuil à partir duquel la nervosité du marché est considérée comme trop hostile pour les introductions en bourse - pendant la majeure partie du deuxième trimestre. Il est actuellement à l'un de ses niveaux les plus bas depuis février 2020.

Le baromètre des émissions d'introductions en bourse de Goldman Sachs Group Inc., qui mesure à quel point l'environnement macroéconomique est propice aux introductions en bourse, est maintenant à son plus haut niveau depuis mars 2022.

"La stabilisation des prix des actions a été le principal moteur du rebond du baromètre des émissions d'IPO", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note adressée à leurs clients au début du mois.

La semaine du 5 juin a vu 19 ventes d'actions de suivi et secondaires aux États-Unis, totalisant un produit de 6,6 milliards de dollars, l'un des plus hauts chiffres hebdomadaires depuis la fin de l'année 2021.

Intel Corp a notamment vendu pour 1,6 milliard de dollars d'actions de son ancienne unité de technologie de conduite autonome Mobileye Global, et General Electric a vendu pour 2 milliards de dollars sa participation dans GE Healthcare Technologies.

LES ESPOIRS D'INTRODUCTION EN BOURSE

De grandes entreprises attendent dans les coulisses de faire leur entrée sur le marché en septembre, lorsque la fenêtre d'introduction en bourse s'ouvre traditionnellement après une période d'accalmie estivale.

Il s'agit notamment du fabricant de puces Arm Holdings, propriété de SoftBank Group Corp, et de la société Klaviyo, spécialisée dans l'automatisation des données et du marketing. Le calendrier exact sera déterminé par les conditions du marché et est susceptible de changer.

Une entreprise qui s'est lancée dans l'introduction en bourse la semaine dernière en a récolté les fruits. Les actions de la chaîne de restaurants méditerranéens Cava Group ont à un moment donné doublé de valeur depuis son introduction en bourse jeudi, avec une évaluation de 2,45 milliards de dollars. La société a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette prévue, qu'elle avait auparavant revue à la hausse.

"L'introduction en bourse de Cava est potentiellement un signal important pour d'autres entreprises qui envisagent de tester le marché dans les secteurs de la consommation et autres", a déclaré Alex Wellins, cofondateur et associé directeur de la société de conseil en marchés de capitaux Blueshirt Group.

"Selon moi, il s'agit d'un succès retentissant et je pense que cela va donner confiance à d'autres entreprises", a déclaré Keith Townsend, avocat spécialisé dans les marchés des capitaux au sein du cabinet d'avocats King & Spalding.